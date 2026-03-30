Nejoblíbenější učitelce tleskala celá škola. Hvězda Instagramu je akční i trpělivá

Petr Skácel
  17:02
Když v pondělí ráno přišla do školy, dostávala jednu gratulaci za druhou. A na slavnostním shromáždění ke dni učitelů ve školní tělocvičně jí tleskala celá Základní škola Mikoláše Alše ve Zlíně. Místní učitelka Adéla Langerová totiž získala ocenění Zlatý Ámos pro nejoblíbenějšího pedagoga v Česku.

„A my pojedeme do Legolandu,“ hlásil nadšeně jeden z páťáků kamarádovi o přestávce. Právě zájezd do Dánska byl cenou pro třídu, která Langerovou do soutěže přihlásila a všechno zařídila. A určitě sebou vezmou i plyšáka „Týdýta“, kterého v 5.A mají jako svého maskota a střídají se v tom, kdo jej zrovna má doma.

„Moc se těším, strávíme zase nějaký čas spolu s dětmi a přidáme to na náš list vzpomínek. Právě sdílené zážitky jsou to nejhezčí,“ usmívala se Langerová. „Cena a korunka, kterou jsem dostala, nejsou moje. Patří dětem a celé škole.“

Nejoblíbenějším pedagogem v České republice a držitelem ceny Zlatý Ámos se stala Adéla Langerová, která učí na Základní škole Mikoláše Alše ve Zlíně. (březen 2026)
Na základní školu ve zlínské části Podhoří nastoupila na plný úvazek v roce 2023 a svoji 5.A si tak vychovala od třetí třídy. „Je moc milá, hodná a má úžasný respektující přístup. Obdivuju, jak je trpělivá a přitom akční. Děti se díky ní zapojují do spousty aktivit,“ říká Jarmila Vodičková, třídní důvěrnice a maminka malé Lidušky. „Dcera díky paní učitelce chodí do školy ráda a kolikrát mi nadšeně hlásí, co tam budou dělat,“ popisuje.

„Když vám dítě řekne, že se do školy těší a těší se třeba i na mě, je to největší ocenění, jaké může učitel dostat,“ reagovala Langerová. A v čem její recept tkví? „Jsou pro mě důležité nejen znalosti, ale i děti jako osobnosti. Chci, aby se ve škole cítily dobře a zažívaly tam úspěch, i když může u každého z nich vypadat jinak.“

Desítky tisíc sledujících na Instagramu

Usměvavá mladá žena, která se nedávno přestěhovala z Bystřice pod Hostýnem do Zlína, je prototypem moderní učitelky. Na Instagramu má účet Tak učím já s 30 tisíci sledujícími, kde se dělí o tipy, rady a postřehy z výuky.

„Chtěla jsem inspirovat ostatní a ukázat, co dělá mladá učitelka, která je čerstvě po škole. Skvělé je, že tam dostávám reakce od dalších učitelů, které můžu použít v praxi zase já,“ podotkla. „Sledují mě tam i rodiče mých dětí. Někdy mi pak řeknou, že se díky tomu dozvědí, co jsme dělali, nebo budeme dělat, protože děti si to kolikrát nezapamatují, nebo jim řeknou klasické ‚nevím‘.“

Děti díky ní například vymýšlejí obsah písemných testů, v přírodopisu chodí hodně ven, učí se vyrábět zmrzlinu ze sněhu a účastní se dobročinných aktivit. „Je super, že dokáže nadchnout i děti, které některý předmět moc nebaví. Přistupuje k nim individuálně a i díky tomu se ve třídě třeba nevyskytuje šikana, nebo jiné problémy,“ ocenila Vodičková.

Pomoc starším pedagogům

Podle ředitelky zlínské školy Aleny Grajciarové jsou dva typy učitelů. Jedni, kteří vysokou školu vystudují, aby měli titul, a ve škole tráví minimum času, často jen na zkrácený úvazek. „A pak jsou ti druzí, kteří mají srdce na pravém místě a učení je baví i naplňuje. Adéla je přesně taková,“ pochválila Grajciarová. Když Langerová studovala pedagogiku na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, právě současná ředitelka ji vedla v rámci semináře a všimla si jí jako šikovné studentky.

„Pak k nám přišla na praxi a byla jsem nadšená. Když pak nastoupila naplno, hned zapadla,“ uvedla ředitelka. „Dokáže obohatit i starší pedagogy, například je učila práci s moderními technologiemi a jak si tím usnadnit výuku a zároveň zaujmout děti. Umí pracovat i s umělou inteligencí, ale zároveň zdůrazňuje, jak je u ní třeba si ověřovat informace.“

Oceněná učitelka už také poznala, jak složitý je přechod ze školy do praxe. Studentkám pedagogiky by poradila, aby se soustředily na svůj způsob výuky a držely se jej. „Klíčové je mít podporu vedení školy, což se mi tady podařilo. Dostala jsem i uvádějící učitelku, který mi v začátcích pomohla a díky ní jsem nemusela řešit tolik organizačních věcí,“ dodala Langerová. „Hlavní ale je, že učení vás musí bavit a těšíte se na děti. Bez toho bych tuto práci dělat nemohla.“

