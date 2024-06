Chceme dostat umění do veřejného prostoru, říká pořadatelka pouličního festivalu

Podle Kubáčové je na celé akci nejcennější to, že propojuje místní komunity a lidi. „A vnímám také obrovské zapojení místních organizací, spolků a nadšenců, kteří pomocí workshopů a originálních prezentací v podstatě ukazují Zlín na jednom místě. Jejich příběhy jsou obdivuhodné,“ říká.

Jak se zrodila idea uspořádat festival Zlín žije?

Poprvé se konal v roce 2022, kdy Zlín slavil 700 let od první písemné zmínky. Stala jsem se manažerkou celého výročního projektu a už tehdy jsme věděli, že chceme rozproudit město tak, jako se to daří třeba během filmového festivalu nebo Barum rally, ale přitom trochu jiným způsobem. Už moji předchůdci, kteří původně plánovali aktivity výročí města, chtěli velkolepou kulturní akci. My jsme tuto myšlenku posílili a zapojili do ní zlínské komunity. Ohlasy byly pozitivní, v parku Komenského to tehdy opravdu žilo. Řekli jsme si, že by byla škoda nenavázat dalšími ročníky. Rozhodnutí o pokračování takového typu akce ve Zlíně ale muselo zvážit hlavně vedení města, které si nejdřív vyhodnotilo přínos festivalu.

Mimochodem, stejně vznikla také tradice dubnových Dnů otevřených sportovišť?

Ano, to je druhá akce. Měla velkou návštěvnost, kluby byly nadšené, kolik dětí i dospělých se k nim přišlo podívat, a mnozí se pak opravdu přihlásili. Všechno vygradovalo adrenalinovou akcí na náměstí, kde předváděli různé triky jezdci na BMX kolech, skateboardisté, nechyběla velká lezecká stěna a podobně. Tam jsme si ověřili, že podobný typ událostí se na náměstí hodí a dovede jej krásně oživit. A především se podařilo perfektně zviditelnit v očích veřejnosti místní kluby, oddíly a spolky.

Od pátku do neděle nabídnete čtyři pódia a stovky hudebníků, tanečníků, komunit a workshopů. Na co se těšíte?

Moje oblíbené místo je právě park Komenského, kde už na prvním ročníku docházelo ke krásným situacím, kdy se k místní kapele hrající na pódiu spontánně přidal třeba jejich kamarád z jiné skupiny, který koncert sledoval, a hráli společně. Tohle fúzování a hostování mě moc bavilo a i na kapelách a lidech bylo vidět, že si to užívají. Do programu se nám podařilo zapojit mladé skupiny nebo vystupující ze základních uměleckých škol.

Největším tahákem je sobotní koncert skupiny J.A.R., že?

Ano, jde o největší jméno v letošním line-upu. Chceme zviditelnit Zlín i pro lidi odjinud a mít nějakou kapelu, která je obecně známá. J.A.R. to splňují, naživo jsou vynikající. Přijedou i Lake Malawi nebo Robert Křesťan, který má Zlín rád a hodně tady nahrává. Jsem zvědavá, co lidé řeknou na živočišnou brazilskou zpěvačku Thabatu Oliver. Město už zná, loni tady byla s manželem na festivalu. Tečku za celou přehlídkou pak obstarají Korben Dallas. Zmínit chci vystoupení Vojtěcha Szabóa, což je zlínský akordeonista světové úrovně, který s kolegy připravil speciální program, stejně tak je parádní mezinárodní Ek Balam trio se zlínským famózním kytaristou Honzou Janíkem, kapela Joe Cocker Forever nebo kultovní sestava F Dur Jazzband, která u nás oslaví své třicáté narozeniny.

Kapela J.A.R. na cenách Anděl (Praha, 20. března 2018)

Na všechny koncerty je vstup zdarma. Neuvažovali jste, že byste některé zpoplatnili?

Takové rozhodnutí nemůžu udělat já. Je to předmětem debaty do budoucna, ale nyní jdeme touto cestou. Veřejný prostor se špatně ohraničuje a pro řadu lidí to může být další bariéra, kterou před ně nechceme stavět. Kdo chce, může nás podpořit například nákupem festivalových náramků.

Letos do programu přibylo i tržiště Pod Kaštany, co tam bude?

