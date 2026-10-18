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Nová jízdní kola nesou logo shořelé 34. budovy. Je to nostalgie, říká výrobce

Milan Libiger
  13:41
Požár ve Zlíně zasáhl výrobce kol Equator Cycling.

Požár ve Zlíně zasáhl výrobce kol Equator Cycling. | foto: Equator Cycling

Ředitel zlínské společnosti Equator Cycling Milan Šimek (červenec 2026)
Stovky hasičů druhý den bojovali s rozsáhlým požárem nejmohutnější budovy ve...
Bývalé centrum Baťova obuvnického impéria zachvátil ničivý požár. (9. července...
Hasiči bojují s požárem budovy 34. v bývalém baťovském areálu ve Zlíně....
45 fotografií
Zlínská rodinná firma Equator Cycling byla jedna z těch, které působily ve 34. budově zlínského baťovského areálu. V létě jí tam při jejím požáru shořelo úplně vše: sklady, kanceláře, dílna. Její většinový majitel Milan Šimek vážně zvažoval, jestli bude začínat znovu. Ale obrovská morální i finanční podpora lidí ho k tomu prakticky přinutily.

Teď už firma zase vyrábí jízdní kola z titanových rámů, a dokonce přichystala pro zákazníky speciální limitovanou edici, která se vztahuje k neštěstí, jež 34. budovu potkalo. Na třech typech kol – dvou horských s berany a jednom silničním – je tematický nápis i logo.

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„Vyrábíme tato kola na zakázku, ne na sklad. Každé bude mít své číslo a certifikát. Zákazník si nekoupí jenom kolo, ale celý příběh,“ přiblížil Šimek.

Akce začala 23. září a potrvá do konce října. Na stránkách firmy je odpočítávání, kdy vyprší. Ten, kdo si kolo objedná, dostane ho v dubnu příštího roku. Jde o exkluzivní kola z titanových rámů, jejichž ceny se pohybují v desítkách tisíc korun.

Požár ve Zlíně zasáhl výrobce kol Equator Cycling.
Ředitel zlínské společnosti Equator Cycling Milan Šimek (červenec 2026)
Stovky hasičů druhý den bojovali s rozsáhlým požárem nejmohutnější budovy ve Zlíně. Objekt 34 v baťovském areálu začal hořet ve čtvrtek ráno, hodinu po poledni se jedna jeho část zřítila, dvě hodiny poté se k zemi sesunula další část. (10. července 2026)
Bývalé centrum Baťova obuvnického impéria zachvátil ničivý požár. (9. července 2026)
45 fotografií

V limitované edici mají na stříbrných rámech z horní části logo budovy, v níž je číslo 34. Ve spodní části je anglický nápis Never not rise again, což je slovní hříčka, která by se dala přeložit jako Nikdy se nestane, že bychom znovu nevstali. Šimek říká, že to platí nejen pro firmu, ale i její zákazníky.

„Je to památka na budovu, v níž jsme 16 let žili a tvořili. Je to nostalgie, emoce,“ přiblížil Šimek. „Vždycky budeme mít jedno takové kolo v showroomu, vždy si na budovu vzpomeneme.“

Zlínský požár zasáhl i výrobce kol Equator Cycling. Přežijeme, věří firma

Logo na horní části rámu odpovídá bočnímu pohledu na budovu, která byla jednou z dominant baťovského areálu. Hořet začala letos 9. července, část se záhy zřítila. Po zlikvidování ohně její majitel dokončil řízenou demolici. Vše, co bylo uvnitř, bylo zničeno.

Lidé na limitovanou akci podle Šimka reagují. „Edice 34 nám pomáhá v osvětě titanových produktů. Lidé se ptají, reagují, máme zvýšený zájem,“ sdělil Šimek.

Na podzim končí cyklistická sezona, takže firma se pustí do obnovení reklamy, kterou musela odsunout stranou, protože neměla co prodávat.

Obchody teď řídí z obýváku. Požárem zasažené firmy žene kupředu solidarita lidí

Po požáru začal Milan Šimek pracovat doma. Teď už má firma opět vlastní prostory. Jsou asi jen kilometr od 34. budovy a také v baťovské budově, ovšem opravené. Jde o takzvané Silo 1 společnosti NWT. Tam má kancelář a vzniká showroom, dílna je v Otrokovicích. Rozdělení je také částečnou reakcí na požár. Šimek už nechtěl mít vše na jednom místě.

„Když jsme chodili kolem vyhořelé 34. budovy, měli jsme menší depresi. Nejhorší jsme ale překonali a už je to lepší,“ věří Šimek.

Současně přiznává, že to bylo velmi náročné. A vlastně pořád ještě je...

10. září 2026
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