„Budova číslo 10 je dlouhodobě zavřená. Tento stav všichni vnímáme negativně,“ sdělil primátor Jiří Korec (ANO). „Jsme rádi, že se nám podařilo získat stavební povolení i finance z rozpočtu města, aby se po několika letech zahájila její rekonstrukce.“
Budova číslo 10 je zavřená deset let, podobně jako Velké kino. Obě stavby z baťovské éry jsou v natolik špatném technickém stavu, že bylo třeba je z bezpečnostních důvodů uzavřít.
Zlín dostavbu radnice plánuje několik let. Když teď vypsal soutěž, v září by chtěl s dodavatelem podepsat smlouvu.
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Zlín dostaví po 100 letech radnici. Opozici se nelíbí načasování před volbami
„Do konce roku by začaly bourací práce a potom by se začalo stavět,“ předestřel náměstek primátora Pavel Brada (ANO), který má v kompetenci majetek města a jeho územní rozvoj.
Přípravné práce však budou moci začít hned po podpisu smlouvy, tedy ještě do prvního říjnového víkendu, kdy se konají komunální volby. Opozice takové načasování kritizuje, byť záměr jako takový považuje za rozumný.
„Pokud se utratí více peněz právě teď, naznačuje to snahu realizovat projekty, na které je dobře vidět. S ohledem na blížící se komunální volby je to však pochopitelné,“ míní opoziční zastupitel Tomáš Dudák (Zlín 21).
Když se bourací práce rozběhnou, obyvatelé města to okamžitě poznají, protože budova stojí na náměstí Míru. Město nechá zbourat také budovu číslo 15, která k radnici přiléhá z druhé strany v Bartošově ulici. Tudy bude do dvorního traktu vjíždět těžká technika.
„Bude to velký zásah a práce budou pro okolí hodně nepříjemné. Musíme počítat s otřesy i hlukem,“ nastínil Brada. „Budeme muset promýšlet různé věci, například to, aby stavba nerušila obřady v obřadní síni. Samotný provoz radnice by však omezit neměla.“
Po proměně mají mít úředníci i občané vyšší komfort. V novém objektu bude vstupní hala, přepážková pracoviště, kanceláře, zasedací místnosti, bistro a zachována zůstane vyhlídková terasa.
„Radnice je symbol města a její stav vypovídá o tom, jak společnost funguje. Člověk bude mít pocit, že je spíše v bance než na úřadě,“ naznačil Brada.
Současná podoba budovy číslo 10 vznikla podle návrhu baťovského architekta Františka Lýdie Gahury před přibližně sto lety. Původní objekt je ale starší, až ze 16. století. Původní jsou klenuté sklepy, které radnice musí zachovat. Požadují to památkáři.
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Zlín získal stavební povolení, ale na dostavbu radnice nemá dost peněz
Stavební práce vyjdou na více než 200 milionů korun, přesná částka vzejde ze soutěže. V původní budově mělo město kanceláře a po jejím uzavření muselo úředníky přestěhovat do pronajatých prostor.
Brada upozornil i na to, že jde o předstupeň proměny náměstí Míru, což má město také v plánu. Aktuálně čeká na vydání stavebního povolení. Je však otázka, kdy se do přestavby pustí.
V brzké době chce totiž rozběhnout i další velké akce, například přestavbu Velkého kina, opravu divadla nebo proměnu sadu Svobody.