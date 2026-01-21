Uherské Hradiště usiluje o dotaci na zimní stadion, může ušetřit třetinu ceny

Jana Fuksová
  13:15
Nový zimní stadion v Uherském Hradišti, který už se pomalu staví na místě původního, přijde na zhruba 357 milionů korun. Je to vůbec největší investice města za poslední roky. Jedním z klíčových momentů celého projektu je proto dotace, která může náklady snížit o více než třetinu. V opačném případě zaplatí město celou částku z vlastního.
Vizualizace budoucí podoby nového zimního stadionu, Uherské Hradiště (červen...

Vizualizace budoucí podoby nového zimního stadionu, Uherské Hradiště (červen 2025) | foto: Město Uherské Hradiště

Vizualizace budoucí podoby nového zimního stadionu, Uherské Hradiště (červen...
Vizualizace budoucí podoby nového zimního stadionu, Uherské Hradiště (červen...
Vizualizace budoucí podoby nového zimního stadionu, Uherské Hradiště (červen...
Vizualizace budoucí podoby nového zimního stadionu, Uherské Hradiště (červen...
15 fotografií

„Zapojením dotačních prostředků by došlo k významnému snížení finanční zátěže městského rozpočtu,“ potvrdil starosta města Stanislav Blaha (Společně pro Hradiště).

„Je to pro nás velmi očekávaná věc. Měli jsme přizpůsobený celý harmonogram tak, abychom se o dotaci mohli ucházet. Koordinovat to celé při tak velké investici nebyl vůbec jednoduchý úkol,“ prohlásil.

O dotace od NSA je zájem

Žádost o dotaci je směřovaná na Národní sportovní agenturu (NSA), která každoročně vypisuje různé dotační programy do oblasti sportu. Získat finance ale není jednoduché, i když žadatel splní všechny podmínky.

Kvůli výstavbě stadionu budou děti jezdit na tréninky desítky kilometrů

Důvodem je především fakt, že zájem je vysoký a částky určené na rozdělení mezi žadatele, jsou mnohem nižší. V některých případech dokonce rozhoduje i rychlost, s jakou se zájemce přihlásí.

Hradiště proto odeslalo žádost v den, kdy se otevřel jejich příjem, tedy 18. prosince. Jde o program Standardizovaná sportovní infrastruktura určený na nová sportovní zařízení, v němž by se mělo rozdělovat celkem půl miliardy korun.

S výstavbou se nedalo otálet

V podmínkách dotace například je, že zařízení musí primárně sloužit místním klubům, případně organizacím, školám a veřejnosti. Maximální částka, kterou může získat žadatel na stavbu zimního stadionu, je 120 milionů.

K tomu by pak mohlo Hradiště dostat dalších 12 milionů od kraje. „To by nám hodně pomohlo. Teď čekáme a doufám, že budeme úspěšní,“ věří Blaha.

Rozjet stavbu už ale město muselo, aniž by mělo jistotu, že dotaci získá. Loni totiž NSA žádný dotační program, který by se pro Hradiště hodil, nevyhlásila. Zhotovitel už byl přitom vybraný, smlouva podepsaná a začínaly běžet lhůty.

Bourání zimního stadionu v Hradišti pokračuje. Bagry se zakously do střechy

I proto zastupitelé už dopředu schválili tuto investici z vlastního rozpočtu, rozdělenou do několika let. Získání dotace by tak byl především příjemný bonus.

„Z mého pohledu máme velkou šanci. Vyčkávali jsme, až bude vypsaný potřebný dotační titul, ve kterém bychom mohli dosáhnout na požadovanou částku. Postupovali jsme obezřetně,“ poukázala uherskohradišťská zastupitelka za hnutí ANO a současná krajská radní za životní prostředí Renata Prchlíková, která je v Uherském Hradišti členkou finančního výboru a sportovní komise.

„Věřím, že máme precizně zpracovanou žádost, která splňuje vše, co má a hlavně, že máme projekt, který je ve vysoké fázi rozpracovanosti a také počátku realizace. Takových projektů nebude mnoho,“ myslí si.

Rozhodnutí padne do dubna

Termín odeslání žádostí byl do 19. ledna. Teprve nyní začne agentura přihlášky kontrolovat a posuzovat. Ze Zlínského kraje má o dotaci zájem například Nivnice, kde staví novou sportovní halu.

„Podpořeny budou pouze ty žádosti, které dosáhnou nejlepšího hodnocení a splní všechny podmínky, a to v pořadí od nejvyššího počtu bodů až do vyčerpání celkové alokace,“ stojí v pravidlech programu.

