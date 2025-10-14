Pojď bydlet do Zlína, dostaneš 10 tisíc, láká krajské město nové obyvatele

Milan Libiger
  12:21
Jde o dočasnou finanční motivaci, která trvá pouze od 7. října do konce letošního roku. Každý, kdo si během této doby zapíše jako místo trvalého bydliště Zlín, přičemž ve městě skutečně žije, dostane od radnice bonus 10 tisíc korun.

Sídliště Jižní Svahy ve Zlíně (leden 2021) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Nemá jít o nezodpovědné rozhazování peněz, ale o cílenou snahu, která se nakonec finančně vyplatí. Za každého občana totiž město dostává od státu na daních po jejich přerozdělení určitou sumu, v případě Zlína činí částka 21 tisíc korun ročně.

„Ve Zlíně žije mnoho lidí, kteří zde pracují, studují nebo mají rodiny, ale nemají tady trvalý pobyt. Přicházíme proto s férovou nabídkou – kdo se přihlásí k trvalému pobytu, tomu město poděkuje peněžní odměnou,“ shrnul primátor Jiří Korec (ANO).

Město potřebuje zahustit a růst do výšky, říká náměstek zlínského primátora

Zlín se inspiroval v Olomouci, kde motivační platby 10 tisíc korun zavedli letos v létě. Slibují si od nich zvýšení městských příjmů až o čtvrt miliardy korun.

Podle údajů ministerstva vnitra žije ve Zlíně 74 684 lidí, z toho je jich k trvalému pobytu přihlášeno jen 71 699. Pokud na výzvu radnice zareaguje například tisíc obyvatel, pro město to bude znamenat příjem přes 20 milionů korun, což podle Korce není zanedbatelná částka.

Uherský Brod nabízí šest tisíc po dobu pěti let

V Olomouci je rozdíl mezi žijícími a přihlášenými obyvateli přes 10 tisíc, tudíž i potenciální příjmy jsou tam vyšší. Na finanční motivaci vsadili už v roce 2022 také v Uherském Brodu, kde nabízejí roční bonus šest tisíc korun po dobu pěti let.

„Zvažovali jsme různé varianty, jak zvýšit příjmy do rozpočtu města. Toto byla jedna z nich. A vzhledem k tomu, že to udělala nedaleká Olomouc, jsme se rozhodli, že to uděláme také,“ sdělil Korec.

Kraj rozdá miliony, aby si udržel obyvatele. Polepší si sedm menších měst

„Každý nový obyvatel s trvalým pobytem přináší městu konkrétní finanční prostředky, které můžeme zpětně investovat do rozvoje,“ podotkl ekonomický náměstek primátora Miroslav Chalánek (ODS). „Chceme být městem, kde lidé nejen žijí, ale i chtějí zůstat. Nabídka příspěvku je projevem důvěry i motivací zároveň,“ doplnil.

Jak na ni budou lidé reagovat, si Korec netroufá odhadnout. „Uvidíme, jestli to bude zajímavé například pro studenty univerzity. Někdo se sem také mohl přiženit a přestěhovat, ale trvalé bydliště si nechal na původní adrese,“ uvažuje primátor. „My je teď chceme motivovat k tomu, že nastala ta správná doba, aby si je přepsali.“

Zlín před pár lety o více než tisíc obyvatel přišel, když Brno a některá další univerzitní města v nedalekém okolí zaváděla parkovací modré zóny. Rezidenti s trvalým bydlištěm totiž mají výhodnější podmínky. Zlín je plánuje také, což může být další impulz pro některé obyvatele, aby si přepsali trvalé bydliště.

Zlínská výzva bude platit jen tento rok

Opozice se vyjadřuje částečně rezervovaně. „Vítáme iniciativu v tomto směru, nicméně neschvalujeme způsob,“ řekl opoziční zastupitel Tomáš Dudák (Zlín 21).

Finanční motivaci nepovažuje za vhodnou, upřednostnil by slevové a benefitní karty, které by lidi s trvalým bydlištěm opravňovaly k různým slevám, třeba při parkování.

