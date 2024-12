Sporů kvůli zákazu kouření na balkonech je málo. Stížností bylo méně než deset

Zatím jich moc není. Alespoň oficiálních, které se dostanou na radnici nebo městskou policii.

„Dostali jsme do deseti stížností na to, že opatření někdo porušuje. Ve všech případech to bylo řešeno domluvou s nájemníkem. Bytový odbor radnice ho kontaktoval, aby si to vyjasnili. Opakované stížnosti nemáme,“ shrnul radní Jiří Robenek, který má bytovou problematiku ve své kompetenci. „Nevíme, jestli si lidé jen nejdou stěžovat, nebo to opatření skutečně zapůsobilo,“ přiznal.

Jedna z mladších obyvatelek I. segmentu na Jižních Svazích sdělila, že sice souseda kuřáka nemá, ale její známá, která bydlí na druhé straně domu, ano.

„Někdy se se sousedem nemůže domluvit, ale většinou to jde. Místo na balkoně si zapálí doma. Sice to pak při větrání také cítí, ale už to není tak intenzivní,“ přiblížila obyvatelka domu.

Radnice nemůže dát nájemníkovi, který kouří na balkoně, pokutu, ale jeho chování dokáže zohlednit při případném prodloužení smlouvy.

„Čím více nájemníků, tím více problémů,“ poznamenal mluvčí zlínských strážníků Pavel Janík. „Kontinuálně jsme vždycky řešili něco takového, ale podobných případů nepřibylo.“

Kouření v bytě město omezit nemůže

Radnice opatření zaváděla zejména kvůli největším městským bytovkám, jimiž jsou I. a II. segment na sídlišti Jižní Svahy. V každém je 360 bytů, balkony jsou jen na jedné straně a hned vedle sebe, což způsobuje problémy.

„Někteří nájemníci kouří v bytě, což je legislativně dovoleno, nemáme to jak omezit,“ zmínil Robenek. „U starých bytů se ale potýkáme s tím, že když nájemníci kouří doma, tak se zápach z cigaret může šířit přes stupačky, což není dobře a netěší nás to.“

V případě, že si lidé zapálí v městských bytech, musejí jako nájemníci počítat s tím, že ho budou muset uvést do původního stavu. „To znamená například uhradit náklady za novou výmalbu nebo opravu podlah, protože parkety kouřem také načichnou,“ upozornil Robenek.

Radnice vlastní zhruba 1 840 bytů, zákaz kouření na balkonech platí ve všech.„Opatření zůstává v platnosti i příští rok, ke změně není důvod,“ uvedl Robenek. „Nikdo ho ani nezneužívá k sousedskému boji.“

Balkony jsou součástí společných prostor domu, podobně jako chodby či schodiště, a uživatel bytu ho má jenom ve svém výlučném užívání.