Zlín chce rozdělit areál Rybníky, ve druhé části by se mohlo i bydlet

Když se podnikatelé, kteří v areálu mají své firmy, na začátku letošního roku dozvěděli, že město chystá změnu územního plánu, podle níž by se lokalita změnila na plochu pro bydlení, byli nemile překvapení. Vzápětí vznesli své námitky, které stále řeší zpracovatel územního plánu.

Sešli se i zástupci města, kteří hovoří o možném kompromisním řešení. Spočívalo by v tom, že by se areál rozdělil na západní a východní část s tím, že využití západní části, kde působí více výrobních firem, by se neměnilo. Na bydlení by se převedla východní část, kde je výroby méně. Hranicí by byl hlavní vjezd do areálu od řeky Dřevnice.

„Změna proběhne na západě, východ zůstane beze změny. Vycházíme vstříc převážné většině připomínek, protože jen dvě připomínky byly i z východní části. Nechtěli jsme to celé rušit,“ nastínil primátor Jiří Korec. „Za nás je to kompromisní řešení, který by mělo vyhovovat co nejvíce firmám v areálu. Samozřejmě, že nevyhovíme úplně všem,“ doplnil.

Ve východní části areálu je využívání některých ploch blokované pro pravobřežní komunikaci. Ta nakonec povede v trase stávající silnice, jež se táhne mezi areálem a řekou Dřevnicí. Změnou územního plánu by se tyto pozemky měly uvolnit a jejich majitelé by s nimi mohli nakládat. „Pomůžeme jim v tom, aby tam mohli do budoucna něco dělat,“ zmínil Korec.

Primátor chce během první poloviny příštího roku svolat jednání s podnikateli z Rybníků, aby s nimi probral řešení. Do té doby by měly být vypořádány připomínky k územnímu plánu.

Jeho změna výrobu v areálu přímo neruší, ale hovoří o tom, že by se nemohla rozvíjet těžká výroba a mohla by tam naopak být bytová výstavba či služby. „Žádnou společnost nerušíme, v danou chvíli některým komplikujeme rozvoj v lokalitě,“ upřesnil Korec.

Podnikatelé upozorňují na to, že by kvůli změně nemohli své firmy rozvíjet, což by mohlo v konečném důsledku znamenat jejich zánik. Podle nich by nebylo možné bezproblémové fungování výroben a domů pro bydlení, a to i s ohledem na hlavní průmyslový areál na druhé straně řeky a nedalekou teplárnu.

Podnikatelé se obávají stížností obyvatel

Na návrh města, aby se areál rozdělil, šéfové firem pohlížejí různě. „Může to být částečný kompromis, ale musí se brát v potaz, že jsme tu byli s výrobou dříve. Aby si pak lidé, kteří tady budou bydlet, na výrobu nestěžovali. My naštěstí neprodukujeme prach či emise,“ reagoval Jan Vrba, ředitel společnosti ACE-Tech, jež sídlí v západní části. Ve východní má pozemky, kde uvažoval o výstavbě parkoviště.

Na východě sídlí také prádelna a čistírna Mýval, jejíž provozovatel Vladimír Blaha říká, že mu nebude zástavba vadit, pokud ho nikdo nebude omezovat v podnikání. Ale obává se toho, že časem by stálí obyvatelé Rybníků začali vznášet připomínky proti provozu firem.

„Naše firma vznikla na konci 30. let minulého století a nikomu dnes nenarušuje jeho komfort. Nevím ale, jak by se zdejší průmysl přizpůsobil lidem, kteří by sem přišli bydlet,“ uvažuje Blaha.

O změnu požádala společnost Cream

Podle majitele firmy Taš-Stappa Daniela Tkáče by řešení mělo vycházet z odborných podkladů, které však nezná. „Město chtělo provést změnu územního plánu pouze na základě žádosti soukromého subjektu. Nevyplývá z toho, že změnu strategicky potřebuje,“ zmínil Tkáč, jehož společnost působí v západní části areálu. „Město by mělo vědět, jaký to bude mít dopad, když zruší plochy pro podnikání. A mělo by doložit, že už není jiná varianta, že nejsou volné plochy pro bydlení,“ doplnil.

O změnu územního plánu zažádala společnost Cream, která v areálu Rybníky o 25 hektarech vlastní přibližně polovinu pozemků.

„Možná by bylo dobře, kdyby došlo k redukci rozsahu změny tak, aby vyhovovala všem,“ nastínil před časem ředitel Creamu Martin Jarolím. Podle něho by se dalo uvažovat o změně na bydlení právě ve východní části, v západní už ne. Cream tam plánuje výstavbu tří hal.

„To, co navrhuje město, je jakási úlitba. Chce vyjít vstříc oběma stranám, aby úplně neprohráli podnikatelé a ani Cream jako žadatel o změnu,“ míní Tkáč.

Debata bude pokračovat

Podle náměstka primátora Pavla Brady, který má v kompetenci územní rozvoj, je kompromisní řešení návrhem k debatě. „Musíme to se všemi aktéry probrat a pořešit,“ poznamenal.

Podle něho se bude město také teprve zabývat tím, jestli si nechá zpracovat ještě nějaké odborné podklady k tomu, aby na jejich základě rozhodlo. Situaci zatím řeší v rámci svých odborů.

Otázka také je, kam by mohly odejít firmy, které by se v lokalitě Rybníky nemohly rozvíjet. Primátor mluví o volných pozemcích na okraji Malenovic, které však zatím nejsou přístupné. „Budeme muset nejdříve vyřešit to, aby se zpřístupnily, pak bychom se mohli posunout dál,“ dodal Korec.