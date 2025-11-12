Železniční provoz mezi Kroměříží a Hulínem zastavila tragédie, trať je zavřená

Aktualizujeme   19:22
Provoz na železniční trati mezi Kroměříží a Hulínem je momentálně uzavřen kvůli vyšetřování tragické události.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia

Připravujeme podrobnosti...

V cihlovém Baťově svítí další bílá fasáda. Architekt čelí kritice, postup hájí

Opravená budova přístavby gymnázia v Otrokovicích září bílou barvou a neladí...

Vznikl ve 30. letech jako svobodárna, tedy bydlení pro svobodné a dospělé zaměstnance firmy Baťa. Objekt na rohu Školní ulice a třídy Spojenců ve čtvrti Baťov v Otrokovicích dnes slouží jako druhá...

Vědci vrátili tvář významné moravské šlechtičně Lukrecii Nekešové z Landeka

Antropoložka Eva Vaníčková z Moravského zemského muzea ukazuje portrét Lukrécie...

O bohaté majitelce hradu Lukova i dalších panství na Moravě Lukrecii Nekešové z Landeka, první manželce Albrechta z Valdštejna, se říkalo, že mnoho krásy nepobrala. Teprve nyní můžeme posoudit, zda...

Jediní odsouzení v kauze otrávené Bečvy. Hasič a úřednice dostali tresty za pochybení

Olomoucký krajský soud projednával odvolání v případu dvou obžalovaných ve...

Za ekologickou havárii na řece Bečvě ze září 2020 dnes olomoucký krajský soud pravomocně odsoudil hasiče Jiřího Pochylu a úřednici Věru Šulovou z radnice v Rožnově pod Radhoštěm. Oba byli odsouzeni...

Ve Zlíně hoří střecha střední školy, výuku vedlejší školy to neovlivní

Hasiči Zlínského kraje v pondělí večer lokalizovali požár střechy budovy...

Hasiči ve Zlíně v pondělí večer po několika hodinách lokalizovali požár střechy budovy střední školy v České ulici na sídlišti Jižní Svahy, dále se tedy nešíří. Na místo nakonec přijelo třináct...

Stop baráži! Rivalové se spojili, ale vedení extraligy hlásí: Nátlak výsledek neovlivní

STOP BARÁŽI! Transparent zlínských fanoušků před utkáním se Vsetínem.

Dlouhodobě budí emoce. A herní systém hokejové extraligy v posledních dnech čelí také intenzivní kritice iniciativy Stop baráži!, jež bojuje za zavedení přímého postupu do nejvyšší soutěže. Proti...

Rekonstrukce zimního stadionu je opět ve hře, Zlín jedná se dvěma investory

Zastaralý zimní stadion ve Zlíně potřebuje opravu. Město teď jedná se dvěma...

Zlínští hokejoví fanoušci se možná dočkají dlouho vyhlížené opravy zastaralého zimního stadionu. Vznikla by v rámci PPP projektu, tedy partnerství veřejného a soukromého sektoru. Zástupci města jako...

12. listopadu 2025  15:33

Silničáři dokončují dálniční most u Napajedel, otevřou ho už v prosinci

Stavbaři použili na most v Napajedlech přes 700 kubíků betonu. První řidiči se...

Při cestování z Otrokovic po hlavním tahu směrem na Uherské Hradiště a dále na jih čekají řidiče změny. První z nich přijde na řadu 9. prosince, kdy silničáři otevřou půlkilometrový úsek dálnice D55...

12. listopadu 2025  11:58

VIDEO: Hasiči museli rozebrat kus střechy školy. Záběry ukazují rozsah požáru

Hasiči Zlínského kraje zlikvidovali požár střechy budovy střední školy v České...

Téměř sedm hodin trval zásah hasičů při pondělním požáru střechy Střední školy pedagogické a sociální ve Zlíně. Hasiči zveřejnili záběry z dronu, který při podobných situacích znamená významnou...

12. listopadu 2025  8:46

Litoměřičtí hokejisté si na domácím ledě poradili se Vsetínem

Hokejisté Stadionu Litoměřice.

Litoměřice v předehrávce 21. kola první hokejové ligy porazily na domácím ledě Vsetín 2:1. Stadion se dočkal vítězství po sérii tří proher a vrátil se na druhé místo tabulky. Na třetí Kolín má náskok...

11. listopadu 2025  21:16

Odhad škody po požáru školy je 11,5 milionu, policie ho šetří jako nedbalost

Požár školy střední pedagogické a sociální ve Zlíně zlikvidovali hasiči z...

Vyšetřovatelé hasičů i policistů celé dopoledne prohledávali střechu soukromé Střední školy pedagogické a sociální na sídlišti Jižní svahy ve Zlíně. Požár, který tam vypukl v pondělí kolem 17....

11. listopadu 2025  8:32,  aktualizováno  18:28

V kraji ročně odhalí tisíce lidí s cukrovkou, nejmladšímu pacientovi jsou čtyři

Nechat si bezplatně změřit hladinu cukru v krvi mohou zájemci v nadcházejících...

Vsetínská nemocnice otevřela novou diabetologickou ambulanci, a je tak třetí nemocnicí v kraji, která má vlastní ordinaci tohoto zaměření. Důvody jsou zřejmé. Počet lidí, kteří trpí prvním či druhým...

11. listopadu 2025  16:26

Zlínský symbol devadesátek mizí, ze Šmoulího města jsou hromady suti

Pokračuje demolice Šmoulího města na největším zlínském sídlišti Jižní Svahy....

Demolice dříve velmi populárního Šmoulího města na Jižních Svazích ve Zlíně, kde byla řada hospod a barů, je v plném proudu. V půlce prosince mají bourací práce skončit a firma Koma Modular na místě...

11. listopadu 2025  14:23

Plné tribuny, technický fotbal. Hellebrand v Polsku září, teď se dočkal první pozvánky

Patrik Hellebrand s klubovým maskotem Górniku Zabrze.

Když se mu v závěru října před domácím zápasem proti vedoucí Jagiellonii ozval nově dosazený trenér fotbalové reprezentace Jaroslav Köstl, záložníkovi Patriku Hellebrandovi hlavou blesklo: „Ono by to...

11. listopadu 2025  13:40

Snižte počet domů. Ve Zlíně se město pře s občany kvůli výstavbě bytovek

Zlín chystá výstavbu v lokalitě Boněcký rybník.

Investorskou soutěž na výstavbu bytových domů v lokalitě Boněcký rybník na okraji Bartošovy čtvrti chce zlínská radnice vypsat příští rok. Týkat se má třinácti pětipatrových domů, každý o přibližně...

10. listopadu 2025  15:43

Výstavba náplavky zatraktivní nábřeží u řeky Bečvy ve Valašském Meziříčí

Tržnici a krásenský břeh řeky Bečvy ve Valašském Meziříčí čeká proměna.

Valašské Meziříčí startuje s výstavbou Meziříčské náplavky, díky níž bude zpřístupněn pravý břeh Rožnovské Bečvy v centru města. Revitalizace se dočká i stávající tržnice pod silničním mostem, kde...

10. listopadu 2025  12:55

