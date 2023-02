Ve Zlínském kraji bude víc bezpečných přejezdů, železnice přidá závory

„Vítáme to, protože sem přijíždějí vlakem lidé, kteří pak pokračují po silnici. Se závorami bude přejezd bezpečnější,“ konstatoval starosta Brumova-Bylnice Jaroslav Vaněk.

Dalším místem, kde se závory objeví, bude Krhová na trati z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm a v Polici. V Bezměrově na trati z Kojetína do Valašského Meziříčí to bude poblíž zastávky na cestě k řece Moravě, kterou využívají hlavně zemědělci.

„Občas se stane, že tam někdo projede na červené světlo. Závory tam dříve bývaly, dokud tam byl dům, kde se prodávaly jízdenky. Když ho zrušili, zmizely i závory,“ uvedl starosta Bezměrova Josef Večerka. „I když je tam dobře vidět na všechny strany, je to dobré pro bezpečnost,“ doplnil.

Správa železnic (SŽ) průběžně přejezdy upravuje. Letos ještě přijde na řadu přejezd v Uherském Ostrohu v Blatnické ulici, kde nahradí takzvané polozávory plné závory, jež budou zasahovat i do chodníků.

„S pokračováním modernizací přejezdů se počítá i v následujících letech,“ poznamenal mluvčí SŽ Dušan Gavenda.

Mezi nejnebezpečnější v kraji patří přejezdy v Zašové a Stříteži nad Bečvou, které jsou součástí křižovatek, na nichž se odbočuje z hlavní silnice do obcí. Silničáři připravují jejich opravy s tím, že přejezdy budou mít závory. V Zašové by se mohlo začít příští rok, ve Stříteži příprava vázne.

„Čekáme na to jako na smilování. Stávají se tam často dopravní nehody, loni se přímo v křižovatce srazil vlak s autem. Přejezd je příliš blízko silnice,“ řekl starosta Zašové Jiljí Kubrický.

Stát chystá i opravu nebezpečného přejezdu v Rožnově pod Radhoštěm, kde pak budou závory. Mezi přejezdy, kde se stává hodně nehod, patří i ty na trati z Otrokovic do Zlína a Vizovic. Změní se však až společně s chystanou modernizací trati, která by měl začít za pár let. V Loukách a v Želechovicích přibudou závory, přejezd na Podvesné bude zrušený.