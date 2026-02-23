Modernizace trati za 12 miliard míří k roku 2027. Chystá se demolice nádraží

Milan Libiger
  9:19
Správa železnic měla letos začít modernizovat starou železniční trať z Otrokovic do Zlína. Ovšem loni na podzim ještě nebyl schválený rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury, což souviselo s povolební změnou vlády. Nebylo tedy jasné, jestli bude za co stavět. A hlavně kdy. Dnes už je situace zřejmější.
Vizualizace nové výpravní budovy vlakového nádraží ve Zlíně (duben 2025)

Vizualizace nové výpravní budovy vlakového nádraží ve Zlíně (duben 2025) | foto: Správa železnic

Vizualizace nové výpravní budovy vlakového nádraží ve Zlíně (duben 2025)
Plánovaná podoba nádraží Zlín-střed včetně dopravního terminálu
Plánovaná nová výpravní budova zlínského nádraží má stavební povolení. Blíže k...
Plánovaná podoba železničního tunelu, který má ulehčit provozu na křižovatce v...
13 fotografií

Příprava akce za 12 miliard korun běží dál s tím, že Správa železnic (SŽ) by chtěla v březnu, nebo dubnu zahájit soutěž na zhotovitele. „V září bychom mohli mít se zhotovitelem podepsanou smlouvu a od roku 2027 by se začalo stavět. Nejdříve by se udělaly přípravné práce jako je kácení zeleně nebo přeložky inženýrských sítí,“ předestřel Martin Hryzbil, který má na SŽ projekt na starosti.

Výběrové řízení by mělo trvat přibližně půl roku, může to být ale o měsíc více i méně. Bude záležet také na tom, jestli se někdo proti jeho výsledkům odvolá. „Soutěž nebude jednoduchá. Je to jedna z větších staveb,“ poznamenal Hryzbil.

Povolení na elektrifikaci trati do Zlína je pravomocné, za rok se má stavět

SŽ má od konce minulého roku schválené i technické řešení celé trati až do Vizovic, které by se už měnit nemělo. Úsek ze Zlína do Vizovic naváže na ten první z Otrokovic. „Dávám tomu značnou váhu. Pět let jsme se trápili s železničním přejezdem a některými dalšími věcmi,“ připomněl Hryzbil.

Kvůli připomínkám jednoho z vlastníků sousedních pozemků se nedařilo zrušit nebezpečný železniční přejezd v Přílukách, což přípravu hodně zbrzdilo.

Pokud se podaří vše úspěšně dokončit, na penězích by plány skončit neměly. „Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) letos počítá s financemi na přípravu a realizaci soutěže, nicméně nejedná se o významné částky,“ zmínil vedoucí oddělení komunikace ministerstva dopravy Filip Medelský.

„Zahájení investiční akce jako takové je naplánováno na rok 2027. Proto počítáme i se zařazením jejího financování do návrhu rozpočtu SFDI na rok 2027. Samozřejmě o podobě tohoto rozpočtu se bude teprve jednat v průběhu letošního roku.“

Chystá se demolice starých budov

Stavební práce budou trvat přibližně tři roky. Začnou v Otrokovicích, odkud budou směřovat do Zlína. „V červnu příštího roku se má demolovat výpravní budova v Otrokovicích a ve Zlíně. Kvítkovická křižovatka se bude také dělat první rok,“ nastínil Hryzbil.

U této křižovatky zmizí koleje pod zemí. Na Podvesné ve Zlíně zase hlavní cesta povede nad tratí. Všechny přejezdy budou s výstražnými světly a závorami.

Elektrifikace trati z Otrokovic do Zlína nabírá skluz. Oddálily ji volby

Modernizace trati výrazně zlepší vlakové spojení Zlína i se vzdálenějším okolím. Krajské město získá nová přímá spojení a zvýší se také počet spojů do Otrokovic a zpátky, jezdit mají každých 15 minut. Současný rychlostní limit 60 se zvýší na 100 kilometrů za hodinu. Jízda vlakem ze Zlína do Otrokovic díky tomu nebude trvat 17, ale jenom 11 minut.

Mezi těmito městy se bude trať elektrifikovat i zdvojkolejňovat, ze Zlína do Vizovic pouze elektrifikovat.

