„Dohodli jsme, že nám v horizontu zhruba dvou týdnů předloží ekonomické modely a varianty, kde vidí možnou komerční stránku,“ uvedl pro iDNES.cz primátor města Jiří Korec.
Možný model je následující: soukromý investor opraví zimní stadion a pak jej bude provozovat či jej pronajme městské organizaci Steza, která se o sportoviště ve Zlíně stará. Finanční výnos bude jeho. U stadionu by mohl také vybudovat další sportoviště, posilovnu, ubytovací kapacity či jiné zařízení, z něhož by mu plynuly zisky.
Zájemci nyní s městem řeší, zda by si úvěr na opravu vzali oni nebo město, a jaká by ve druhém případě byla výše splátky, kterou by investor městu ročně platil. Může to činit například 100 milionů korun, kvůli provozu stadionu i vedlejší ledové plochy by však částka mohla narůst až na 130 milionů.
„Získat soukromý kapitál pro tuto stavbu a ušetřit na budoucím provozu nám dává smysl. Nechceme si klást přehnané podmínky, ale musí to dávat smysl oběma stranám. A také by to mělo mít přidanou hodnotu pro město, aby nefungovalo jen jako ‚banka‘ pro vzetí úvěru,“ sdělil Korec.
Stavět jinde? Chybí pozemky
Město dlouho plánovalo rozsáhlou rekonstrukci zimního stadionu, díky níž by se z něj stala multifunkční hala, ale nezískalo na ni dotaci. Proto projekt uložilo k ledu, byť již má nachystané stavební povolení. V roce 2023 se na stadionu udělaly dílčí opravy za zhruba 80 milionů korun.
Zlín mění trenéry
V loňské sezoně se s týmem dostal až do finále Maxa ligy, letos ale odnesl nevydařený start. Trenér RI Okna Berani Zlín Ján Pardavý v úterý skončil i se svým asistentem Richardem Kapušem, nahradili je kouč juniorky Martin Janeček a zlínská ikona Martin Hamrlík, který rovněž působil u juniorského týmu.
Tým povedou už ve středu proti Přerovu (17.30 hodin).
„Situace nikoho v klubu netěší, ale po sérii špatných výsledků potřebujeme tým nastartovat a dát mu nový impulz. Na současných výsledcích se podílí více faktorů, včetně výkonů jednotlivých hráčů, kteří si musí uvědomit svou odpovědnost,“ řekl sportovní manažer Jan Srdínko.
„Díky tomu se prodloužila jeho životnost o deset až patnáct let. Tím jsme vytvořili mezičas, abychom mohli řešit, co s ním dál,“ vysvětlil Korec.
Radnice má dvě možnosti: první je částečná rekonstrukce za asi 400 milionů korun, která ale pozbývá smysl v souvislosti s tím, že od roku 2027 dojde v Česku ke zpřísnění bezpečnostních požárních předpisů. A aby je projekt nově opraveného stadionu splnil, muselo by k tomu město připlatit další stamiliony korun.
„Dostali bychom se tak na částku třeba 900 milionů korun. Pak už se nabízí, abychom se bavili o stavbě prakticky nového stadionu na místě stávajícího za odhadem 1,5 miliardy korun,“ naznačil Korec.
Zlín může postavit nový stadion i jinde a na zelené louce, jenže nevlastní pozemky v příhodné lokalitě. „Kdybychom je měli vykupovat, dostali bychom se finančními náklady někam, kde to nedává smysl,“ poznamenal primátor.
Klub by musel hrávat jinde
Proto platí: pokud stavět, tak na současném místě. „Kvůli zpřísněným požárním normám je otázkou, zda je správné pokračovat v původním projektu opravy, nebo udělat to, co Jihlava: stávající stadion zbořit a postavit nový tak, aby to dávalo ekonomicky smysl,“ uvažuje Korec, podle něhož jsou obecně ceny za nové zimní stadiony v Česku velmi vysoké. I kvůli zmíněným požárním předpisům.
„V Dánsku stavěli nový zimák s kapacitou šest tisíc lidí a stálo je to 500 milionů korun. U nás se bavíme o 1,5 miliardě,“ zmínil.
|
Zlín opravuje zimní stadion, nových sedaček se však diváci zatím nedočkají
Jisté je, že v případě rozsáhlé rekonstrukce by musel hokejový klub svoje zápasy nějakou dobu hrávat jinde. „Staví se nový zimní stadion v Uherském Hradišti, spolupracujeme s Přerovem, variantou je i Brno, které se bude z Ronda stěhovat do nové arény,“ řekl iDNES.cz jednatel klubu Jan Pravda. „Ale jsou to velmi předběžné úvahy. Až budeme vědět, že k opravě dojde, racionálně se k tomu postavíme.“
Aktivitu města i soukromých společností vítá. „Jednání se účastním, investory znám a doporučil jsem je. Jsme teprve na začátku, ale věřím, že se brzy posuneme,“ podotkl Pravda.
Kraj finančně nepomůže
Klíčová otázka zní: pokud by rekonstrukci arény či stavbu nové haly na stejném místě platilo město, mělo by na to peníze? Zastupitelé v září schválili, že si Zlín vezme úvěr až 1,1 miliardy korun na financování strategických projektů. Splácet jej bude dvacet let. A vzít si další úvěr radnice nebude moci kvůli svému cash flow.
„Pokud bychom chtěli opravu zimního stadionu financovat ze svého, museli bychom se bavit, jestli škrtneme některou z plánovaných investic na úkor stadionu. Balík peněz, s nimiž disponujeme, je jen jeden,“ podotkl Korec.
|
Velké kapely nemají kde hrát a Zlín strádá. Zimní stadion už nevyhovuje
Proto je ve hře PPP projekt. „Stavbu či opravu stadionu by soukromá firma udělala rychleji a levněji než město, které soutěží veřejně. Takový investor má navíc většinou na sebe navázanou velkou stavební firmu,“ dodal primátor.
Na rozdíl od zmíněného zimního stadionu v Jihlavě, na který tamější hejtmanství poslalo 500 milionů korun, se ve Zlíně s pomocí kraje počítat nedá. „Zlínský kraj potřebuje zafinancovat opravu nemocnice nebo rozvojové území ve východní části baťovského areálu,“ konstatoval Korec.
„Jako městská rada jsme rádi, že mají v plánu tyto investice na území města Zlína, ale je tím jasné, že jim nezbývají finance, aby dotovali naše projekty. Bylo to tak i u Velkého kina. Není to tak, že by nechtěli pomoci, ale jsou stejně jako my limitovaní nedostatkem peněz.“