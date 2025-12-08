Na pondělním jednání krajští zastupitelé odsouhlasili v rámci schvalování rozpočtu na rok 2026 také investování půl miliardy korun na první rok stavby porodnice. Dokončená má být v roce 2028.
Už teď je ale pravděpodobné, že částka se bude už v příštím roce zvyšovat. A to na žádost nemocnice.
Moderní pětipodlažní porodnice pro Zlín. Kraj na ni posílá 1,4 miliardy korun
„Za týden bude na mimořádné valné hromadě vedení nemocnice upřesňovat tuto změnu. Spočívá v rozšíření zakázky o nový vstup do areálu nemocnice z východní strany a zároveň změny v západní části. Je to proto, abychom teď vytvořili nový střed nemocnice,“ naznačil hejtman Radim Holiš, pod kterého spadá oblast zdravotnictví.
Porodnice bude součástí velkého komplexu
Nový Gynekologicko-porodnický komplex vznikne v blízkosti prostoru po zbourané prádelně místo budov 16 a 17. Bude mít pět podlaží, na šestém vznikne terasa. V pátém patře bude neonatologie, ve čtvrtém oddělení šestinedělí a riziková těhotenství, ve třetím lůžka gynekologie a ORL a ve druhém centrum porodní asistence, porodní pokoje, operační trakt a jednodenní chirurgie. V přízemí pak pacienti najdou ambulance gynekologie, neonatologie a ORL.
„Rádi bychom realizaci zahájili příští rok na jaře etapou přípravy území, zahrnující demolice dotčených budov a přeložek inženýrských sítí. Poté bude následovat samotná výstavba,“ potvrdil investiční náměstek nemocnice Ladislav Vilímek.
Na dotek ve dne v noci. Zlín chystá nový pavilon s péčí o nedonošené děti
Na místě prádelny je naplánovaný nový hlavní vjezd do areálu a parkoviště. Nemocnice už má na budovu porodnice pravomocné povolení stavby, dokončuje dokumentaci potřebnou pro samotnou stavbu a připravuje veřejnou zakázku na zhotovitele.
Na boku nebo i vkleče. Ženy v Baťově nemocnici rodí na speciálním gauči
Nově chce celé toto území zmodernizovat a vytvořit novou dopravní osu v centrální části areálu. Ta pak propojí porodnici a chystané rozšíření urgentního příjmu, přispěje k dopravní obslužnost očního pavilonu a doplní dopravní osu k připravovanému centrálnímu polybloku urgentních oborů. Díky tomu se vyřeší stavební projekty v okolí porodnice a v budoucnu pak nebude provoz v tomto pavilonu rušit stavební ruch.
„Dává nám smysl, udělat vše v rámci jedné zakázky. Jednoduše řečeno, vznikne tím nový střed nemocnice. Udělal by to jeden dodavatel, který by nám garantoval vazby a propojení v rámci stavebních konstrukcí a nestalo by se, že bychom museli něco přistavovat,“ přiblížil Holiš.
Náklady na stavbu porodnice se tím pádem zvýší. Původní cena byla vyčíslená na zhruba 1,57 miliardy korun, 400 milionů investuje sama nemocnice. Její vedení nechce změny komentovat, dokud je neschválí valná hromada.
„Můj předběžný hrubý odhad celkových nákladů by po změně byl zhruba 2,2 miliardy korun,“ doplnil hejtman. Přesnější částka by měla být jasná po jednání mimořádné valné hromady příští pondělí. Pokud se částka bude muset navýšit, budou ji v únoru příštího roku schvalovat zastupitelé. Někteří z nich už včera změny kritizovali.
Jsou to nesmyslné investice, tvrdí Čunek
„V plánu, který jsme dostali, se na stavbu nové porodnice počítalo s částkou 1,2 miliardy. Teď už jsou z toho dvě miliardy. Je vidět, že práce na rekonstrukci celé nemocnice ponesou zhruba čtyřicetiprocentní zvýšení nákladů. A to je jeden z důvodů, proč rozpočet nepodpořím, protože tyto investice jsou nesmyslné,“ prohlásil opoziční zastupitel Jiří Čunek, který v předminulém volebním období prosazoval stavbu nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích.
Proměna celé Baťovy nemocnice zahrnuje kromě stavby nové porodnice především nový centrální polyblok urgentních příjmů. S jeho zahájením se zatím počítá v roce 2028 a náklady jsou odhadované na šest miliard korun.