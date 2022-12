Podnikatel Zemek zatím škody platit nemusí, případ se vrací k vrchnímu soudu

Uzavřená dohoda mezi státním zastupitelstvím a obhajobou zahrnovala tři roky vězení s pětiletou podmínkou a zaplacení osmi milionů korun. Krajský soud při schvalování dohody připojil ještě povinnost uhradit státu 18,6 milionu korun, což později potvrdil vrchní soud. Právě spornou část výroku vrchního soudu zrušili ústavní soudci.

Podle obžaloby Zdeněk Zemek spáchal zvlášť závažný zločin podvodu. Jeho solární elektrárna VT-Sun na Chomutovsku získala licenci 31. prosince 2010, kdy nebyla plně dokončená. Na poslední chvíli si tak vydobyla nárok na vyšší výkupní cenu elektřiny. Od roku 2011 garantovaná výkupní cena klesla z 12.150 korun za megawatthodinu na 5500 korun za megawatthodinu.

Přijetím dohody o vině a trestu se Zemek přiznal k tomu, že se dopustil podvodu a pokusu o podvod, když podepsal nepravdivý předávací protokol dokazující dokončení elektrárny v prosinci 2010. Zemek před tím dlouhodobě vinu popíral.

„Po deseti letech soudního martyria, kdy se ukázalo, že soudy jsou schopny poslat do vězení i zcela nevinné lidi, kteří neporušili žádný zákon, a vyšší soudní instance tuto nespravedlnost nijak nenapraví, se rozhodl zachovat se až brutálně pragmaticky,“ zdůvodnil tehdy Zemkovo přiznání jeho tiskový mluvčí Miroslav Slaný.

„Představa, že by šel do vězení, byť třeba na krátkou dobu, než by se s nejistým výsledkem podařilo zjednat nápravu, v jeho věku a s ohledem na jeho zdravotní stav, by mohla skončit pro něj až fatálně,“ uvedl.

Předseda senátu Petr Jirsa tehdy v odůvodnění konstatoval, že soud vzal v potaz dobu, která od spáchání podvodu uplynula, Zemkův věk i zdravotní stav i to, že kromě projednávaného podvodu jde o slušného člověka.

Soud už dříve poslal do vězení Zemkovy syny Alexandra a Zdeňka mladšího v případu solárních elektráren Saša-Sun a Zdeněk-Sun. Podle verdiktu neoprávněně získali licence na základě nepravdivých revizních zpráv. Za přípravu závažného podvodu dostali oba nepodmíněné tresty šest let a devět měsíců vězení.