Nový objekt bude mít sedm pater

Součástí projektu bude také nová sedmipatrová nádražní budova v krajském městě, kterou postaví firma Z-Group. Stát se s ní teď domlouvá na podmínkách jejího užívání.

Ve většině pater bude parkoviště pro celkově 170 vozidel. Ve spodní části budou mimo jiné čekárny, pokladny, obchody, občerstvení či kavárny.

Na Valašsku budou tišší a rychlejší vlaky. Elektrifikace pomůže Luhačovicím

„My už v okamžiku, kdy SŽ zahájí stavbu trati v Otrokovicích, musíme také začít stavět výpravní budovu, protože v ní budou výhybky, zařízení, semafory a podobně. Z výpravní budovy se bude řídit celé vlakové nádraží,“ přiblížil mluvčí společnosti Z-Group Miroslav Slaný.

SŽ má na první úsek do Zlína vykoupených asi 95 procent pozemků, zbývající ještě musí získat. Na trati do Vizovic s výkupy začíná. Dohromady musí mít železniční správa plochy od 650 majitelů. Některé bude mít pouze v nájmu, na jiných bude mít zřízeno věcné břemeno.

10. října 2019

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Nesvéprávní bratři mohou přijít o dům. Zlínská radnice řeší prodej za 18 milionů

Prvorepubliková vila v blízkosti centra Zlína patří dvěma dospělým bratrům,...

Jde o atraktivní dvougenerační dům z první republiky. Stojí na třídě Tomáše Bati ve Zlíně. Bydlí v něm dva bratři, kterým je kolem čtyřiceti let, ale vzhledem k tomu, že jsou nesvéprávní, zlínská...

Padlo šestnáct městských stromů. Policie pátrá, kdo je bez povolení pokácel

Neznámý pachatel pokácel ve Zlíně v části Boněcké paseky bez povolení vzrostlé...

Policisté pátrají po pachateli, který ve Zlíně v části Boněcké paseky neoprávněně a bez povolení pokácel 16 vzrostlých jasanů, lip a habrů. Stromy patřily městu. Část z nich si pachatel odvezl....

Navigace past neodhalí a řidiči riskují. Silnice přes ledovou horu je opět uzavřená

Silničáři museli uzavřít na neurčitou dobu neudržovanou cestu mezi Vizovicemi a...

V zimě neudržovaná silnice třetí třídy číslo 4932 vedoucí přes kopec Barák mezi Vizovicemi a Loučkou je od podzimu do jara pro řidiče nebezpečnou pastí. Silničáři ji v pondělí museli opět zcela...

George. První humanoidní robot vzniká ve Zlíně, zastoupí dělníka u pásu či baliče

Zlínská firma Business Logic vyvíjí humanoidního robota, který by měl pracovat...

Má sice proporce dospělého člověka, ale jde na první pohled o robota. Nemá totiž kůži ani tvář. Dokáže však celkem obratně pohybovat rukama, do nichž je schopen brát předměty a přemisťovat je....

Stokorunové úspory za cesty vlakem. Stačí vyměnit lístky dopravce za ty krajské

Představení vlaků Moravia od Škody Transportation, které si objednal...

Stejná cesta vlakem může přijít na různé částky. Většinou se vyplatí využít různé krajské jízdenky. Často jsou výhodnější i při cestách mezi regiony oproti cenám jednotlivých dopravců nebo státnímu...

Modernizace trati za 12 miliard míří k roku 2027. Chystá se demolice nádraží

Vizualizace nové výpravní budovy vlakového nádraží ve Zlíně (duben 2025)

Správa železnic měla letos začít modernizovat starou železniční trať z Otrokovic do Zlína. Ovšem loni na podzim ještě nebyl schválený rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury, což souviselo s...

23. února 2026  9:19

Stokorunové úspory za cesty vlakem. Stačí vyměnit lístky dopravce za ty krajské

Představení vlaků Moravia od Škody Transportation, které si objednal...

Stejná cesta vlakem může přijít na různé částky. Většinou se vyplatí využít různé krajské jízdenky. Často jsou výhodnější i při cestách mezi regiony oproti cenám jednotlivých dopravců nebo státnímu...

23. února 2026  5:23

Skuhravý kritizoval i chválil. Umím vyhrát i špinavě, ale netěší mě to, přiznal

Roman Skuhravý, trenér fotbalistů Slovácka, v Jablonci.

