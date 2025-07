Motorová jednotka Arrivy čeká ve Velkých Karlovicích na zpáteční jízdu do Vsetína. | foto: Jakub Vrána, iDNES.cz

Do roku 2029 by měl zelektrifikovat třicet kilometrů kolejí mezi Vsetínem a Velkými Karlovicemi. Kromě zrychlení a zvýšení bezpečnosti jízdy to sníží negativní dopady na životní prostředí v rekreační oblasti Velkých Karlovic.

„Kdyby k tomu došlo, tak čím dříve, tím lépe,“ míní starosta Velkých Karlovic Miroslav Koňařík. „Pokud jde o zrychlení na přejezdech a rozjezdy na zastávkách, tak elektrická trakce je umí jinak než motorová. Nehledě na to, že jsme zajímavá horská oblast, které by to slušelo,“ doplnil.

„Bylo by to příznivější pro ekologii i zkvalitnění služeb. Zatím tady jezdí motoráček o dvou, třech vagonech,“ poznamenal starosta sousední Karolinky Richard Holiš.

Rychlejšímu cestování po elektrifikované trati pomůže i vyšší povolená rychlost: místo současných 50 by to bylo na přehledných úsecích 60 kilometrů za hodinu.

„Nejvyšší rychlost se odvíjí od stavebně technických parametrů trati, zábrzdné vzdálenosti a podobně,“ poznamenal mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

„Hlavními cíli prověřované investice jsou snížení emisí ze železniční dopravy a zkrácení jízdních dob vlakových spojů osobní dopravy, zvýšení úrovně bezpečnosti železničního provozu a úspora provozních nákladů,“ upřesnil.

Na zmíněné trati se nachází 64 železničních přejezdů či přechodů. Především ty, které jsou vybavené pouze výstražnými kříži v místech, kde není dobrý rozhled a snižují tak rychlost vlaku. Současně pak hrozí nebezpečí jeho střetu s chodci a auty.

„Proto se souběžně s prověřením elektrizace zmapují možnosti zrušení některých přejezdů, aby se zvýšila bezpečnost na železnici i silničních komunikacích a plynulost dopravy,“ naznačil Gavenda.

Správa železnic v současné době vypisuje soutěž na zpracování záměru projektu a doprovodné dokumentace, která mimo jiné ukáže systém napájení trakčního vedení a jeho rozsah.

„Všechny následné termíny se budou odvíjet od zdárného dokončení soutěže,“ poznamenal Gavenda.

Nicméně jde o záměr, který je v souladu s koncepcí rozvoje elektrické trakce, jíž před dvěma lety přijalo ministerstvo dopravy. A v ní je uvedená realizace do roku 2029.

„V materiálu je požadavek na elektrizaci do Huslenek a dále už by musely jezdit bateriové vlaky. Rozhodli jsme se ale prověřit doplnění trolejí až do Velkých Karlovic,“ podotkl mluvčí SŽ.

Náklady ještě nejsou známé, vzejdou až ze zpracovaného záměru, který bude schvalovat ministerstvo dopravy. Požadavek na elektrifikaci trati je však velký. Správa železnic věří, že o ni budou stát také města a obce, jichž se dotýká, a bude od nich mít pozitivní zpětnou vazbu.

„Vzhledem k tomu, že Vsetín je mezinárodní uzel na trati na Slovensko a významná odbočka do poměrně zabydleného údolí, kde je spousta rekreantů, tak jsem přesvědčen, že je to krok správným směrem,“ konstatoval vsetínský starosta Jiří Čunek.

Elektrifikace zkrátí cestu z Prahy do Luhačovic

Záměr na elektrifikaci je dlouhodobý a je zanesený také v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje. Počítalo se s ním i při nedávné rekonstrukci vsetínského vlakového nádraží.

Stát v nejbližších letech chystá také další elektrifikace tratí ve Zlínském kraji. Půjde o úseky z Kunovic do Veselí nad Moravou (12 kilometrů), z Luhačovic do Újezdce u Luhačovic (10) a ze Starého Města do Bojkovic (36). Celkové náklady vyjdou na přibližně deset miliard korun.

„Na uvedených úsecích se zvýší traťové rychlosti, ale především tyto stavby umožní zavedení přímých spojů tiššími a ekologičtějšími elektrickými vlaky,“ podotkl Gavenda. „A například u rychlíku z Luhačovic do Prahy se dokončení prací projeví zkrácením cestovní doby o přibližně dvacet minut.“

Další na řadě bude elektrifikace a částečně zdvoukolejnění trati z Hulína přes Kroměříž do Kojetína.