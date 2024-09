Nečekaná změna. Zlín chce snížit kritizovanou daň z nemovitosti o třetinu

Snížení daně z nemovitosti by mělo být tentokrát výraznější, než zastupitelé odhlasovali v červnu. Tehdy to bylo zhruba o 16 procent oproti letošku, po zítřejší změně by to mělo být zhruba o 30 procent.

„Vzhledem k faktu, že srovnatelná města nakonec letos nebudou daň z nemovitosti navyšovat, rozhodli jsme se daň ještě výrazněji snížit a ulevit tak občanům, kterým se v roce 2025 tato daň oproti roku 2024 sníží až o třetinu,“ potvrdil primátor Jiří Korec (ANO) „Město Zlín je jedinečné a chceme, aby bylo alespoň v rámci České republiky prezentováno pozitivně díky svým silným stránkám,“ doplnil.

Vedení radnice podle jeho slov nechce, aby bylo v médiích či obyvateli města prezentované negativně, což se v posledních měsících dělo. Když například lidé podepisovali elektronickou petici za snížení daně, tak v doprovodných textech nešetřili kritikou, někdy i hodně osobní a vulgární.

Zlín má vyšší daň než Praha

Město letos zavedlo místní koeficient, který je v průměru 2,6, přičemž nejvyšší je v centru. Navíc daňovou sazbu zvýšil i stát ze 2 na 3,5. Součin koeficientů je tak aktuálně v centru Zlína 10,15, což nemá ani střed Prahy.

Lidé v některých okrajových částech Zlína proto tento rok zaplatili za rodinný dům s pozemkem místo necelých tří tisíc více než 10 tisíc korun. Celkově se opatřeními města i státu daň zvýšila o 290 milionů korun.

Radní teď schválili novelu vyhlášky o daňových koeficientech, v níž budou následující změny: pro centrum je navržená hodnota 2, která platí i pro místní části. Jen v Salaši, Lhotce a Klečůvce má být 1,4.

Průměrný místní koeficient tak ve Zlíně klesne ze současných 2,6 na hodnotu 1,8. V centru Zlína bude součin koeficientů 7, což odpovídá úrovni v dalších krajských městech. Zlínský průměrný koeficient bude jen 6,3.

„Po tomto snížení místních koeficientů se v příštích letech sníží příjem města zhruba o 67 milionů korun ročně oproti roku 2024,“ konstatoval ekonomický náměstek Miroslav Chalánek (ODS). „Navýšení daně z nemovitosti ze strany vlády nemůžeme ovlivnit a navíc nám ani nepokrývá konsolidačním balíčkem snížený příjem města. Navrhované snížení tak jde čistě na vrub městského rozpočtu, což ovlivní priority jednotlivých projektů ve střednědobém plánu města,“ doplnil.

Město daň zvyšovalo proto, že se 15 let neměnila a potřebovalo peníze na údržbu a rozvoj města. Opozice tento krok kritizovala, navrhovala nižší nebo postupnější zvyšování.

Bezpartijní zastupitel Pavel Sekula zorganizoval petici za snížení daně, kterou podepsalo téměř osm tisíc lidí, a svolal v červnu na náměstí Míru demonstraci, jíž se zúčastnilo kolem dvou set lidí. Chtěl ji zorganizovat opět příští čtvrtek.

Pokud však návrh na snížení daně na zítřejším jednání zastupitelstva projde, což by se mělo stát, neboť koalice v něm má většinu, svolávat ji nebude. Postoj vedení města vítá. „Není proč dělat demonstraci, když politici vyšli vstříc lidem. Za obyvatele města Zlína jsem strašně rád. Bylo to pět měsíců práce,“ reagoval Sekula.