Už jsme tam pořádali akci, kdy se trh proměnil v umělecký ateliér a umělci před očima lidí měnili barely na umělecké díla. Teď z něj bude odpočinková zóna spojená s dobrým občerstvením, muzikou nebo představením DJ. A bude i uměleckou galerií, kde budou zmíněné barely, ale třeba taky fotostěna s Emilem Zátopkem od známého zlínského umělce Proroka. Chceme ukázat tržiště Pod Kaštany jinak, bude to další místo, které během festivalu žije kulturou. Platí, že jako Živý Zlín jsme příspěvková organizace města a snažíme se pracovat s veřejným prostorem ve Zlíně.

Co to znamená v praxi?

Rádi bychom do něj dostali více umění a propojovali mezi sebou místní komunity a veřejnost. Zlín je krásné město plné zajímavých lokalit, se kterými zkoušíme pracovat. Chystáme bohatý program na léto, jak pro rodiny s dětmi, koncerty kapel, tak večery spojené s flamenkem, swingem a tancem. Celkově děláme za rok téměř 140 akcí.

Umí se Zlíňané bavit?

Nemůžeme se zavděčit úplně všem a ani to není možné. Snažíme se jednoduše dělat naši práci co nejlépe a nabízet nekomerční kulturní akce, v nichž vidíme potenciál. Když jsem viděla srdečný ohlas na vystoupení kapel na minulých ročnících Zlín žije, intenzivní koncerty místních skupin a celkově hezkou atmosféru, byla to pro mě největší odměna za práci, kterou s celým týmem děláme.

Festival Zlín žije nabízí program a aktivity pro všechny věkové kategorie.

Zmínila jste nekomerční kulturní akce, patří mezi ně jazzové koncerty, které pravidelně pořádáte na zámku?

Snažíme se do Zlína vozit různé perličky a zajímavá jména, nejen z oblasti jazzu. Běžná veřejnost je ani nemusí znát, ale ve svém oboru jsou špička. Pokoušíme se v dramaturgii zaměřovat na věci, které ve zlínské kultuře chybí.

A návštěvníci si na nich kolikrát i nečekaně zatancují, ne?

Ano, to už se stalo, a nejednou. (směje se) Máme vystoupení s místy na sezení, ale když to kapela rozpálí, lidé nevydrží a zvednou se. Nedávno jsme měli na zámku The Cinelli Brothers, kteří hrají blues, soul a R&B, a byla z toho velká taneční party s kytaristou hrajícím na židli vestoje. Když jsem viděla, jak umí pracovat s publikem, jak jsou neskutečně dobří a jak se lidé baví, bylo to pro mě blaho na duši. Děláme na zámku i cyklus Neznámí virtuosové, kde představujeme výjimečné umělce klasického hudebního žánru. Diváci kolikrát přijdou a ani nevědí, kdo bude hrát, ale pak jdou domů spokojení a píšou nám, že se jim to líbilo.

Jak si vede zlínská kultura?

Těžká otázka a asi bychom se o tom mohli bavit dlouho. Z hlediska umělců má rozhodně co nabídnout i na špičkové úrovni. Ale má před sebou ještě dlouhou cestu zejména z hlediska podmínek, v nichž by se mohla rozvíjet. Potřebovala by například více zkušeben a jsou před námi výzvy spojené s úpravami veřejného prostoru, které se plánují s reálným výhledem u zámku či na náměstí. I s tím jako festival pracujeme. Rádi bychom prošlapali cestičky pro pořadatele jiných akcí, kteří bojují s tím, co my už zvládáme – různá úřední oznámení, povolení a podobně. Chceme pomoct nezřizované kultuře, pak tady například může fungovat i intenzivnější klubová scéna. Ve Zlíně jsou výborné skupiny, které potřebují pro svůj rozvoj dobré podmínky.

Kapely ale hlavně nemají kde hrát. Pořádný hudební klub Zlínu dlouhodobě a zoufale schází.

Točí se pár míst, kde se vystoupení pořádají díky srdcařům, jako Zelenáčova šopa nebo Kavárna Továrna. Jsou i podniky v centru jako Park Café Zlín nebo Sklep 33, kde se snaží, ale přece jen mají menší kapacitu. Klub, který máte na mysli, tedy vícekapacitní podnik, ve městě není, jen letní open air akce.

Slýcháte hlasy, že se ve městě nic neděje?

Nesouhlasím s tím. Zlín je skvělé místo pro žití. Je tady spousta lidí a organizací, kteří se snaží. Někdy je lepší opustit sociální sítě a vyrazit na akci, poznat nové lidi a užít si to. Když budeme ve Zlíně všichni víc držet spolu, a to nejen v kultuře, bude to jen dobře.