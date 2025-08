„Bourací práce byly zahájeny už v minulém týdnu, kdy šla k zemi přilehlá technická budova se strojovnou. V tomto týdnu jsme začali rozebírat střechu a bourat hlavní objekt,“ řekl starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

„Bourání potrvá do září, kdy chceme mít připraveno staveniště pro vybudování nového zimního stadionu, který bychom do roka a do dne rádi uvedli do provozu,“ dodal.

Demoliční a stavební práce zajišťuje společnosti PSG Construction. Předpokládané náklady na bourání staré a výstavbu nové haly jsou vyčísleny na 356,6 milionu korun.

Na staveništi nyní pracuje zhruba patnáct lidí. K odstraňování střechy používají bourací bagr s 27 metrů dlouhým ramenem. „Bagr momentálně odstraňuje převis střechy směrem k akvaparku. Jde o dřevěnou konstrukci a nenosnou část střechy, která tvořila převis,“ vysvětlil projektový manažer společnosti PSG Construction Radek Divoký.

Po demolici částí střechy, které nejsou nosné, začne bagr pod dohledem statika stříhat nosnou ocelovou konstrukci střechy. „Následně po odbourání střechy, které bude trvat asi dvacet dnů, přistoupíme k bourání tribun, ledové plochy a nakonec obvodových stěn. Předpoklad je, že do konce září by to mělo být vyčištěné, nachystané pro pilotáž,“ přiblížil.

Stadion, který vznikl v 70. letech minulého století, byl ve špatném technickém stavu, především jeho střecha. Po dobu bourání musejí lidé v okolí počítat s hlukem a prašností. Uzavřeny jsou také chodníky kolem haly, například směrem k akvaparku.

„Se stavební firmou jsme domluvení, že se budou dopady snažit co nejvíce eliminovat. V případě hluku to není zase tak úplně jednoduché, v případě prachu bude docházet ke zkrápění, tak aby šíření prachu do okolí bylo co nejmenší,“ řekl Blaha. Po dobu demolice a stavby musejí sportovci využívat jiné ledové plochy v okolí.

Nová hala nabídne dvě ledové plochy, hlavní a menší tréninkovou. Hlediště pojme 500 diváků. Součástí nového stadionu budou šatny, sklady, masérna, víceúčelová společenská místnost, prostory pro rozcvičení a technické zázemí a ubytovna. Část nákladů by mohla pokrýt dotace z Národní sportovní agentury, o kterou radnice bude usilovat.