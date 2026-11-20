Vyšel by na přibližně 200 milionů korun a vyrůst by mohl v areálu městských lázní nad tamním padesátimetrovým bazénem. „Ekonomický model by měl fungovat. Tím pádem je na rozhodnutí nové městské rady, jestli spustí další kroky k možné realizaci této stavby,“ sdělil bývalý primátor Jiří Korec (ANO), který byl u přípravy záměru od jeho začátku.
Pokud se nové vedení města, jež vzešlo z říjnových komunálních voleb, rozhodne v přípravě pokračovat, mohl by se podle Korce akvapark postavit a uvést do provozu během tohoto volebního období, tedy v následujících čtyřech letech.
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Je přesvědčený, že by měl vzniknout, protože je po něm mezi lidmi poptávka. „Bude to o prioritách, které si nová koalice nastaví,“ uvědomuje si Korec.
„Nemusíme si namlouvat, že prioritou je bydlení a doprava, ale pokud má být atraktivita města alespoň zachovaná, tak je akvapark více než žádoucí. Obzvláště když jsme našli ekonomický model, podle něhož to není finančně mimo možnosti města. Takže bych neváhal a šel do této investice,“ vzkázal bývalý primátor.
Akvapark Zlínu chybí
Nový primátor Čestmír Vančura (Zlín 21) je záměru sice nakloněný, ale dokud ho podrobně neprostuduje, nechce zatím říci stoprocentní ano.„Myšlenkou výstavby akvaparku jsme se zabývali již v minulosti. Moc dobře víme, že podobné zařízení našemu městu chybí a občané by ho uvítali,“ reagoval Vančura.
„Jde o projekt s velkým dopadem na městský rozpočet i život ve městě. Proto považuji za klíčové se nejprve detailně seznámit se všemi parametry současného návrhu, abychom mohli rozhodnout s odpovědností vůči budoucnosti města,“ doplnil.
Provoz by měly pokrýt příjmy ze vstupného
Po úvodní studii vypracovala městská společnost Steza, která provozuje lázně, ekonomickou analýzu potenciálních příjmů ze vstupného, které by provoz mohly zaplatit. Dopadla dobře, a tak ji nechala s městem ještě posoudit odbornou firmou, která pracuje pro banky a soukromý sektor.
„Ta nás upozornila na některé možné problémy, které jsme dali na oponenturu Steze a architektům. Vypořádali se s nimi a některé z nich negovali,“ nastínil Korec.
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Zlín hledá model, jak provozovat akvapark. Úvěr by se splácel ze vstupného
Model financování by měl být takový, že by si na výstavbu vzala úvěr Steza, nebo město. Podle Korce spíše radnice, která má svůj majetek, jímž může ručit. Provoz akvaparku by se pak měl pokrýt z výnosů ze vstupného.
„Jsme pořád nohama na zemi, takže i když vycházejí ekonomické modely dobře, realita může být trochu jiná. Každopádně nám to ukázalo, že by to nemělo rozpočet města více zatížit. V ideálním případě by to bylo samofinancovatelné, v horším by město něco doplácelo,“ konstatoval Korec.
Tobogán, sauny a wellness
Kolik by magistrát případně doplácel, by vyplynulo až z přesných nákladů na výstavbu a provoz, které budou známé později. „Město by si vzalo úvěr, kterým by zaplatilo stavbu. Pak by s bankou řešilo, jestli ho začne splácet během výstavby, nebo až bude mít příjem z provozu,“ přiblížil Korec.
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Venkovní bazén ve zlínských lázních už láká plavce. Oprava stála devět milionů
Původně bylo ve hře i zmenšení venkovního padesátimetrového bazénu, na jehož části by vznikl menší akvapark. Od tohoto nápadu se ovšem upustilo.
Nový záměr počítá s tím, že vznikne tobogán, několik typů bazénů, venkovní i samostatná wellnessová část, v níž by byly sauny a odpočívárny. Akvapark by využil stávajícího zázemí i nynější vstup do lázní, takže by šlo vlastně o jejich dostavbu.
Ročně do městských lázní přijde kolem 400 tisíc lidí a toto číslo by mohlo i díky akvaparku opět růst. „Je to investice, která dává finančně smysl. Byla by škoda, kdyby se v ní nepokračovalo,“ míní ředitel Stezy Karel Havlíček.
Projekt má finanční limit 200 milionů korun, který se zatím daří držet. Podle Havlíčka může v další fázi přípravy růst, ale i s tím ekonomické analýzy počítají. Výstavba akvaparku by zabrala dva roky.