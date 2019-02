Za neúspěšnou loupež ve zlatnictví padlo osm a pět let vězení

Zlatnictví v Hradební ulici nedaleko obchodního domu Centrum v Uherském Hradišti přepadli podle verdiktu 8. září 2015 před polednem devětadvacetiletý Martin Skalický a dvaačtyřicetiletý Miloš Zezula z Hodonínska.

Skalický od soudu odešel s pěti lety, Zezula s osmi.

Ve své závěrečné řeči žalobce Leo Foltýn uvedl, že se podařilo shromáždit ucelený řetězec nepřímých důkazů, které svědčí o vině obžalovaných. Navrhoval pro ně sedmileté vězení. Mužům hrozilo v případě odsouzení za loupež a poškození cizí věci až 12 let vězení.

Obhajoba žádala pro Skalického a Zezulu zproštění.

Motivem k loupeži mohla být podle státního zástupce Zezulova značně nepříznivá finanční situace, v době přepadení čelil sedmi exekucím. Druhý obžalovaný pak dle obžaloby nemá prokazatelné alibi.

Na místě činu zároveň kriminalisté identifikovali pět průkazných pachových stop Skalického a osm v případě Zezuly, upozornil Foltýn.

„Nebylo prokázáno žádným přímým důkazem spáchání věci. Pachové stopy jsou operativně pátrací metodou,“ uvedl Zezulův obhájce.

Jednoho svědka zranilo sklo, druhý má postřelenou nohu

Pachatelé přijeli na místo na motocyklu, v přilbách a kuklách, aby zamezili své identifikaci.

Zezula podle obžaloby vypáčil zásuvku a vybrané cennosti dával do tašky. Skalický bral zlato a šperky z vitrín. Prodavačka ve strachu nekladla odpor, na její křik ale zareagovali dva kolemjdoucí.

Společně drželi vstupní dveře a jednoho z nich zasáhlo do očí sklo, které pachatel rozbil železným páčidlem. Druhý z kolemjdoucích strhl pachateli tašku z ramena, v tu chvíli jej ale druhý lupič střelil do nohy (viz též Zničili mi život, svědčil muž postřelený lupiči ve zlatnictví).

Lupiči nakonec nechali na místě páčidlo, šroubovák i tašku se šperky v hodnotě 1,2 milionu korun a uprchli na motorce. Policisté po nich následně dlouho neúspěšně pátrali (viz též Lupiči kolemjdoucího postřelili, protože jim vytrhl tašku s kořistí).



Obžaloba stála hlavně na pachových stopách z místa činu, které se obžalovaní a jejich obhájci snažili zpochybnit (viz též Pachové stopy odebrali podle předpisů, zastal se znalec kriminalistů).

Po zaznění závěrečných řečí u soudu ještě mluvili dva psovodi, kteří pachové stopy porovnávali.

„Pejsek vždy načichá sejmutou stopu, já zůstanu na místě, on sám projde celý soubor konzerv a nikdy neví, které konzerva je z případu, která je kontrolní, která moje. Když to pes označí třikrát, je důkaz průkazný,“ uvedl jeden z psovodů.

„Já jdu, vodítko mám vyloženě položené na ruce. I když pes zalehne u některé z konzerv, já jdu normálně dál,“ popsal svůj postup druhý psovod.

Obhájci namítali, že psovody při srovnávání pachových stop nikdo nekontroloval. Policisté na to reagovali, že postupovali přesně podle předpisů.