Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Město Zlín vypsalo soutěž na firmu, která přestaví budovu vedle radnice

Milan Libiger
  11:09
Takto by měla dostavba budovy radnice vypadat.

Takto by měla dostavba budovy radnice vypadat. | foto: Vizualizace: Apropos Architects a A.B.S.

Takto by měla dostavba budovy radnice vypadat.
Takto by měla dostavba budovy radnice vypadat.
Takto by měla dostavba budovy radnice vypadat.
Takto by měla dostavba budovy radnice vypadat.
11 fotografií
Soutěž na firmu, která dostaví budovu radnice, vypsalo město Zlín. Přesněji řečeno na firmu, která zbourá památkově chráněný sousední dům číslo 10 a místo něho postaví nový. Práce by se měly rozběhnout po letních prázdninách a skončit za dva roky.

„Budova číslo 10 je dlouhodobě zavřená. Tento stav všichni vnímáme negativně,“ sdělil primátor Jiří Korec (ANO). „Jsme rádi, že se nám podařilo získat stavební povolení i finance z rozpočtu města, aby se po několika letech zahájila její rekonstrukce.“

Budova číslo 10 je zavřená deset let, podobně jako Velké kino. Obě stavby z baťovské éry jsou v natolik špatném technickém stavu, že bylo třeba je z bezpečnostních důvodů uzavřít.

Zlín dostavbu radnice plánuje několik let. Když teď vypsal soutěž, v září by chtěl s dodavatelem podepsat smlouvu.

Zlín dostaví po 100 letech radnici. Opozici se nelíbí načasování před volbami

„Do konce roku by začaly bourací práce a potom by se začalo stavět,“ předestřel náměstek primátora Pavel Brada (ANO), který má v kompetenci majetek města a jeho územní rozvoj.

Přípravné práce však budou moci začít hned po podpisu smlouvy, tedy ještě do prvního říjnového víkendu, kdy se konají komunální volby. Opozice takové načasování kritizuje, byť záměr jako takový považuje za rozumný.

„Pokud se utratí více peněz právě teď, naznačuje to snahu realizovat projekty, na které je dobře vidět. S ohledem na blížící se komunální volby je to však pochopitelné,“ míní opoziční zastupitel Tomáš Dudák (Zlín 21).

Takto by měla dostavba budovy radnice vypadat.

Když se bourací práce rozběhnou, obyvatelé města to okamžitě poznají, protože budova stojí na náměstí Míru. Město nechá zbourat také budovu číslo 15, která k radnici přiléhá z druhé strany v Bartošově ulici. Tudy bude do dvorního traktu vjíždět těžká technika.

„Bude to velký zásah a práce budou pro okolí hodně nepříjemné. Musíme počítat s otřesy i hlukem,“ nastínil Brada. „Budeme muset promýšlet různé věci, například to, aby stavba nerušila obřady v obřadní síni. Samotný provoz radnice by však omezit neměla.“

Takto by měla dostavba budovy radnice vypadat.
Takto by měla dostavba budovy radnice vypadat.
Takto by měla dostavba budovy radnice vypadat.
Takto by měla dostavba budovy radnice vypadat.
11 fotografií

Po proměně mají mít úředníci i občané vyšší komfort. V novém objektu bude vstupní hala, přepážková pracoviště, kanceláře, zasedací místnosti, bistro a zachována zůstane vyhlídková terasa.

„Radnice je symbol města a její stav vypovídá o tom, jak společnost funguje. Člověk bude mít pocit, že je spíše v bance než na úřadě,“ naznačil Brada.

Současná podoba budovy číslo 10 vznikla podle návrhu baťovského architekta Františka Lýdie Gahury před přibližně sto lety. Původní objekt je ale starší, až ze 16. století. Původní jsou klenuté sklepy, které radnice musí zachovat. Požadují to památkáři.

Zlín získal stavební povolení, ale na dostavbu radnice nemá dost peněz

Stavební práce vyjdou na více než 200 milionů korun, přesná částka vzejde ze soutěže. V původní budově mělo město kanceláře a po jejím uzavření muselo úředníky přestěhovat do pronajatých prostor.

