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Hoří srdce Baťova Zlína. Příběh slavného továrního areálu

Robert Oppelt
  16:06
Stejným symbolem Zlína jako cihlové půldomky jsou i tovární haly, srdce města obuvi. Zlíňáci bývalému průmyslovému komplexu neřeknou jinak než Svit, jak se areál jmenoval za socialismu. Jeho nejznámější částí je asi budova 21, kdysi ředitelství firmy Baťa. Budova 34, kterou decimuje požár a jejíž část se zřítila, je od ní vzdálena zhruba sto metrů.

V roce 1894 založili na zlínském náměstí sourozenci Baťovi, Antonín, Anna a Tomáš obuvnickou dílnu. Později se stal jediným majitelem firmy Tomáš Baťa. První tovární budovy vznikly roku 1906, další v roce 1918. O šest let později začala přestavba stávající továrny, staré budovy zbourali a nahradili je novými.

Hasiči bojují s požárem budovy v bývalém baťovském areálu. (9. července 2026)
Část hořící výškové budovy ve Zlíně se zřítila, hasiči uzavřeli okolí. (9. července 2026)
Část hořící výškové budovy ve Zlíně se zřítila, hasiči uzavřeli okolí. (9. července 2026)
Část hořící výškové budovy ve Zlíně se zřítila, hasiči uzavřeli okolí. (9. července 2026)
65 fotografií

Inspirací Baťovi, podobně jako v dalších aspektech jeho podnikání, byla cizina, Amerika. Z cest do zámoří si přivezl myšlenku na co nejefektivnější výstavbu, nejen obytných budov, slavných půldomků a čtvrtdomků, ale i továrních hal. Nové tovární budovy byly založeny na modulech o rozměrech 6,15 x 6,15 metru (tedy 20 x 20 amerických stop). Spolu s architektem Františkem Lýdie Gahurou vtiskl novou tvář celému areálu i městu.

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Jednotný systém železobetonového skeletu byl pro stavební činnost firmy Baťa vyvinut v roce 1927. Typizované průmyslové objekty byly řazeny šachovnicově do větších výrobních souborů a vzájemně propojeny dopravním zařízením. Jejich racionální „výroba“ vedla k relativně nízkým investičním nákladům. Výstavba pětipodlažního objektu o rozměrech 80 x 20 metrů trvala od výkopu po kolaudaci pět měsíců.

Zbortila se další část budovy ve Zlíně. Shořely boty a doplňky za 150 milionů

Baťův podnik v roce 1945 znárodnili a v roce 1949 přejmenovali na Svit. Dlouhé roky po sametové revoluci byl areál továrny, která stojí netypicky v samém srdci města, zavřený, rozprodávaly se budovy a majetek.

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První výraznější oživení nastalo, až když v roce 2004 zrekonstruovali slavný Baťův mrakodrap „jednadvacítka“, nejvyšší budovu 1. republiky. Do reprezentativní budovy se pak nastěhoval finanční a krajský úřad. V areálu je také Muzeum obuvnictví, lidé zde najdou i řadu služeb. Oblíbená je taktéž kavárna v nejvyšším patře.

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