Kraj a města chtějí více z daní. Bojí se zadlužení i nedostatku peněz na rozvoj

„Rozumíme však tomu, že město nemá jinou možnost, protože systém rozdělování peněz státu pro města a obce je pro Zlín diskriminační a nevýhodný,“ uvedl Dudák. Podle něho zastupitelé a členové komisí z hnutí Zlín 21 upozorňují vedení města na nutnost hledání dalších příjmů do městské kasy dlouhodobě. „Pokud to bude dobře nastavené a bude to pro město přínosné, tak to není krok špatným směrem,“ míní opoziční zastupitel Pavel Simkovič (STAN).

„Může to být zajímavé pro studenty a osobně znám lidi, kteří tady dlouhodobě pracují, ale trvalé bydliště mají jinde. To není férové, protože využívají služeb města, které za ně nezískává peníze, aby je mohlo zkvalitňovat,“ domnívá se.

První auto zdarma, druhé místo za peníze. Ve Zlíně řeší parkovací zóny

Simkovič naznačil, že by měly být podmínky výzvy nastaveny tak, aby se nedala zneužívat. Například tím, že si někdo trvalé bydliště nahlásí, dostane peníze a za rok zase odhlásí. To se ale bude moci stát. Nicméně podle města ne moc často.

„Nemůžeme říct, že se nemůže stát, že se pak někdo odhlásí. Ale tato kampaň míří na ty, kdo ve Zlíně dlouhodobě žijí,“ sdělil Korec.

Zájemce bude muset mít trvalé bydliště ve Zlíně nejméně do poloviny příštího roku, kdy bude radnice peníze vyplácet.

Vítaná změna. Zlín snížil kritizovanou daň z nemovitosti o třetinu

Magistrát současně nepřemýšlí o tom, že by podobnou výzvu vypsalo i příští rok. Podle něj by to postrádalo smysl. „Kdybychom to dělali každý rok, tak bychom šli spíše cestou, že děláme nábor občanů odkudkoliv, což není naším cílem,“ vysvětlil Korec.

Ke změně trvalého bydliště a získání nového občanského průkazu stačí jedna návštěva úřadu. Zájemce si může prostřednictvím rezervačního online systému zvolit termín návštěvy. Pak musí prokázat, že ve Zlíně bydlel nejméně od 1. října a nesmí mít vůči městu žádné dluhy.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Fiala příliš věřil evropským zájmům, „zamiloval“ se do von der Leyenové, říká Čunek

Premium

Patří k politikům, kteří příliš nehledí na stranické linie a říkají, co si myslí. Jiří Čunek při hodnocení voleb nešetří kritikou na adresu SPOLU, v němž jeho domovská strana KDU-ČSL působí....

Moravské Thermopyly. Hrdinný boj dvou set Valachů připomíná nový památník

Současná moravsko-slovenská hranice byla po staletí terčem vpádů a nájezdů. V dubnu 1663 vyhlásil turecký sultán válku rakouskému císaři. Na obranu byli povoláni valašští hraničáři, kteří počátkem...

Drátěný pes v centru Zlína rozdělil město. Jedni ho milují a jiní zatracují

Obludnost, hnus a vrchol nevkusu, zmuchlanec drátů do výkupu, důkaz pomatenosti současných umělců. I takové hlasy se objevují na sociálních sítích na adresu sochy Františka Skály, která od konce září...

Nemůže dýchat, honem! Seniorka se bála o život vnuka, ten si z ní jen vystřelil

S těžkou uvěřitelnou bezohledností se při jednom ze svých výjezdů setkali zdravotničtí záchranáři ze Zlínského kraje. Na linku 155 se obrátila vyděšená seniorka, která našla svého vnuka v bezvědomí....

Tragická dopravní nehoda zablokovala silnici u Buchlovic, na místě zemřel motorkář

Silnice I/50 je u Buchlovic na Uherskohradišťsku uzavřena kvůli tragické nehodě motorkáře. Policie odkláněla dopravu na objízdné trasy. Omezení skončilo krátce po 18:00, uvedla policie na síti X....

Pojď bydlet do Zlína, dostaneš 10 tisíc, láká krajské město nové obyvatele

Jde o dočasnou finanční motivaci, která trvá pouze od 7. října do konce letošního roku. Každý, kdo si během této doby zapíše jako místo trvalého bydliště Zlín, přičemž ve městě skutečně žije, dostane...