Brada upozornil i na to, že jde o předstupeň proměny náměstí Míru, což má město také v plánu. Aktuálně čeká na vydání stavebního povolení. Je však otázka, kdy se do přestavby pustí.

V brzké době chce totiž rozběhnout i další velké akce, například přestavbu Velkého kina, opravu divadla nebo proměnu sadu Svobody.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Hoří ve zlínském baťovském areálu. Hasiči vyhlásili zvláštní stupeň poplachu

Hasiči bojují s požárem budovy v bývalém baťovském areálu. (9. července 2026)

Ve Zlíně hoří od rána sklad obuvi v devátém patře budovy číslo 34 v bývalém baťovském továrním areálu. Hasiči dopoledne kvůli požáru vyhlásili zvláštní stupeň poplachu, tedy nejvyšší ze čtyř, který...

Tragická nehoda u Zašové: řidič i spolujezdec z místa utekli, uvedla policie

Ilustrační snímek

Policisté ve Zlínském kraji řeší nehodu se smrtelným zraněním, která se stala v noci na sobotu u obce Zašová na Vsetínsku. Mezi půl druhou a druhou hodinou ráno řidič vozidla Renault při jízdě od...

VIDEO: Z klidné říčky v mžiku rozvodněný živel. Bouře na Vsetínsku vyděsily místní

Hasiči ve Zlínském kraji měli kvůli bouřkám na Vsetínsku 31 výjezdů. (1....

Okolí Velkých Karlovic na Vsetínsku ve středu zasáhly silné bouřky. Podle Českého hydrometeorologického ústavu při večerní bouřce spadlo za necelé dvě hodiny kolem 100 litrů vody na metr čtvereční....

Mraky nad Velehradem při mši zmizely. Biskup dal věřícím tři „nevyžádané rady“

Cyrilometodějské slavnosti na Velehradě navštívilo během dvou dnů více než 20...

Přes dvacet tisíc návštěvníků a poutníků z celé země se zúčastnilo dvoudenních cyrilometodějských slavností na Velehradě. Večer lidí dobré vůle i Národní pouť jsou oslavou Státního svátku příchodu...

Jede tahač, na návěsu obří drátěný pes. Kontroverzní sochu stěhovali do Telče

Obří drátěný pes Slávek, který od loňského září zdobil dolní část Gahurova...

Obří drátěný pes Slávek, který od loňského září zdobil dolní část Gahurova prospektu ve Zlíně, se stěhoval. Ve čtvrtek ráno ho pracovníci zlínské Krajské galerie výtvarného umění naložili jeřábem na...

Město Zlín vypsalo soutěž na firmu, která přestaví budovu vedle radnice

Takto by měla dostavba budovy radnice vypadat.

Soutěž na firmu, která dostaví budovu radnice, vypsalo město Zlín. Přesněji řečeno na firmu, která zbourá památkově chráněný sousední dům číslo 10 a místo něho postaví nový. Práce by se měly...

9. července 2026  11:09

Hoří ve zlínském baťovském areálu. Hasiči vyhlásili zvláštní stupeň poplachu

Hasiči bojují s požárem budovy v bývalém baťovském areálu. (9. července 2026)

Ve Zlíně hoří od rána sklad obuvi v devátém patře budovy číslo 34 v bývalém baťovském továrním areálu. Hasiči dopoledne kvůli požáru vyhlásili zvláštní stupeň poplachu, tedy nejvyšší ze čtyř, který...

9. července 2026  8:58,  aktualizováno  11:04

Za Sigmu může nastoupit bratrské duo. Štěpán Beran se zatím připojil k B-týmu

Štěpán Beran posílil B-tým olomoucké Sigmy.

Fotbalová Sigma má nově v kádru dva bratry. Středopolaře Michala Berana doplnil jeho mladší sourozenec Štěpán. Na společnou účast na jednom pažitu si ale Beranovci musí počkat, 22letý Štěpán se totiž...

9. července 2026  8:54

Baník Ostrava vyhrál v přípravě nad Lubinem, Zlín podlehl Hapoelu Tel Aviv

Obránce Karel Pojezný tahá v souboji o míč záložníka Lukáše Dvořáčka.

