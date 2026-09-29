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K zapálení zlínského baru se mi přiznal, tvrdí o obžalovaném spoluvězeň

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  15:26
Daniel Kratochvíl, který je obžalovaný kvůli zapálení baru ve Zlíně, stanul...

Daniel Kratochvíl, který je obžalovaný kvůli zapálení baru ve Zlíně, stanul opět před soudem. (6. srpen 2026) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Daniel Kratochvíl, který je obžalovaný kvůli zapálení baru ve Zlíně, stanul...
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Spoluvězeň muže obžalovaného z loňského zapálení baru u autobusového nádraží ve Zlíně tvrdí, že se mu Daniel Kratochvíl ve vazbě k činu přiznal. Dnes to řekl prostřednictvím videokonference zlínskému krajskému soudu, který případ projednává. Podle Kratochvíla spoluvězeň lže.

Obžalovanému hrozí za pokus o vraždu, pokus o těžké ublížení na zdraví a poškození cizí věci 12 až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Hájí se tím, že si událost nepamatuje. Jeden člověk při požáru utrpěl zranění.

Spoluvězeň uvedl, že s Kratochvílem strávil dva dny ve vazební cele. K případu dnes zpočátku vypovídat nechtěl. Poté řekl, že si nevzpomíná, zda se mu Kratochvíl k zapálení baru přiznal. Předseda senátu proto přečetl mužovu výpověď na policii.

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„Představil se mi jako ten, co hodil kanystr do Bar-Baru,“ vypověděl kriminalistům svědek. Tvrdil, že mu Kratochvíl také řekl, že chce být zbaven příčetnosti a z činu se vyvinit. „Dělal ze sebe blázna, aby ho dali do pakárny,“ řekl svědek. Před soudem dnes potvrdil, že na policii mluvil pravdu.

Podle Kratochvíla spoluvězeň lže. Označil ho za konfidenta a hodlá na něj podat trestní oznámení pro křivou výpověď. Zmínil, že muži dal ve vazbě přečíst usnesení o zahájení trestního stíhání a úřední záznamy, odkud podle něj může informace o případu čerpat. „Nerozumím té výpovědi, je to čirý nesmysl,“ řekl Kratochvíl.

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U soudu dnes vypovídal i jeden z hostů, který v baru seděl před vypuknutím požáru. V Kratochvílovi poznal člověka, který ho založil. Tvrdí, že viděl, jak hodil za bar hořící igelitovou tašku. „Jeho výraz, když vzal igelitku a řekl dárek, ten do smrti nezapomenu. Chladný výraz a úsměv, evidentní radost,“ uvedl svědek.

Za pachatele Kratochvíla už dříve označil i barman. Další ze svědků stál v době, kdy bar začal hořet, venku před budovou a kouřil. V člověku, který podnik v tu chvíli opustil jako první, poznal Kratochvíla.

Trpí disociální poruchou osobnosti

Obžalovaný se hájí tím, že od rána do pozdního večera dne, kdy podle obvinění bar zapálil, si nic nepamatuje. Tvrdí, že byl pod vlivem alkoholu, drog a léků a ve špatném psychickém stavu. Znalci u Kratochvíla shledali disociální poruchu osobnosti projevující se neschopností přijímat sociální normy, agresivitou, absencí pocitu viny a soucitu. Že by trpěl ve vztahu ke dni, kdy bar shořel, ztrátou paměti, považují za nepravděpodobné, byť byl v té době pod vlivem návykových látek.

Incident se stal loni 28. ledna. Kratochvíl si podle žalobce Martina Malůše koupil na čerpací stanici téměř devět litrů benzinu, kanystr s ním ukryl do tašky a přinesl do baru. Uvnitř podle obžaloby kanystr zapálil a hodil směrem ke dveřím do skladu, kde byl barman. Požár se rychle rozšířil, prostor se zaplnil toxickým kouřem a zaměstnanec byl v bezprostředním ohrožení života. Požár ohrozil také hosty baru.

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Barmanovi se podle žalobce podařilo prorazit sádrokartonovou stěnu baru, otvorem se dostat do sousední místnosti a pak utéct ven. Utrpěl popáleniny hlavy, krku a rukou. Nikdo další zraněný nebyl. Podle obžaloby se u barmana po požáru rozvinula posttraumatická stresová porucha. Před incidentem prý Kratochvíla z baru vykázal, protože mu neustále skákal do hovoru s manželkou, která v podniku pracovala jako provozní. Muž se ale podle něj do baru později vrátil.

Hlavní líčení by mělo pokračovat 9. listopadu. Podle předsedy senátu Pavla Dvorského lze očekávat skončení dokazování a přednesení závěrečných řečí. Pravděpodobné je i vynesení rozsudku.

6. srpna 2026

Soudy

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