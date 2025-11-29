Spojenci bombardovali Zlín kvůli špatnému počasí nad jiným cílem, říká badatel

Zlín po bombardování v roce 1944, které poničilo budovy ve městě. | foto: Státní okresní archiv Zlín

Petr Skácel
  16:00
Běžně nejsou pod příspěvky Nadačního fondu J. A. Bati na Facebooku stovky komentářů, tento ale vzbudil hodně bouřlivou diskuzi. Jeho ředitel Petr Kopčil se v něm vrací k bombardování Zlína ze dne 20. listopadu 1944. Na město tehdy svrhla bomby spojenecká letadla, výsledkem bylo 24 mrtvých, 90 zraněných a poškozený tovární areál i obytné části města v jeho blízkosti.

„Z této doby máme nejen nové poznatky, ale i myšlenky a otázky k dalšímu zkoumání,“ napsal Kopčil, který podle svých slov vychází z archivů J. A. Bati.

V dalším příspěvku uvádí, že americká vláda si pozvala do Washingtonu Tomáše Baťu mladšího, „aby získala informace, které by usnadnily bombardování těch částí nacisty držených továren, které Němci pravděpodobně přestavěli na výrobu válečných strojů.“ Jenže bomby nakonec dopadly na civilní a obuvnickou výrobu. Podobné vysvětlení měl podle archivu J. A. Bati uvést Edvard Beneš, tehdejší prezident exilové vlády v Londýně.

„Ukazuje se, že při strategii přípravy bombardování Zlín zřejmě nehrál takovou roli, jakou jsme mu po desetiletí přisuzovali.“

Spojenci bombardovali Zlín kvůli špatnému počasí nad jiným cílem, říká badatel

Premium
Zlín po bombardování v roce 1944, které poničilo budovy ve městě.

Běžně nejsou pod příspěvky Nadačního fondu J. A. Bati na Facebooku stovky komentářů, tento ale vzbudil hodně bouřlivou diskuzi. Jeho ředitel Petr Kopčil se v něm vrací k bombardování Zlína ze dne 20....