Fotbalisté ostravského Baníku porazili v letní přípravě polský Lubin 2:0. Zlín podlehl účastníkovi Konferenční ligy Hapoelu Tel Aviv 1:2, nepomohla mu ani první branka posily Daniela Šmigy. Nováček...

8. července 2026  13:51,  aktualizováno  21:03

Odlov nenasytných sumečků. Poslali je jako svačinku vydrám do zlínské zoo

V Medkově rybníce na okraji Kroměříže vylovili tisíce invazních sumečků černých...

Nenasytná potvora, kterou nic nesežere, ale sama spořádá cokoliv. Tak popisují rybáři sumečka černého. Tento invazní druh pocházející původně ze Severní Ameriky se začíná stále víc rozmáhat i v...

8. července 2026  15:45

Radary měřící rychlost zkrotily motorkáře v Buchlovských horách, nehod ubylo

Nehoda se stala na silnici I/50 v buchlovských horách u odbočky na obec Staré...

Nové radary měřící rychlost zkrotily motorkáře při jízdě přes v Buchlovské hory, nehod ubylo. Silnice I/50, která s mnoha záludnými zatáčkami protíná Chřiby a pokračuje ke státní hranici, je často...

8. července 2026  12:45

Luhačovice a investor se přou o stavební uzávěru v lázeňském městě. Rozhodne soud

Zastupitelé Luhačovic rozhodli o koupi poštovní budovy z konce 20. let minulého...

Stavební uzávěrou v Luhačovicích, kterou chce tamní radnice ochránit historické centrum lázeňského města od nevhodné zástavby, se zabývá brněnský krajský soud. Žalobu k němu poslal investor, který...

8. července 2026  9:09

První medaile pro orientační běžce z MS po 14 letech. Dittrichová získala bronz

Česká orientační běžkyně Lucie Dittrichová (vlevo) slaví první českou medaili z...

Lucie Dittrichová získala bronz a zároveň první medaili pro český orientační běh z mistrovství světa po 14 letech. V italském Janově skončila závodnice z Kroměříže třetí ve sprintu, hned za ní...

7. července 2026  20:02

Zlínský kraj podpoří vznik obchodů bez obsluhy. Otevřené budou nonstop

V Uherském Ostrohu představili první bezobslužnou prodejnu na východní Moravě....

V České republice stále ubývá menších obchodů, především na vesnicích. Zlínský kraj se proto pokouší nastartovat model, který by mohl tento trend zvrátit. Dosud provozovatelům malých prodejen...

7. července 2026  16:03

Ve Zlíně může žít 100 tisíc lidí, musí však nastartovat rozvoj, tvrdí hlavní architekt

Premium
„Zlín je unikátní město. Ale pro svůj rozvoj potřebuje větší intenzitu zástavby...

Město Zlín z hlediska počtu obyvatel stagnuje a možnosti jeho rozvoje jsou kvůli jeho urbanistickým specifikům omezené. Leží „natažené“ podél řeky a jedné hlavní cesty. Chystaná změna územního plánu...

7. července 2026

Kadlec v roli manažera: Ve Slovácku chci jednotu. Skuhravý se měl hráčům omluvit

Michal Kadlec se do fotbalového Slovácka vrátil dva roky po skončení hráčské...

Sobotní přípravný zápas fotbalistů Slovácka proti Trnavě sledoval z hlediště útulného stadionu v Bzenci. V poločasové přestávce seskočil ke střídačce, kde stoperům vysvětloval, jak se mají křížit. Po...

7. července 2026  13:13

Dálnice odvedla dopravu z obcí u Zlína. Klidně už přejdeme cestu, chválí si lidé

Silničáři otevřeli kompletní úsek dálnice D49 mezi Holešovem na Kroměřížsku a...

Lidé si stěžovali, že kvůli husté dopravě jim praskají domy, které stojí u průtahu obcí Horní Lapač. Mezi osobními auty bývalo i hodně kamionů, denně tudy jezdily tisíce vozidel. Začátkem července je...

7. července 2026  9:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.