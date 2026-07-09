V roce 1894 založili na zlínském náměstí sourozenci Baťovi, Antonín, Anna a Tomáš obuvnickou dílnu. Později se stal jediným majitelem firmy Tomáš Baťa. První tovární budovy vznikly roku 1906, další v roce 1918. O šest let později začala přestavba stávající továrny, staré budovy zbourali a nahradili je novými.
Inspirací Baťovi, podobně jako v dalších aspektech jeho podnikání, byla cizina, Amerika. Z cest do zámoří si přivezl myšlenku na co nejefektivnější výstavbu, nejen obytných budov, slavných půldomků a čtvrtdomků, ale i továrních hal. Nové tovární budovy byly založeny na modulech o rozměrech 6,15 x 6,15 metru (tedy 20 x 20 amerických stop). Spolu s architektem Františkem Lýdie Gahurou vtiskl novou tvář celému areálu i městu.
Jednotný systém železobetonového skeletu byl pro stavební činnost firmy Baťa vyvinut v roce 1927. Typizované průmyslové objekty byly řazeny šachovnicově do větších výrobních souborů a vzájemně propojeny dopravním zařízením. Jejich racionální „výroba“ vedla k relativně nízkým investičním nákladům. Výstavba pětipodlažního objektu o rozměrech 80 x 20 metrů trvala od výkopu po kolaudaci pět měsíců.
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Baťův podnik v roce 1945 znárodnili a v roce 1949 přejmenovali na Svit. Dlouhé roky po sametové revoluci byl areál továrny, která stojí netypicky v samém srdci města, zavřený, rozprodávaly se budovy a majetek.
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První výraznější oživení nastalo, až když v roce 2004 zrekonstruovali slavný Baťův mrakodrap „jednadvacítka“, nejvyšší budovu 1. republiky. Do reprezentativní budovy se pak nastěhoval finanční a krajský úřad. V areálu je také Muzeum obuvnictví, lidé zde najdou i řadu služeb. Oblíbená je taktéž kavárna v nejvyšším patře.