Zlín podává žalobu kvůli nepřidělené dotaci na opravu zimního stadionu

Úzký pás ploch kolem sousední sportovní haly patří Sportovním klubům Zlín, což podle Národní sportovní agentury (NSA) nebylo přípustné. Zlín chtěl upravit i prostranství mezi stadionem a halou, ale podle primátora Jiřího Korce nežádal o peníze, za něž by se stavělo právě i na těchto pozemcích.

„Také říkáme, že to nebyla neodstranitelná chyba a byli bychom schopni pozemky získat v poměrně krátké době, kdybychom k tomu byli vyzváni, což se ale nestalo,“ přiblížil Korec.

NSA vypsala výzvu na nadregionální sportoviště na začátku loňského léta s tím, že rozhodne po prázdninách. To se ale nestalo a termín rozhodování se odkládal až do konce roku, aniž během této doby byl Zlín vyzván k odstranění případných nedostatků.

Korec také tvrdí, že se i v jiných dotačních programech uvádějí pozemky, jež nejsou zahrnuty do uznatelných nákladů, a nebývá s tím problém. „Dostali jsme stanovisko městského právního oboru, který potvrdil, abychom žalobu podali,“ zmínil Korec.

Vzhledem k tomu, že dotační řízení stále běží, nechce ho NSA zatím blíže komentovat. „Pokud žadatel obdržel oznámení o zastavení dotačního řízení, tak to bylo vždy z důvodu, že jeho žádost obsahovala neopravitelné chyby,“ sdělil v obecné rovině mluvčí NSA Jakub Večerka. „My postupujeme u všech žádostí stejně, takže pokud má žadatel v žádosti neopravitelné chyby, nesmí podle zákona žádné finance získat,“ dodal.

Zlín není jediné město, které ve výzvě neuspělo. Z devíti uchazečů, kteří dohromady žádali o 2,2 miliardy korun, přičemž k rozdělení bylo 900 milionů, prošly sítem prověřování jenom Brno a Jihlava. Například neúspěšný Hradec Králové, jenž žádal o peníze na fotbalový stadion, už podal návrh, aby byla celá výzva zrušena. Podle Hradce je v rozporu s právními předpisy, stejně jako hodnocení žádostí. Zlín se k takovému kroku nechystá.

„Můj osobní názor je, že nebudeme navrhovat zrušení programu. Nevím, proč bychom měli házet klacky pod nohy těm, kteří se dostali dál. My pouze obhajujeme naše postavení a chceme se dostat k pravdě,“ řekl Korec.

Záměr Hradce Králové neuspěl proto, že ho projektuje a staví stejná firma. Z téhož důvodu údajně nedostanou peníze ani Pardubice s projektem fotbalového stadionu. „Plně respektujeme možnosti žadatelů, mezi které patří i podání podnětu. Nicméně skutečnost, že žadatel nesplňuje podmínky výzvy, rozhodně není důvodem k jejímu zrušení,“ sdělil Večerka.

Hledá se kompromis za méně peněz

Město Zlín souběžně s tím hledá další variantu přestavby zimního stadionu, s níž by chtělo začít během letošního roku. Mimo hru je původní velkorysá změna za zhruba miliardu korun právě proto, že stát na ni nepošle dotace.

Pak byly ve hře další dvě možnosti: jedna levnější za zhruba 320 milionů korun bez DPH, v jejímž rámci by se udělaly nejnutnější opravy, které by stadionu prodloužily životnost o zhruba deset let. Další byla dražší o zhruba 100 milionů korun a v ní se podle Korce počítalo i s tím, že by se vyměnila jižní tribuna na stání a upravil prostor mezi stadionem a sportovní halou, kde by byla nová parkovací stání a zeleň.

„Zkoušíme najít kompromisní variantu, v níž by se s jižní tribunou počítalo, ale nebylo by to o sto milionů dražší. Na tom se pracuje,“ naznačil Korec. „Pak bychom měli tři varianty první etapy přestavby, z nichž bychom vybrali,“ poznamenal.

Kompromisní řešení by mělo být zpracované do konce února, pak bude rozhodovat rada a následně zastupitelé.

V rámci první etapy levnější varianty by se zvětšila šatna pro domácí a přesunula a zvětšila šatna pro hosty. Mezi stadionem a sousední PSG arénou by vznikl objekt, ve kterém by byly šatny pro mládež, případně rozcvičovna a tělocvična. Vyměnily by se také například sedačky.

V rámci druhé etapy přestavby by se musely dát do pořádku poškozené betonové a ocelové konstrukce, které ohrožují statiku stadionu. Taktéž by se vyměnily betonové tribuny i střecha. Rozšířily by se i chodby, aby odpovídaly bezpečnostním předpisům.