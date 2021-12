Zlín hledá levnější verzi přestavby stadionu, začne se šatnami a sedačkami

První etapa by stála kolem 300 milionů a měla by pozvednout úroveň pro sportovce i diváky na zhruba deset let.

Potom by musela následovat druhá etapa, jež by vyřešila problémy se špatnými betonovými a ocelovými konstrukcemi. Radní před Vánocemi schválili zadání výběrového řízení na projektanta první etapy této varianty, přičemž ještě do konce letošního roku by měla být hotová studie, již zpracovává zlínský Centroprojekt.

Zásadní pro město bude, jestli získá dotaci od Národní sportovní agentury (NSA), od níž požaduje 300 milionů korun. Agentura měla rozhodnout už v září, zatím však verdikt nepadl. I proto město hledá „záchrannou“ variantu přestavby stadionu, který od svého vzniku v roce 1957 neprošel zásadnější rekonstrukcí.

„Pokud nezískáme dotaci od NSA, budu prosazovat první etapu, abychom udělali alespoň něco,“ předestřel primátor Jiří Korec. „Šlo by o nutné opravy zimního stadionu, aby vydržel alespoň dalších deset let.“

V rámci této etapy by se zvětšila šatna pro domácí a přesunula a zvětšila šatna pro hosty, čímž by se zvýšil komfort sportovců. Mezi zimním stadionem a sousední PSG arénou by vznikl objekt, ve kterém by byly šatny pro mládež, v plánu je také rozcvičovna a tělocvična. Dále toalety, jež by sloužily návštěvníkům zimního stadionu.

„Chceme také na stadionu vyměnit sedačky, abychom zvýšili komfort diváků,“ nastínil Korec. „Uvidíme, jestli budeme měnit kapacitu sedm tisíc lidí.“

Ve hře je mírné snížení kapacity diváků

Podle něho je možné, že se kapacita mírně sníží na úkor většího pohodlí návštěvníků. Vymění se také jižní tribuna na stání, aby mohl na stadion navázat plánovaný objekt, který bude sloužit i sousední PSG aréně. Upraví se venkovní prostor kolem stadionu, včetně parkovacích stání, která tam jsou. A udělají se nezbytné zásahy, které prodlouží životnost stadionu, jako například hydroizolace střechy.

„Tyto práce by měly stát 250 až 300 milionů korun bez DPH,“ nastínil Korec. „Únorové městské zastupitelstvo by pak mělo rozhodnout, jakou cestou se nakonec vydáme.“ Hokejový klub by byl i za tyto úpravy vděčný.

„Měla by to být rekonstrukce nejen naoko, ale aby stadion mohl sloužit dalších deset let. Je to garance toho, že se bude moci využívat na extraligu,“ reagoval předseda spolku HC Berani Zlín Tomáš Valášek. „Z uživatelského pohledu je pro nás důležité, že se změní zázemí, tedy šatny pro mládež i pro první mužstvo,“ zdůraznil.

Druhá etapa bude řešit statiku stadionu

V rámci druhé etapy přestavby by se musely dát do pořádku poškozené betonové a ocelové konstrukce, které ohrožují statiku stadionu. Takže by se vyměnily betonové tribuny i střecha. Rozšířily by se i chodby, aby odpovídaly všem bezpečnostním předpisům.

„Zimní stadion by se ve druhé etapě uvnitř celý odhalil. Zůstaly by zachované jenom nosné oblouky a všechno kolem by se postavilo znovu,“ zmínil Korec. „Máme to naplánované tak, aby se minimalizovaly zmařené investice.“

Kromě toho, že se odstraní sedačky, které se pak vrátí na místo, by nic zásadního z první etapy nemělo přijít nazmar.

Podle původního velkorysého projektu se měl nejdříve přeložit potok, který teče pod zimním stadionem, a vybudovat podzemní garáže. To by se nakonec dělat nemělo, zemní práce by se v rámci úspor minimalizovaly. „Šetříme tím nemalé finanční prostředky, abychom prosadili variantu, která by pomohla všem. Sportovcům i veřejnosti,“ míní Korec.

Technologie mají odslouženo, říkají odborníci

Podle odborníků hala nutně zásah potřebuje.

„O technologiích se říká, že jejich životnost je kolem dvaceti let. Když přeskočím fakt, že jich v současném stadionu moc není, tak i ty, co tam jsou, mají dávno odslouženo,“ uvedl Michal Bedrník z firmy Atip, která ve spolupráci s Centroprojektem připravila původní projekt rekonstrukce.

„I stavební konstrukce jsou logicky po šedesáti letech za hranicí své životnosti,“ upozornil.

Po dokončené druhé etapě by měl stadion vydržet dalších několik desítek let bez zásadnějšího stavebního zásahu. Pokud by město od NSA dostalo třeba 100 milionů, bude se snažit vyjednat to, aby peníze mohlo použít jen na první etapu. Původně žádalo dotaci na přestavbu za téměř miliardu korun. Totéž platí ve vztahu ke Zlínskému kraji, který městu přislíbil 70 milionů.