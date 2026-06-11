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Průjezd Zlínem mají zrychlit změny na frekventovaných křižovatkách v centru

Milan Libiger
  11:58
Zlínští řidiči musejí počítat s úpravami jízdních pruhů na některých frekventovaných křižovatkách v centru města. Přestože je někde omezí, celkově mají přispět k větší plynulosti dopravy. Alespoň v to věří město, které změny zavádí.

První má nastat v noci na pátek a týkat se bude křižovatky u městského divadla. Nově na ní budou pro odbočení doleva ve směru od kostela vyhrazeny dva jízdní pruhy. Dosud to byl pouze krajní. Sousední bude nově smíšený pro odbočení i jízdu rovně.

„Když bude moc pršet, tak se práce provedou v noci z pátku na sobotu. Musí se udělat nové vodorovné značení a převěsit semafory,“ řekl radní pro dopravu Václav Kovář.

U Městského divadla ve směru k tržišti řidiči získají další odbočovací pruh vlevo, což pomůže zkrátit fronty a zrychlit průjezd celým úsekem. (11. červen)
U Městského divadla ve směru k tržišti řidiči získají další odbočovací pruh vlevo, což pomůže zkrátit fronty a zrychlit průjezd celým úsekem. (11. červen)
Zásadní novinka čeká řidiče ve Zlíně pod Kulturním centrem. Zrušení odbočení vlevo uvolní prostor pro výrazné kapacitní posílení hlavního tahu ze sídliště Jižní Svahy. (11. červen)
Nové uspořádání jízdních pruhů u budovy Centroprojektu. Město v této lokalitě vsadilo na model řazení, který zrychlil dopravu při modernizaci křižovatky ulic Mostní a Březnic. (11. červen)
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Tato změna souvisí s plánovanou zásadní úpravou značení na křižovatce u tržiště Pod Kaštany, která je přehlcená auty a nezvládá je ve špičkách odbavovat. Denně přes ni projede kolem 30 tisíc vozidel.

Nově na ní nepůjde odbočit doleva ve směru od Kongresového centra. Auta čekající ve směru od Vizovic a od Jižních Svahů tak budou mít o pár sekund delší zelenou. Křižovatka by měla být volnější.

„Slibujeme si od toho i lepší vyklízení křižovatky přímo pod Kulturním centrem, kde dochází k častému štosování aut. Zároveň jde o krok, který přispěje k plynulejší dopravě při modernizaci železniční tratě,“ sdělil Kovář.

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Řidiči, kteří jezdí od Kongresového centra na Otrokovice, budou mít tři jiné možnosti. Jedna trasa povede po Štefánikově ulici a právě kolem divadla, kde budou rozšířené možnosti pro odbočení vlevo. Další přes svitovský areál, když šoféři projedou křižovatku u tržiště rovně. Poslední kolem Památníku Tomáše Bati a po Březnické ulici dolů k mrakodrapu.

„Pro některé řidiče to bude komplikace, ale musíme se na střed města dívat komplexně. Semafory díky této změně odbaví více aut, což by mělo mít celkový přínos pro dopravu,“ zmínil Kovář.

Řidiči změny vítají, ale také kritizují

Radnice si nechala zpracovat studii, včetně sčítání vozidel i dopravních modelů. Tranzitní doprava tvoří ve Zlíně jen asi deset procent. Když město plány změn zveřejnilo, řada řidičů je uvítala, objevily se ale i kritické hlasy.

„Ostatní chápu, ale zrušení odbočení doleva nechápu. Tam za mě stačilo lépe nastavit semafory, aby doleva stihlo projet víc aut než jen tři,“ napsala na sociálních sítích Pavla Moučková.

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Další diskutující navrhl možnost rozšíření cesty od Kongresového centra o jeden jízdní pruh. Podle Kováře je toto řešení příliš komplikované a nákladné. Pokud jde o úpravu signalizace, říká, že intervaly semaforů už nejde nastavit lépe.

Křižovatka u tržiště se dočká ještě další změny, která se ale dotkne pouze vozů městské hromadné dopravy. Při jízdě po třídě Tomáše Bati od náměstí budou moci pokračovat rovně v krajním odbočovacím pruhu.

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„Teď musejí přejíždět do prostředního pruhu a za křižovatkou se vracet do krajního. Je to komplikované a mohou kvůli tomu nastat nebezpečné situace,“ upozornil Kovář.

Poslední změna se týká křižovatky u Kolektivního domu. Pro směr od lázní tam budou vyhrazené dva jízdní pruhy, dosud to byl jenom jeden. Krajní zůstane smíšený s možností odbočení doprava, střední bude pro jízdu rovně.

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„Křižovatka díky tomu stihne za stejný interval odbavit dvojnásobné množství vozidel, když se zařadí do dvou pruhů. Zejména v ranní špičce to pomůže,“ věří Kovář.

Město si nechává firmou Cross upravit světelnou signalizaci na 45 křižovatkách, což má také přispět k větší plynulosti dopravy ve městě. Křižovatky v centru změnou projdou během letních prázdnin a vzápětí se provedou související úpravy značení.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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