Železniční provoz mezi Kroměříží a Hulínem zastavila tragédie, trať je zavřená
V cihlovém Baťově svítí další bílá fasáda. Architekt čelí kritice, postup hájí
Vznikl ve 30. letech jako svobodárna, tedy bydlení pro svobodné a dospělé zaměstnance firmy Baťa. Objekt na rohu Školní ulice a třídy Spojenců ve čtvrti Baťov v Otrokovicích dnes slouží jako druhá...
Vědci vrátili tvář významné moravské šlechtičně Lukrecii Nekešové z Landeka
O bohaté majitelce hradu Lukova i dalších panství na Moravě Lukrecii Nekešové z Landeka, první manželce Albrechta z Valdštejna, se říkalo, že mnoho krásy nepobrala. Teprve nyní můžeme posoudit, zda...
Jediní odsouzení v kauze otrávené Bečvy. Hasič a úřednice dostali tresty za pochybení
Za ekologickou havárii na řece Bečvě ze září 2020 dnes olomoucký krajský soud pravomocně odsoudil hasiče Jiřího Pochylu a úřednici Věru Šulovou z radnice v Rožnově pod Radhoštěm. Oba byli odsouzeni...
Ve Zlíně hoří střecha střední školy, výuku vedlejší školy to neovlivní
Hasiči ve Zlíně v pondělí večer po několika hodinách lokalizovali požár střechy budovy střední školy v České ulici na sídlišti Jižní Svahy, dále se tedy nešíří. Na místo nakonec přijelo třináct...
Stop baráži! Rivalové se spojili, ale vedení extraligy hlásí: Nátlak výsledek neovlivní
Dlouhodobě budí emoce. A herní systém hokejové extraligy v posledních dnech čelí také intenzivní kritice iniciativy Stop baráži!, jež bojuje za zavedení přímého postupu do nejvyšší soutěže. Proti...
Provoz na železniční trati mezi Kroměříží a Hulínem je momentálně uzavřen kvůli vyšetřování tragické události.
Rekonstrukce zimního stadionu je opět ve hře, Zlín jedná se dvěma investory
Zlínští hokejoví fanoušci se možná dočkají dlouho vyhlížené opravy zastaralého zimního stadionu. Vznikla by v rámci PPP projektu, tedy partnerství veřejného a soukromého sektoru. Zástupci města jako...
Silničáři dokončují dálniční most u Napajedel, otevřou ho už v prosinci
Při cestování z Otrokovic po hlavním tahu směrem na Uherské Hradiště a dále na jih čekají řidiče změny. První z nich přijde na řadu 9. prosince, kdy silničáři otevřou půlkilometrový úsek dálnice D55...
VIDEO: Hasiči museli rozebrat kus střechy školy. Záběry ukazují rozsah požáru
Téměř sedm hodin trval zásah hasičů při pondělním požáru střechy Střední školy pedagogické a sociální ve Zlíně. Hasiči zveřejnili záběry z dronu, který při podobných situacích znamená významnou...
Litoměřičtí hokejisté si na domácím ledě poradili se Vsetínem
Litoměřice v předehrávce 21. kola první hokejové ligy porazily na domácím ledě Vsetín 2:1. Stadion se dočkal vítězství po sérii tří proher a vrátil se na druhé místo tabulky. Na třetí Kolín má náskok...
Odhad škody po požáru školy je 11,5 milionu, policie ho šetří jako nedbalost
Vyšetřovatelé hasičů i policistů celé dopoledne prohledávali střechu soukromé Střední školy pedagogické a sociální na sídlišti Jižní svahy ve Zlíně. Požár, který tam vypukl v pondělí kolem 17....
V kraji ročně odhalí tisíce lidí s cukrovkou, nejmladšímu pacientovi jsou čtyři
Vsetínská nemocnice otevřela novou diabetologickou ambulanci, a je tak třetí nemocnicí v kraji, která má vlastní ordinaci tohoto zaměření. Důvody jsou zřejmé. Počet lidí, kteří trpí prvním či druhým...
Zlínský symbol devadesátek mizí, ze Šmoulího města jsou hromady suti
Demolice dříve velmi populárního Šmoulího města na Jižních Svazích ve Zlíně, kde byla řada hospod a barů, je v plném proudu. V půlce prosince mají bourací práce skončit a firma Koma Modular na místě...
Plné tribuny, technický fotbal. Hellebrand v Polsku září, teď se dočkal první pozvánky
Když se mu v závěru října před domácím zápasem proti vedoucí Jagiellonii ozval nově dosazený trenér fotbalové reprezentace Jaroslav Köstl, záložníkovi Patriku Hellebrandovi hlavou blesklo: „Ono by to...
Snižte počet domů. Ve Zlíně se město pře s občany kvůli výstavbě bytovek
Investorskou soutěž na výstavbu bytových domů v lokalitě Boněcký rybník na okraji Bartošovy čtvrti chce zlínská radnice vypsat příští rok. Týkat se má třinácti pětipatrových domů, každý o přibližně...
Výstavba náplavky zatraktivní nábřeží u řeky Bečvy ve Valašském Meziříčí
Valašské Meziříčí startuje s výstavbou Meziříčské náplavky, díky níž bude zpřístupněn pravý břeh Rožnovské Bečvy v centru města. Revitalizace se dočká i stávající tržnice pod silničním mostem, kde...