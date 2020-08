Kraj nemá pro cennou Čiperovu vilu využití, Zlínu ji chce prodat

„Čiperova vila zdobí toto město a kraj pro ni nemá využití. Byly tady nápady, že by ji měl mít jako reprezentativní prostory, pro tyto účely se mi ale zdá příliš drahá, cenná a málo využitelná,“ nastínil Čunek.

„Těžko budu řídit kraj z Čiperovy vily, když ‚jednadvacítka‘ (21. budova, kde sídlí kraj) je sama o sobě hodně reprezentativní prostor, který kraji dělá dobrou službu i v oblasti marketingu. Neopotřebujeme další takovou budovu,“ doplnil.

Podle hejtmana není vila vhodná pro sociální služby i s ohledem na její ekonomicky náročný provoz.

To potvrzuje také zařízení, které v něm působí. Jde o Dětské centrum Zlín, kde jsou děti, jejichž rodiče se ocitnou v krizové situaci.

„Dům je pro naše potřeby předimenzovaný. Nové prostory budou pro děti mnohem přirozenější,“ sdělil ředitel Dětského centra Zlín Marek Mikláš.

Centrum se má příští rok přestěhovat do budovy na zlínskou Mladcovou, kterou kraj koupí od města a opraví. Čiperova vila tak bude prázdná.

Stojí v části Burešov. Dokončena byla v roce 1942 podle návrhu architekta Vladimíra Karfíka. Rozsahem a počtem pokojů jde o nejhonosnější a největší obytnou vilu ve Zlíně.

Bezúplatný převod kraj nechystá

Podle Korce by především neměla přejít do soukromých rukou. O tom, jestli ji koupí město, zatím rozhodnuto není.

„Určitě o tom budeme uvažovat. Napřed ale budeme chtít vědět, jestli půjde o bezúplatný převod, v jakém je vila stavu a jaké náklady jsou nutné na její provoz,“ zmínil Korec.

Konkrétní využití pro objekt ani město prozatím nemá. Už dříve společně s krajem uvažovalo například o tom, že by v něm mohla být malá expozice bydlení vrcholného manažera baťovského podniku a mezinárodní centrum baťovské architektury.

„V případě, že vilu koupíme, budeme pro ni hledat takové ekonomické využití, aby byla co nejvíce soběstačná. Tím muzeum architektury asi nebude,“ podotkl Korec.

Čunek zmínil, že provoz vily stojí ročně milion korun a že ji kraj městu zdarma nedá.

„Dohodli jsme se, že vztahy mezi samosprávou zlínskou a krajskou musejí být transparentní, abychom nezvýhodňovali žádnou obec. V mnoha obcích nemá kraj své majetky a nemá jim co dát, bylo by to nespravedlivé,“ řekl k možnému darování vily Zlínu Čunek.

O osud budovy, která není strohou funkcionalistickou stavbou, ale je postavena ve stylu racionálního klasicismu 30. let vycházejícího z architektonické moderny, se zajímají také potomci Dominika Čipery, který byl šéfem Baťových závodů a starostou Zlína. Žijí v Kanadě a kraj jim přislíbil, že je bude o změnách informovat.

Čipera vzácnou stavbu věnoval v roce 1947 Baťovu podpůrnému fondu na sociální účely.