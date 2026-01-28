Úleva. Lidé ze zlínského Podlesí získají druhé spojení do centra města

Petr Skácel
  15:55
Zlínská radnice chystá dokončení kruhové křižovatky na Kocandě o její poslední část, kterou je napojení z ulice Okružní směrem na Podlesí. Letos chce získat potřebné povolení a stavět by se mělo v roce 2027.
Zlínská radnice chystá napojení kruhové křižovatky na Kocandě na sídlišti Jižní...

Zlínská radnice chystá napojení kruhové křižovatky na Kocandě na sídlišti Jižní Svahy na část Podlesí. (leden 2026) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Zlínská radnice chystá napojení kruhové křižovatky na Kocandě na sídlišti Jižní...
Zlínská radnice chystá napojení kruhové křižovatky na Kocandě na sídlišti Jižní...
Zlínská radnice chystá napojení kruhové křižovatky na Kocandě na sídlišti Jižní...
V ulici Zelinova na Jižních Svazích ve Zlíně dostavěli nový výjezd z okružní...
8 fotografií

„Trasa propojení je vedena z nově vybudované okružní křižovatky přes točnu MHD a napojuje se na stávající pozemní komunikaci v ulici Podlesí V u bytového domu číslo popisné 5317,“ uvedl radní pro dopravu Václav Kovář.

Nová silnice vedoucí na Podlesí zároveň přetne stávající trasu pro pěší, jež vede Centrálním parkem a končí na horní části Kocandy. Dojde k tomu v místě vyhlídky a pískoviště vedle „psí louky“. V tomto místě radnice vybuduje nový chodník a místo pro přecházení.

Důležitý kruhový objezd ve Zlíně má nový výjezd, lidem usnadní dopravu

Až bude cesta hotová, výrazně ulehčí dopravu pro obyvatele této části největšího městského sídliště. Na východ od ulice Okružní nyní žije zhruba pět tisíc lidí, k jejichž domům ale vede jediná přístupová cesta, a to ulicí Středová od křižovatky u prodejny Billa.

„V případě uzavření či omezení dopravy na této křižovatce by došlo k dopravnímu kolapsu, který by postihl celou tuto lokalitu a znemožnil by tak transfer obyvatel z této části sídliště, a to včetně využití městské hromadné dopravy,“ upozornil Kovář.

Zlínská radnice chystá napojení kruhové křižovatky na Kocandě na sídlišti Jižní Svahy na část Podlesí. (leden 2026)
Zlínská radnice chystá napojení kruhové křižovatky na Kocandě na sídlišti Jižní Svahy na část Podlesí. (leden 2026)
Zlínská radnice chystá napojení kruhové křižovatky na Kocandě na sídlišti Jižní Svahy na část Podlesí. (leden 2026)
Zlínská radnice chystá napojení kruhové křižovatky na Kocandě na sídlišti Jižní Svahy na část Podlesí. (leden 2026)
8 fotografií

„Navržené propojení z ulice Podlesí I na nově vybudovanou okružní křižovatku v ulici Okružní na Kocandě umožní další výjezd z této části sídliště, což kapacitně odlehčí průjezdu křižovatkou ulice Okružní a Středová a v případě dopravního omezení v této křižovatce umožní výjezd z této lokality novým propojením,“ dodal.

Stavba vyjde na 18 milionů

Odhadovaná cena činí 18 milionů korun. „Přesné vyčíslení celkových nákladů budeme vědět po zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby. Náklady na realizaci záměru budou hrazeny z rozpočtu statutárního města Zlína,“ řekl Kovář.

Co vznikne po torzu ve Zlíně? Ve hře jsou sportoviště nebo sociální bydlení

Zlínská radnice už na podzim 2022 zprovoznila kruhovou křižovatku na Kocandě, rok nato tady vzniklo nové napojení na Zelinovu ulici a příští rok by mělo dojít na dokončení její poslední části. Dříve to nešlo kvůli nesouladu umístění tohoto záměru s platným územním plánem.