Když jde o hru, je pedant. Chce, aby jeho tým fanoušky fotbalem bavil. V zápase s Pardubicemi ale trenér Slovácka Roman Skuhravý upřednostnil výsledek před uměleckým dojmem. „Zlepšuji se. Musím se...

22. února 2026  10:45

Zlín si připomněl 140 let od založení Čtenářského spolku, předchůdce knihovny

Jednou z dominant zlínského náměstí býval ve druhé polovině 19. století...

Zlín si připomněl 140 let od založení Čtenářského spolku, který byl předchůdcem dnešní Krajské knihovny Františka Bartoše. Ustavující schůze se konala v prvním patře hostince U Anděla v únoru 1886....

22. února 2026

Mobily pryč. Litomyšl chce ve školách prosadit uzamykatelné skříňky

V Austrálii vstoupil v platnost zákaz sociálních médií pro děti mladší 16 let....

Litomyšl uvažuje o zpřísnění pravidel pro používání mobilů na základních školách. Radnice po vzoru města Vsetín chce ve školách nainstalovat uzamykatelné skříňky, do kterých by žáci telefony...

22. února 2026  9:04

Hradec - Zlín 0:0, souboj sousedů v tabulce bez gólů. Hosté znovu uhráli nulu

Zlínský brankář Stanislav Dostál chytá míč v utkání proti Hradci Králové.

Tříbodový rozdíl mezi nimi zůstane i nadále. Královéhradečtí fotbalisté ve 23. ligovém kole sice uhájili náskok nad tabulkovým sousedem, nicméně prováhali šanci na vstup do elitní šestky. S nováčkem...

21. února 2026  17:26

Slovácko - Pardubice 2:0, důležité body v boji o záchranu, poprvé pálil Suchan

Momentka z utkání Slovácka s Pardubicemi. Zleva domácí Gigli Ndefe a brankář...

Na jaře padli jen jednou, teď navíc poprvé slaví tři body. Fotbalisté Slovácka ve 23. kole Chance Ligy porazili 2:0 Pardubice a úspěšně pokračují v boji o záchranu. První gól v dresu celku z...

21. února 2026  16:56

Velký skleník v Květné zahradě v Kroměříži zdobí výstava rozkvetlých kamélií

Velký skleník v Květné zahradě v Kroměříži, která je památkou UNESCO, po roce...

Velký skleník v Květné zahradě v Kroměříži, která je památkou UNESCO, po roce znovu zdobí rozkvetlé kamélie. Desítky rostlin původem z Asie si zájemci prohlédnou na tradiční výstavě, která je k...

21. února 2026

Tragická nehoda na Uherskohradišťsku. Řidič nepřežil čelní střet s náklaďákem

ilustrační snímek

Srážku osobního a nákladního auta na silnici I/50 u Bánova na Uherskohradišťsku v pátek odpoledne nepřežil řidič osobního vozu. Hlavní silniční tah na Slovensko byl kvůli nehodě víc než pět hodin...

20. února 2026  22:18

Poulička má úspěch, přesto město po dopravci požaduje pokutu přes 8 milionů

Cestující v Uherském Hradišti vozí nové autobusy nabité elektronikou. (duben...

Uherské Hradiště se chlubí úspěchem nového systému MHD Poulička, počet cestujících se za rok zvýšil o třetinu. Zároveň ale město požaduje pokutu přes osm milionů po provozovateli autobusů. V prvních...

20. února 2026  15:45

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Osteoporóza se nevyhýbá ani dětem, ve Zlíně pro ně otevírají novou ambulanci

Osteologická ambulance v Krajské nemocnici Tomáše Bati zajišťuje komplexní péči...

Zlínská nemocnice otevírá osteologickou ambulanci, kde bude léčit malé pacienty. Je jediná v krajských špitálech v regionu a první svého druhu na Moravě. Osteoporóza neboli řídnutí kostí je...

20. února 2026  12:49

Odvrácená ostuda. Zlín se zachránil, Hamrlík i tak hlásil: Nedalo se na to dívat

Zlínští hokejisté v historických dresech

Už si můžou oddechnout. Hrozba potupného sestupu do druhé ligy pominula. Tři kola před koncem základní části jsou zlínští hokejisté zachráněni. Poté, co Chomutov nezvládl čtvrteční předehrávku ve...

20. února 2026  9:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.