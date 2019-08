Zlín hledá projektanta hokejové arény, hlásit se mohou zájemci z celé Unie

Může se tak stát, že přestavbu stadionu Luďka Čajky navrhne projektová kancelář ze Švédska či Finska, kde mají s těmito stavbami bohaté zkušenosti.

Soutěž na výběr kanceláře, jež se o proměnu jednoho z nejhorších sportovních stánků v extralize na moderní víceúčelovou arénu postará, vypsalo město společně se spolkem HC Berani Zlín, který halu vlastní.

A protože jde o objednávku na služby o objemu nad 6 milionů korun, byla zveřejněná v mezinárodním věstníku veřejných zakázek. Zájemci z celé Evropské unie se mohou hlásit do poloviny září.

„Postupujeme podle zákona. Zakázka je jako nadlimitní otevřená nejen pro firmy z České republiky, ale také třeba ze Švédska či Finska,“ nastínil zlínský primátor Jiří Korec.

Radnice si zjišťovala, kolik firem v České republice a na Slovensku má s podobnými stavbami zkušenosti a mohly by splnit podmínky dané výběrovým řízením. Našla jich do desíti. Další možností jsou firmy ze zahraničí.

„Neměla by nastat situace, že se do zadání soutěže lépe vejdou české a slovenské firmy než třeba ty severské, které mohou mít s podobnými projekty více zkušeností,“ řekl Korec.

Studii zpracovali tvůrci O2 areny

Hlavním kritériem soutěže je cena, která má váhu 80 procent. Zbytek závisí na složení projekčního týmu. Ten byl měl rozvést už hotovou studii, kterou si nechal majitel stadionu zpracovat od architektonické kanceláře Atip Vladimíra a Martina Vokatých, kteří jsou mimo jiné autory pražské O2 areny.

„Vypsání soutěže je dalším krokem vedoucím k přestavbě stadionu,“ zmínil předseda představenstva spolku HC Berani Zlín a viceprezident klubu Radomír Zbožínek. „Soutěž bude hrazená z veřejných prostředků a nikdo v ní nesmí být diskriminovaný.“

Generální manažer klubu Martin Hosták, který ještě coby hokejista působil i ve Švédsku, si ovšem nemyslí, že se severské firmy přihlásí.

„To, že by přestavbu dělala firma ze Švédska nebo Finska, mi nedává moc logiku. Kdyby se do toho dala, měla by mít úzkou vazbu na lokalitu. Musí potom rok dva dozorovat stavbu,“ uvažuje Hosták. „Navíc si myslím, že v modernizaci a výstavbě nových hokejových hal se toho v České republice stalo v posledních letech více než ve Švédsku.“

Podle něho nejde o národnost projektanta, ale o jeho odbornost. Město nabídlo v soutěži 13 milionů korun, od zastupitelstva má schválenou částku 20 milionů korun, takže by případně mohlo ještě „přihodit“. Jméno projekční kanceláře by mělo být známé do půlky října. Zhruba rok budou trvat práce na projektu.

Podle studie, z níž bude vycházet, se zmodernizují chodby, bufety i toalety. Na tribunách ubudou místa k stání, přibudou naopak místa k sezení. Kapacita sedm tisíc diváků zůstane. Tribuna blíže k městu bude zasouvací, aby tam mohlo být pódium na pořádání koncertů. Stadion se na své kratší straně rozšíří o čtyři metry.

Radnice původně uvažovala, že by s přestavbou začala na jaře 2021, teď to však vypadá na o rok pozdější termín. Dřívější zahájení podle Korce zřejmě nedovolí zákonné lhůty u výběrových řízeních či stavebního povolení. Zatím existuje pouze územní rozhodnutí. Stavební práce by trvaly dva nebo tři roky.

Město se už před časem dohodlo se spolkem, že budou v této věci postupovat společně. Ještě ale není jasné, kdy radnice převezme stadion do svého vlastnictví, jestli před rekonstrukcí, nebo po ní. Záležet bude na tom, zda bude mít více šancí na získání dotací spolek, nebo město.

„Jednal jsem o tom na ministerstvu financí a zjišťoval si další informace. Můj předpoklad je, že by stadion zřejmě nejdříve přešel na město, protože by získalo dotaci,“ zmínil Korec.

Náklady na přestavbu stadionu, který neprošel důkladnější rekonstrukcí od 60. let, by neměly přesáhnout 435 milionů korun. Ani to ale nemusí být definitivní strop, kdyby se zlínští zastupitelé rozhodli jinak. Pokud se nepodaří sehnat dotaci, bude oprava zaplacena z obecních peněz, i když by si město muselo vzít úvěr.