NSA však upozorňuje, že v tuto chvíli nejsou předem avizované částky na dotační programy jisté. Jestli ve zmíněném programu zůstane celých 500 milionů, nebo bude částka jiná, se tedy rozhodne později.

Hradiště bude rok bez ledu. Stadion půjde k zemi, za 356 milionů vyroste nový

„Čekáme na schválení státního rozpočtu, veškeré uvedené skutečnosti jsou pouze předpoklady, které vychází z původního návrhu státního rozpočtu,“ zdůraznil Ivo Jebousek, místopředseda agentury, který je momentálně pověřený jejím řízením, pro iDNES.cz.

„Ukončení hodnocení žádostí a sestavení pořadí očekáváme do konce února 2026, konečné výsledky potom v průběhu dubna,“ doplnil Jebousek.

I kdyby nebylo Uherské Hradiště v získání dotace úspěšné, nemělo by to omezit žádné jiné investice.

Podle opozice chyběla diskuze s veřejností

„Máme naspořeno asi 800 milionů korun a dalších 200 milionů v majetku, který nepotřebujeme. Nicméně za nás jsme investici do zimního stadionu nikdy aktivně nepodpořili, protože si myslíme, že jsme peníze mohli použít třeba na vyřešení problémů s parkováním na sídlištích nebo na sociální bydlení,“ poukázal opoziční zastupitel Michal Dvouletý (Hradišťáci).

Podle něj chyběla také větší diskuse s veřejností o tom, jak bude stadion vypadat. „Například nevím, jestli bylo úplně nutných osmdesát lůžek jako ubytování, když máme naproti vysokoškolské koleje a i další kapacity,“ uvedl Dvouletý.

Nový stadion, který nahradí původní halu ze 70. let minulého století, je navržen jako moderní sportovní komplex s celoročním provozem, dvěma ledovými plochami, šatnami, ubytovacími prostory a kompletním zázemím pro sportovce i veřejnost. Kapacita nové haly bude 500 diváků. Nový zimní stadion by měl být hotový v září 2026.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Lábus znovu jako živočichář Béďa. Amatéři natočili své Slunce, seno... i s původními herci

Videopozvánka na závod horských kol Rohálovská 50 v Prusinovicích natočená v...

Neobvyklou pozvánku na jarní závod horských kol pro veřejnost představila parta nadšenců z Prusinovic na Kroměřížsku. Videoklip natočili v duchu filmové trilogie Zdeňka Trošky Slunce, seno... A...

Čunek spadl při úklidu střechy. Prozradil následky, ukázal i otisk těla ve sněhu

Čunek při odklízení sněhu ze střechy spadl ze čtyř metrů

Senátor a vsetínský starosta Jiří Čunek se chlubí, že v rámci udržování kondice pravidelně odklízí sníh ze střechy svého domu. Tentokrát měl ale při této aktivitě namále a zároveň velké štěstí v...

Nehoda ochromila semafory na klíčové křižovatce ve Zlíně

Světelná křižovatka v centru Zlína na křížení třídy Tomáše Bati a ulice...

Dopravu ve Zlíně ráno komplikoval výpadek semaforů na klíčové křižovatce, která bývá každý den přehlcená nejen v ranní a odpolední špičku. Ve středu večer se totiž na křížení třídy Tomáše Bati a...

Kozlův žleb ve Zlíně se dočká proměny. Lákat chce na freestylové aktivity

Kancelář architekta města Zlína má návrh, jak by mohl vypadat Kozlův žleb pod...

Je to místo, které není moc útulné, ale současně poskytuje zajímavé možnosti do budoucna. Kozlův žleb, který se nachází pod mostem u zastávky Česká na největším zlínském sídlišti Jižní Svahy, by se...

Obří drak i Budulínek. Na Pustevnách vznikly postavy z 45 tun ledu, podívejte se

Tématem 26. ročníku festivalu ledových soch na Pustevnách je Ledový svět...

Ve stanu na zasněženém vrcholu beskydských Pusteven jsou opět k vidění neobvyklá sochařská sídla. Jakmile návštěvník vejde dovnitř, po levé straně uvidí ledového obra. Je to norský trol, jediná...

Uherské Hradiště usiluje o dotaci na zimní stadion, může ušetřit třetinu ceny

Vizualizace budoucí podoby nového zimního stadionu, Uherské Hradiště (červen...

Nový zimní stadion v Uherském Hradišti, který už se pomalu staví na místě původního, přijde na zhruba 357 milionů korun. Je to vůbec největší investice města za poslední roky. Jedním z klíčových...

