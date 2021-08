Startuje „covidová“ barumka, výraznější omezení fanoušci u trati nepocítí

Po roční přestávce zaviněné koronavirovou pandemií jsou fanoušci na rychlá auta natěšení, zároveň je ale otázkou, jestli u nich nezvítězí opatrnost, případně pohodlí. Ani organizátoři jubilejního 50. ročníku Barum Czech Rally Zlín do poslední chvíle netuší, jak bude vypadat letošní návštěvnost.

„Nevíme, kolik lidí přijede. Když jsem byl na jiných automobilových podnicích, moc jich tam nebylo,“ popsal ředitel soutěže Miloslav Regner. Například atraktivní noční rychlostní zkoušku v centru Zlína v době před koronavirem sledovalo kolem 30 tisíc diváků. Jak to bude nyní? „Hodně lidí se změnilo, nikam už moc nechodí. Uvidíme, jaké to letos bude,“ řekl Regner.

Pro organizátory nemělo smysl pořádat závody bez diváků, takže se loňský ročník kvůli omezujícím opatřením v souvislosti s koronavirem nekonal.

„Doufám, že Barumka přitáhne lidi k trati a že se fanoušků sejde hodně. Po dlouhé době je to velká akce, kde mají vstup povolený,“ zmínil závodník Erik Cais. „Když přijdou, bude to něco úžasného,“ tuší.

„Jsem rád, že se jede s diváky. Barumka patří ke Zlínu a k létu. Má něco víc než ostatní soutěže v Česku, je to velká akce, show,“ poznamenal další jezdec Tomáš Kostka.

Letošní ročník provázejí hygienická opatření, která se však týkají převážně uzavřených prostor. Pokud přijde divák k trati ve Zlíně či jinde, žádná výraznější omezení nepocítí. Stanovený bude pouze počet lidí na každý divácký sektor.

„Nemáme pódium na ohraničeném území jako například festivaly a diváci nám nestojí po stovkách za sebou. To naše pomyslné pódium je více než 200 kilometrů dlouhé. Máme tak dostatek místa pro návštěvníky, aby stáli v rozestupech,“ upozornil Regner.

Fanoušci u trati mají roušky jen doporučeny

Pravidla vycházejí z hygienickoepidemiologického plánu, který si organizátoři nechali zpracovat. Píše se v něm mimo jiné, že by lidé neměli chodit k trati, pokud mají zvýšenou teplotu, a že se jim doporučuje (nikoliv nařizuje) nošení roušek.

„Tak se splní mimořádná opatření, která jsou nařízená ministerstvem zdravotnictví,“ podotkla ředitelka krajské hygienické stanice Eva Sedláčková.

„Když si lidé i venku u trati nasadí roušky, více chrání sebe i druhé, ale je to na každém, jak se rozhodne. Bylo by to vhodné zejména tam, kde bude více nakumulovaných osob,“ zdůraznila.

V plánu, k němuž se vyjadřovali právě i hygienici, jsou však také přísnější podmínky. Týkají se třeba příznivců, kteří se budou chtít dostat do uzavřených prostor, jimiž mohou být v případě zlínské „erzety“ patrové garáže, odkud je dobrý výhled na trať, VIP prostory či servisní zóna.

V tom případě musí mít potvrzení o očkování, negativní antigenní či PCR test, případně doklad o tom, že v posledním půlroce onemocněl koronavirem.

Každý závodní den se mohou lidé očkovat

Jedno akreditační místo do servisní zóny je ve Zlíně na parkovišti pod sportovní halou, kde se mohou zájemci nechat i otestovat. Druhé se nachází v Otrokovicích, kde je před pneumatikárnou Continental Barum i servisní zóna. Lidé po splnění jedné z podmínek dostanou pásky, s nimiž budou moci do uzavřených prostor vstoupit.

„Tato páska bude platit po celou dobu konání rally, proto si ji, prosím, nesundávejte z ruky až do neděle,“ vzkázal Regner.

Návštěvníci Barum Czech Rally Zlín se také budou moci během víkendu naočkovat bez předchozí registrace. V pátek bude očkovací místo otevřeno od 14 do 18 hodin před zlínským mrakodrapem, v sobotu od 11.30 do 18 hodin na parkovišti v servisní zóně v Otrokovicích a v neděli v cíli soutěže na náměstí Míru ve Zlíně od 14 do 18 hodin. Přijít mohou také rodiče s dětmi od 12 do 15 let, na všech třech místech bude pediatr.

Soutěž startuje už dnes, tedy v pátek večer. V 16.30 se uzavře městský okruh ve Zlíně, po 17. hodině na něj vyjedou bugatky a po 21. hodině první soudobí závodníci. Trať se opět otevře po půlnoci.