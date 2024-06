„Hanba! Chceme nižší daně!“ Zlíňané demonstrovali proti dani z nemovitosti

Návrh koalice, která chce daň pro příští rok snížit, ale opozici připadá nedostatečný. Proto bude Sekula na zastupitelstvu navrhovat větší snížení.

„Je důležité, abychom vyšli na náměstí. Návrh koalice považuji za nedostatečný, je to pouze kosmetické snížení. Proto jsme včera předložili protinávrh se snížením koeficientů na 2 pro katastrální území Zlín a 1,7 pro ostatní území. Tak, aby složený koeficient více odpovídal významu města a tomu, jak to mají ostatní města v republice,“ vysvětlil novinářům před demonstrací Sekula.

Na demonstraci dorazilo odhadem dvě stě až dvě stě padesát lidí, někteří stáli kolem pódia, jiní seděli na lavičkách pod stromy. Sekula doufal, že se jich sejde i tisícovka, ale i tak byl spokojený.

„Důležité je, aby nás bylo vidět a slyšet. Jste úžasní, je vidět, že Zlíňáci nejsou lhostejní. Máme si to nechat líbit? Chceme nižší daně,“ skandoval do mikrofonu Sekula a s ním i demonstranti, které také pozval na probíhající zastupitelstvo. Přítomné také upozorňoval, aby nereagovali ostře jako na sociálních sítích. Tam například někteří psali, že „radnici vyhodí z okna“.

Lidé na náměstí měli k dispozici podpisový stánek s peticí za snížení daně z nemovitosti. Jeden z demonstrantů si přinesl i plakát s nápisem „Občan Zlína pro město dojná kráva“.

„Zastupitelstvo nám slibovalo, že daně budou zvýšené maximálně pětinásobně. Já jsem z části Příluky a máme daně zvýšené 7,2 krát,“ prohlásil jeden z protestujících Vladimír Koutný. „Platil jsem 900 korun, teď platím 6500. Ani by mi to nevadilo, když se mluví o rozvoji města. Ale irituje mne to, protože když se podíváte k Baťově nemocnici, tak tam za 35 let není opravený ani chodník. Tak co s těmi penězi dělají? Všichni vidíme, že se zdražuje, člověk by skousl třeba zdražení o 300 procent, ale určitě ne o 720,“ postěžoval si.

„Je to prostě zbytečně přehnané. Město to přehnalo,“ konstatoval také další obyvatel města Jaroslav Kadleček.

Daň z nemovitosti letos město výrazně zvýšilo a pro některé obyvatele to znamenalo poplatek vyšší v průměru čtyř až pětinásobně, někde i sedminásobně. Celkový koeficient pro výpočet daně je v centru Zlína 10,15. Přitom krajská města ho většinou mají kolem sedmi.

Sekula na náměstí vysvětloval daňovou problematiku i to, jak se daň z nemovitosti počítá. Také informoval o výši daně, která platí v jiných krajských městech po republice a že Zlín je nejdražší.

„Cítil jsem se obelhaný, neměl jsem tolik věřit primátorovi. Hanba! Hanba!,“ skandoval Sekula a s ním i stovky protestantů. „Je otázka, zda by měl být Korec primátorem. Radnice bez Korce! Radnice bez Korce!,“ pokračoval.

K mikrofonu z davu přišla také starší žena, která se dotazovala, proč se demonstrace koná v dopoledne, když je spousta lidí v práci. „Kdyby to bylo odpoledne, bylo by náměstí plné a zbořili bychom radnici,“ oznámila a vysloužila si za to potlesk.

Sekula také demonstrujícím oznámil, že pokud dnes zastupitelé neschválí návrh na snížení daně z nemovitosti, který navrhne, uskuteční se velký mítink v září před krajskými volbami.