21. ledna 2026  13:15

V kraji žádá o adopci první stejnopohlavní pár, posouzení potrvá asi rok

ilustrační snímek

Zlínský kraj vyřizuje historicky první žádost stejnopohlavního páru o osvojení dítěte. Žádost dorazila teprve nedávno, proces posuzování proto stále trvá. Počet registrovaných partnerství v kraji je...

21. ledna 2026  9:27

Vědci vyvíjejí model lidského tenkého střeva, může nahradit pokusy na zvířatech

Vývoj modelu tenkého střeva na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. (leden 2026)

Na unikátním laboratorním modelu lidského tenkého střeva pracují experti z Fakulty technologické a Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Podle vědců model co nejvěrněji napodobí...

20. ledna 2026  16:10

Studie ukáže, jak se rozdělí zóna Rybníky. Firmy mají obavy o své podnikání

Zlínskou průmyslovou zónu Rybníky město plánuje rozdělit na dvě části, jednu...

Vedení zlínské radnice se chce v nejbližších měsících setkat se zástupci firem, které působí v západní části průmyslového areálu Rybníky. Ukáže jim první návrh studie, jak se může lokalita rozdělit,...

20. ledna 2026  12:09

Muž chtěl zabránit rozšíření ohně, hořící matraci hodil z okna. Má vážné popáleniny

Letecká záchranná služba transportuje popáleného muže z Otrokovic. (19. leden...

S vážnými popáleninami transportoval v pondělí odpoledne vrtulník do nemocnice muže, který se pokoušel zachránit svůj požárem zasažený byt v Otrokovicích na Zlínsku. Z okna vyhodil hořící matraci a...

20. ledna 2026  10:20

Až otevřou celou D55, kraj zpoplatní kamionům souběžný silniční tah

Silničáři otevřeli část dálničního úseku D55 mezi Otrokovicemi a Napajedly....

Když stát v prosinci 2024 zprovoznil dálnici D55 z Babic do Starého Města a Moravského Písku, ulevilo se od tranzitní dopravy obcím, přes které vede stávající silniční tah I/55. Dotčení starostové...

19. ledna 2026  15:51

Opavu stále trápí chytré semafory, nyní je bude řešit i soud

Doprava v Opavě má do plynulosti daleko, systém stále hapruje. (15. dubna 2024)

Trápení Opavy s chytrým řízením dopravy i tři a půl roku poté, co mělo být hotovo, pokračuje. Z opavských ulic se však přesunulo do rukou právníků. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) městu...

19. ledna 2026  14:28

Souzený za požár baru se ve vazbě pořezal na krku i paži a chtěl zapálit okno

Daniel Kratochvíl, obžalovaný ze zapálení baru ve Zlíně z ledna 2025, v jednací...

Čtením některých listinných důkazů, prohřešků ve vazební věznici nebo promítáním kamerových záznamů, na nichž je vidět, jak si obžalovaný kupuje benzín a jde k baru, který se záhy ocitl v plamenech,...

19. ledna 2026  11:48,  aktualizováno  13:54

Záchranku netvoří jen sanitky, ale hlavně lidé, říká její nový ředitel

Novým ředitelem Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje je od 1. prosince...

Brzy po svém nástupu do funkce se hned začal seznamovat se zaměstnanci, poskytl první rozhovory médiím a založil si nový profesní profil na sociálních sítích. Už to napovídá, jaké budou priority...

19. ledna 2026  9:09

„Pančelko, mně už se to tak líbí.“ Zlínské gymnázium Lesní čtvrť má 90 let

Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť letos slaví 90. let. Při té příležitosti se v...

Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť letos slaví devadesáté výročí svého založení. Při příležitosti tohoto jubilea se v Městském divadle Zlín koná výstava nazvaná Pančelko, mně už se to tak líbí. Představuje...

18. ledna 2026  9:51

Kozlův žleb ve Zlíně se dočká proměny. Lákat chce na freestylové aktivity

Kancelář architekta města Zlína má návrh, jak by mohl vypadat Kozlův žleb pod...

Je to místo, které není moc útulné, ale současně poskytuje zajímavé možnosti do budoucna. Kozlův žleb, který se nachází pod mostem u zastávky Česká na největším zlínském sídlišti Jižní Svahy, by se...

17. ledna 2026  10:11

Čunek spadl při úklidu střechy. Prozradil následky, ukázal i otisk těla ve sněhu

Čunek při odklízení sněhu ze střechy spadl ze čtyř metrů

Senátor a vsetínský starosta Jiří Čunek se chlubí, že v rámci udržování kondice pravidelně odklízí sníh ze střechy svého domu. Tentokrát měl ale při této aktivitě namále a zároveň velké štěstí v...

16. ledna 2026  16:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.