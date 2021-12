Petr Michálek skončí v čele zlínského divadla, bude dělat rektora na JAMU

Prozatím není jasné, kdy Petra Michálka do funkce jmenuje prezident Zeman, zda bude moci souběžně vykonávat funkci divadelního ředitele a rektora do konce sezony a také, zdali zůstane nadále zastupitelem Zlína a kdy magistrát coby zřizovatel divadla vypíše výběrové řízení na nového ředitele.

O tom všem rozhodnou nadcházející dny. „Chce to trpělivost. Zásadní pro mě bude kontinuita, protože zlínské divadlo miluji a na tom se nic nemění,“ naznačil snahu o pokračování ve Zlíně Michálek, jenž svoji kandidaturu do čela JAMU před divadelníky i vedením města tajil.

„Nakonec jsem vyslyšel volání, které přišlo přímo zevnitř školy, jejíž divadelní fakultu jsem absolvoval. Mám škole co vracet,“ vysvětlil.

Michálkovo jmenování do rektorské funkce může zkomplikovat prezident Miloš Zeman, jenž velmi nelibě přijal dva z divácky nejúspěšnějších projektů zlínského divadla. V listopadu 2016 měl premiéru satirický kabaret Ovčáček čtveráček, jenž si vzal na mušku kariéru prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka.

Autorem scénáře byl právě Michálek, který se ujal rovněž režie. Skupina zlínských umělců, která si říká Pia Fraus, přidala pro velký úspěch o rok později i volné pokračování nazvané pro změnu Ovčáček miláček.

„Všichni víme, že obě hry nepřijal Hrad zrovna s nadšením, a když pomineme současný zdravotní stav pana prezidenta, tak nelze říct, jaké stanovisko ke jmenování Petra Michálka rektorem zaujme a kdy k tomu dojde,“ uvedl zlínský radní pro kulturu Pavel Stojar.

Město Zlín bude po Michálkovi chtít, aby ve funkci ředitele setrval do konce sezony, tedy nejméně do června příštího roku. Na toto téma bude Michálek jednat s primátorem Jiřím Korcem v pondělí.

„Řediteli Michálkovi ke zvolení rektorem gratuluji a přeji mu další úspěch. Současně ale chci v rámci vzájemného setkání vyjednat, aby v divadle ještě zůstal,“ potvrdil Korec.

Nalézt náhradu nebude pro Zlín snadné

Vedení města je podle Stojara jasné, že nalézt adekvátní náhradu nebude snadné a nejspíš ani rychlé.

„Na uvolněné ředitelské místo potřebujeme získat osobnost, která je zároveň výborným manažerem, velmi zdatným ekonomem a taky by měla mít zkušenosti z divadelního světa. Získat právě takového kandidáta, to může být velký problém,“ poznamenal Stojar s tím, že vypsání termínu pro výběrové řízení je otázkou několika dnů.

Michálek dočasný souběh funkcí rektora a divadelního ředitele nevylučuje. Hovořil o něm už při svém čtvrtečním projevu před akademickým senátem JAMU, když naznačil snahu pokračovat dál ve Zlíně. Existuje tedy reálná naděje, aby Michálkův odchod nebyl tak náhlý.

Do repertoáru prosazoval regionální témata

Mimochodem, současný rektor JAMU Petr Oslzlý byl při svém nástup v únoru 2017 v podobné situaci. Tehdy nastupoval v čase, kdy byl ředitelem Centra experimentálního divadla a dramaturgem Husy na provázku. „Všechno je předmětem jednání,“ reagoval Michálek.

Čtyřiačtyřicetiletý Michálek působí ve funkci ředitele Městského divadla Zlín od července 2010. Od svého nástupu prosazoval aktuální tituly se společenským nebo sociálním přesahem. Do repertoáru začal pravidelně zařazovat hry s regionální tematikou.

„Na programu se tak objevila třeba trilogie rodu Baťů, Žítkovské bohyně nebo inscenace Zvlčení napsaná podle literární předlohy zlínského spisovatele Antonína Bajaji,“ vyjmenovala mluvčí divadla Veronika Jurčová.

Spolupráce s městem by měla pokračovat

„Najednou jsme se stali divadlem s jasnou vizí a názorem. Otevřenou scénou, která se nebojí zkoušet stále nové a nové věci. Nebude lehké si zvyknout na divadlo bez ředitele, na kterého jsme si po umělecké i lidské stránce tolik zvykli,“ doplnila Jurčová.

Zlínský umělecký soubor věděl o kandidatuře svého ředitele dlouho jen z ústraní. „Šuškalo se ledacos, tak závažné sdělení ututláte jen stěží. Jenomže jakmile se zpráva stane oficiální informací, rázem vás ovládne nepopsatelný vnitřní pocit z něčeho, co nechcete, aby skončilo,“ popisuje Jurčová dojmy herců i svůj vlastní pocit z náhlé změny.

Podle radnice zatím chybí důvod, proč by neměla vzájemná spolupráce Zlín – Michálek dál fungovat. „Mohla by pokračovat například formou adaptací Michálkových her, režijním hostováním,“ uvažuje radní Stojar. „Michálkovo rektorské působení může přispět rovněž k angažmá absolventů brněnské JAMU ve Zlíně,“ naznačil.

Jedinou oblastí, ve které se bude Michálek rozhodovat sám, je jeho další politická kariéra. Bude se rozhodovat, jestli bude dál zastupitelem, nebo i tuto funkci opustí. Michálek zatím nechává otázky spojené se svojí politickou budoucností bez odpovědi.