„Důvodem bylo, že stavba propojení byla částečně situována mimo plochy dopravní infrastruktury. V takovém případě by nebylo možné získat souhlasné závazné stanovisko orgánu územního plánování, respektive následně povolení záměru od příslušného dopravněsprávního úřadu,“ vysvětlil Kovář.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Stovky lidí se loučily se sběratelem Samohýlem, sál strážily tři veterány

Stovky lidí se byly v Kongresovém centru ve Zlíně naposledy rozloučit se známým...

Téměř tisíc hostů se přišlo rozloučit se zlínským podnikatelem a sběratelem automobilových veteránů Ladislavem Samohýlem, který zemřel nečekaně v sobotu 10. ledna. Smuteční rozloučení se uskutečnilo...

Řítila se obcí rychlostí 105 km/h a přišla o řidičák. Zkoušela jsem brzdy, bránila se

Řidička jela rychlostí 105 kilometrů v hodině v obci. (21. ledna 2026)

V Lípě na Zlínsku zaznamenali policisté ve středu neobvyklé překročení povolené rychlosti. U dvaačtyřicetileté ženy, která se přes obec řítila v automobilu Škoda Kodiaq, naměřili strážníci rychlost...

Zlín si posvítí na řidiče jedoucí příliš rychle, v ulicích přibudou kamery

Ve Zlíně se bude rychlost vozidel měřit na více místech. Dnes jsou kamery na...

Zlín začal loni měřit rychlost na pěti nových místech, například v Březnické a Sokolské ulici, na třídě Tomáše Bati či v Loukách. Radary loni zachytily přes 27 tisíc aut, která překročila rychlost....

Zachrání staré nádraží? Spolek bojuje za historickou památku v Krásně nad Bečvou

Jana Vencálková a Jitka Petřeková ze spolku Horizont VAM před krásenským...

Boj za záchranu historického nádraží v Krásně nad Bečvou je jednou z nejviditelnějších aktivit spolku Horizont VAM, který vznikl loni na podzim ve Valašském Meziříčí a sdružuje místní příznivce...

Nové byty v Otrokovicích mají přilákat obyvatele. Zájem převyšuje nabídku

Bytový dům nazvaný rezidence Sýpka vznikne v Otrokovicích na místě, kde...

Zastupitelé Otrokovic schválili investorům projekt výstavby bytových domů na místě bývalé restaurace Sýpka poblíž centra města. Firmy se teď soustředí na získání stavebního povolení. Bytová výstavba...

Úleva. Lidé ze zlínského Podlesí získají druhé spojení do centra města

Zlínská radnice chystá napojení kruhové křižovatky na Kocandě na sídlišti Jižní...

Zlínská radnice chystá dokončení kruhové křižovatky na Kocandě o její poslední část, kterou je napojení z ulice Okružní směrem na Podlesí. Letos chce získat potřebné povolení a stavět by se mělo v...

28. ledna 2026  15:55

Na řece v Kvasicích na Kroměřížsku uhynuly labutě, může za to ptačí chřipka

Hasiči z Kvasic na Kroměřížsku opakovaně zasahovali na řece Moravě kvůli...

Na řece Moravě v Kvasicích na Kroměřížsku uhynulo v uplynulých dnech několik labutí. Laboratorní testy prokázaly, že příčinou jejich úmrtí byla ptačí chřipka. Jde o vysoce patogenní virus H5N1, který...

28. ledna 2026  11:24

Řidiče v létě opět čekají komplikace, průtah Zlínem se uzavře z obou stran

Silničáři začali opravovat úsek silnice I/49 na třídě Tomáše Bati ve...

Zlínští motoristé si zvykají na to, že každé léto je hlavní průtah krajským městem v některé části rozkopaný. Silničáři na něm vyměňují povrch, přičemž v posledních letech zvládli opravit hlavní tah...