14. října 2025  12:21

SOCDEM je mrtvá. Spojení se Stačilo! byla kardinální chyba, říká exhejtman Mišák

Byl nepřehlédnutelnou politickou osobností v Otrokovicích, kde byl v letech 1994 až 2006 starostou. A pak také ve vedení Zlínského kraje, kde působil mezi roky 2008 až 2016 jako hejtman. Tedy ještě...

14. října 2025  9:09

Kněz podle soudu zneužil desetiletou dívku u zpovědi, řízení s ním vede i Vatikán

Kroměřížský kněz a učitel náboženství na církevní základní škole Karel Hořák byl v minulém týdnu nepravomocně odsouzený za pohlavní zneužití desetileté dívky, ke kterému mělo dojít před pěti lety....

13. října 2025  15:41

Odbory vyzvaly ředitelku krajské hygieny k rezignaci. Nekonkrétní výtky, reagovala

Odboráři Krajské hygienické stanice ve Zlíně si stěžují na opakované problémy s ředitelkou Evou Sedláčkovou, kterou prověřuje policie v souvislosti s údajnou dopravní nehodou motorkáře. Vyzvali ji k...

10. října 2025  12:48,  aktualizováno  13.10 14:52

Zdrcující výsledky hospodaření. Odvolaného ředitele brodského učiliště vyšetřuje policie

Krátce před koncem letních prázdnin odvolala rada Zlínského kraje ředitele Středního odborné učiliště a Střední školy řemesel a chovatelství v Uherském Brodě Jiřího Polanského. Důvodem byly závažné...

13. října 2025  11:19

Plameny zničily hospodářské stavení v Újezdci, pro popáleného letěl vrtulník

Při požáru hospodářského stavení u rodinného domu v Újezdci, místní části Uherského Brodu na Uherskohradišťsku, se v noci na neděli popálil jeden člověk. Přiletěl pro něj záchranářský vrtulník.

13. října 2025  9:58

Moravské Thermopyly. Hrdinný boj dvou set Valachů připomíná nový památník

Současná moravsko-slovenská hranice byla po staletí terčem vpádů a nájezdů. V dubnu 1663 vyhlásil turecký sultán válku rakouskému císaři. Na obranu byli povoláni valašští hraničáři, kteří počátkem...

12. října 2025  9:09

Tragická dopravní nehoda zablokovala silnici u Buchlovic, na místě zemřel motorkář

Silnice I/50 je u Buchlovic na Uherskohradišťsku uzavřena kvůli tragické nehodě motorkáře. Policie odkláněla dopravu na objízdné trasy. Omezení skončilo krátce po 18:00, uvedla policie na síti X....

11. října 2025  17:20,  aktualizováno  18:41

Slovácké divadlo slaví 80 let. Z malé oblastní scény vyrostl uznávaný soubor

Slovácké divadlo v Uherském Hradišti slaví 80 let. Z malého oblastního divadla vyrostla scéna známá po celé republice a ověnčená cenami Thálie, která také vytvořila rekord v počtu předplatitelů.

11. října 2025  10:10

Ekologické spolky mají další připomínky k dálnici D49, rozhodne ministerstvo

Když před časem po žalobě ekologických spolků a rozhodnutí soudu silničáři přišli o povolení na sjezd z dálnice D49 ve Fryštáku, znamenalo to další odklad zprovoznění celého dálničního úseku z...

10. října 2025  15:45

Barum rally už zná svůj termín pro příští ročník, ten letošní se setkal s pochvalami

Nový mistr Evropy v automobilových soutěžích Miko Marczyk z Polska ještě nestačil pořádně osušit kombinézu od vítězného šampaňského a Barum rally už oznámila svůj termín pro příští 55. ročník. Pojede...

10. října 2025  11:01

Luhačovice dorovnaly cenu z aukce, poštovní budovu koupí za 51 milionů

Luhačovická radnice se rozhodla získat budovu zdejší pošty. Zastupitelstvo na svém posledním zasedání schválilo záměr odkoupit objekt v ulici Dr. Veselého patřící k dominantám města.

10. října 2025  9:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.