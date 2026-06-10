Měří 12 metrů, váží 30 tun. Japonským superstrojem firma i láká lidi do oboru

Váží 30 tun, dlouhý je 12 metrů, vysoký 3,5 metru a do stejné hloubky sahají jeho základy. Pod zemí jej zpevňuje tlustá betonová vrstva s výztužemi. I díky tomu dokáže pracovat s přesností na mikrony.
„Umí soustružit, frézovat i závitovat pod libovolným úhlem v délce až tři metry a v točném průměru až 800 milimetrů,“ přiblížil Jan Vrba, ředitel zlínské firmy Ace-Tech, která japonský stroj za zhruba 25 milionů korun koupila.
„Jedná se o velmi přesné zařízení, i na délce tři metry jsme schopni pracovat v jednotkách mikronů,“ upozornil. Ve Zlíně a blízkém okolí podobné zařízení zatím není. „Máme čtyři podobné stroje, ale z hlediska velikosti je to unikát, abychom mohli dělat ještě větší dílce než doposud,“ poznamenal Vrba.
Firma Ace-Tech, která má 35 zaměstnanců, dodává výrobky do zařízení na těžbu ropy i plynu, do vlaků, trolejbusů či nákladních vozů. Většina odbytu míří na export.
Podílí se také na iniciativě Zachraňme strojírenství, jejíž součástí jsou školy, firmy i Zlínský kraj. Finančně a dary podporuje odborně zaměřené střední školy a nabízí jejich dobrým studentům prospěchová stipendia.
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Zájemců o strojírenské obory je málo, stipendia ani jistá práce nestačí
Nákup moderního stroje může být pro mladé i lákadlem, proč se ve Zlíně kdysi velmi silnému strojírenskému oboru věnovat.
„Nemáme robotická pracoviště, ale zároveň nechci, aby lidé fungovali jako roboti: mačkali zelené tlačítko a jen měnili dílce,“ předestřel Vrba. „Máme potřebu sofistikované práce s vysokou přidanou hodnotou pro lidi, které strojírenství baví a chtějí se v něm realizovat. Pak můžou být velice dobře odměňováni.“
Zlínský kraj spustil záchrannou kampaň
Zlínský kraj, který kampaň Zachraňme strojírenství letos podpořil částkou 600 tisíc korun, takový přístup vítá.
„Chceme mít v kraji strojírenství na nejvyšší úrovni. A pokud se tady instaluje takový stroj, který není v širokém okolí, tak nás to zajímá,“ zmínil hejtman Radim Holiš. „Musíme mít ambici dělat nejkvalitnější výrobky. Jen tak udržíme konkurenceschopnost celého regionu.“
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Kraj rozvíjí spolupráci se středními školami i Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, která staví novou budovu technologické fakulty, jejíž součástí budou strojírenské obory. Nebude tam scházet ani přístrojové vybavení. Stavební práce mají skončit letos na podzim, do příštího jara má být fakulta vybavená.
Kraj také rozjíždí kariérové poradenství v oblasti strojírenství. Jeho lidé budou kontaktovat už žáky na základních školách. Umožní jim mimo jiné návštěvy strojírenských firem, které tomu jsou otevřené.
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„Chceme, aby toho děti co nejvíce pochytily už ve škole,“ sdělil Holiš. Podle něho se podařilo propad počtu studentů v oboru zastavit a čísla zase pomalu rostou.
„Musíme s lidmi systémově pracovat, abychom jim ukázali, že dnešní strojařina je vysoce odborné a kvalifikované zaměstnání, které může bavit a být velmi slušně ohodnocené,“ dodal hejtman.