28. ledna 2026  8:57

Odvolaný šéf Kovedu v krajské dopravní firmě zůstal. Vede teď nový odbor

S krajskou kartou Zetka zatím cestující zaplatí v linkových autobusech a ve...

Bývalý jednatel krajské společnosti Koved Martin Štětkář ztratil důvěru vedení kraje a byl proto před koncem loňského roku odvolán. Přesto ve firmě, která se zabývá organizací veřejné dopravy, opět...

27. ledna 2026  16:09

Kde se narodíme a prožijeme dětství, je určující, říkal zlínský rodák Jirků

Boris Jirků (2019)

Světově uznávaný umělec, který zaujal ilustracemi ke knihám Sto roků samoty od kolumbijského spisovatele Gabriela Garcíi Márqueze nebo k románu Mistr a Markétka Michaila Bulgakova. Významný pedagog....

27. ledna 2026  12:53

V případu uneseného chlapce pokračují výslechy, policie čeká na znalecké posudky

Chatová osada ve Žlutavě, kde policie našla pohřešovaného chlapce ze sousedních...

Vyšetřování prosincového únosu dvanáctiletého školáka z Halenkovic stále pokračuje. Chlapce podle policie napadl, unesl a následně věznil v chatce pětadvacetiletý muž. V současné době se čeká na...

27. ledna 2026  10:09

Zlín plánuje, kdy opraví dva podchody. Práce mohou značně komplikovat dopravu

Zlínský magistrát opravuje podchod na náměstí Práce. (leden 2026)

Zlínská radnice opraví dva podchody pod třídou Tomáše Bati: jeden u náměstí Práce, druhý pod čtvrtí Letná. Práce mohou značně zkomplikovat dopravu, termíny ale ještě nejsou jasné.

26. ledna 2026  15:51

Bez pomoci by krajan vykrvácel. Za napadení nožem dostal Ukrajinec deset let

Krajský soud ve Zlíně začal projednávat případ pokusu o vraždu, kterého se...

Za napadení nožem při loňském konfliktu mezi dvěma Ukrajinci v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku uložil v pondělí zlínský krajský soud útočníkovi deset let vězení. Byl také vyhoštěn z ČR na deset...

26. ledna 2026  11:24,  aktualizováno  12:36

Rachůnkův emotivní návrat do Zlína. Dres bráchy? Zodpovědnost

Tomáš Rachůnek ve zlínském dresu.

Ve Zlíně hráli oba jeho bratři Ivan a Karel, nejmladší z hokejového rodu Rachůnků Tomáš se dočkal premiérového startu za mužské áčko až na „stará kolena“ v 34 letech. Svůj comeback do mateřského...

26. ledna 2026  10:43

Populace hrabošů ve Zlínském kraji prudce roste. Hrozí, že zničí úrodu

Hraboš polní

Když se v minulých letech přemnožili hraboši polní, způsobili zemědělcům velké škody. Na polích Zemědělského obchodního družstva Rataje poničili až polovinu úrody. Nejhorší byl rok 2019 a přelom let...

26. ledna 2026  9:17

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Zachrání staré nádraží? Spolek bojuje za historickou památku v Krásně nad Bečvou

Jana Vencálková a Jitka Petřeková ze spolku Horizont VAM před krásenským...

Boj za záchranu historického nádraží v Krásně nad Bečvou je jednou z nejviditelnějších aktivit spolku Horizont VAM, který vznikl loni na podzim ve Valašském Meziříčí a sdružuje místní příznivce...

25. ledna 2026  9:29

Výstavy, konference i kniha receptů připomenou 150 let od Baťova narození

Plakát k oslavám 150. výročí narození Tomáše Bati (leden 2026)

Letošní rok si Zlín připomíná 150. výročí narození svého nejslavnějšího rodáka, světově proslulého podnikatele Tomáše Bati. Událost byla zařazena i do prestižního kalendáře významných výročí světové...

24. ledna 2026  10:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.