Trať na Slovensko zrychlí díky dvěma tunelům, nádraží čekají velké opravy

Je to investice, která má vyjít až na 16 miliard korun a jejíž součástí by mohly být dva tunely. Pro cestující by to znamenalo, že po trati z Hranic na Moravě do Horní Lidče díky tomu pojedou pohodlněji a rychleji.

Centrální komise ministerstva dopravy vzala na vědomí studii proveditelnosti (má posoudit, zda se stavba ekonomicky vyplatí) s tím, že musí být ještě aktualizovaná. Na tom se teď pracuje.

„Aktualizaci studie předpokládáme předložit komisi ministerstva k posouzení letos v říjnu,“ řekl mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Marek Illiaš.

Jedním ze základních podkladů pro aktualizaci studie je nový plán dopravní obslužnosti Zlínského kraje, který chce od prosince výrazně navýšit rozsah vlakové dopravy. Celkově to bude o 1,3 milionu kilometrů ročně (viz též Zlínský kraj ukončil monopol Českých drah, část zakázky získala Arriva).

Modernizací trati z Hranic do Horní Lidče, což je jeden ze tří hlavních koridorů mezi Českem a Slovenskem, nastanou zásadní změny. Mezi Hranicemi a Miloticemi nad Bečvou by měly vzniknout dva tunely dlouhé 1,25 kilometru a 240 metrů.

I díky tomu vlaky z Hranic do Valašského Meziříčí pojedou rychlostí až 160 kilometrů za hodinu (momentálně jezdí maximálně rychlostí 80 km/hod), čímž by se doba jízdy mezi oběma městy zkrátila ze současných 22 na 12 minut.

V úseku mezi Valašským Meziříčím a Horní Lidčí se má rychlost zvýšit na 120 kilometrů za hodinu. Kopcovitý profil trati větší zrychlení neumožňuje. Další podrobnosti vyplynou až z aktualizované studie proveditelnosti.

Nádraží v Meziříčí zatím získá novou výmalbu a zbaví se plísní

Přínosem modernizace budou také opravy železničních stanic. Zatímco ve Vsetíně se s ní začne zřejmě už letos, ve Valašském Meziříčí ještě termín není známý. SŽDC chce opravu udělat až při modernizaci trati z Hranic, což se nelíbí tamějšímu starostovi Robertu Stržínkovi. Ten už o tom jednal na zmíněném úřadu.

„Cestujícím, kteří k nám zavítají, musí být smutno při pohledu na nádražní budovu a okolí. Je to ostuda. Do budovy zatéká, jsou tam praskliny ve zdech a konstrukcích,“ popsal Stržínek.

SŽDC plánuje, že současná nádražní budova půjde téměř celá k zemi. Otázkou ale je, kdy se to stane. Podle úřadu bude třeba počkat na aktualizaci studie modernizace trati. Potom bude jasněji.

„Pak můžeme začít připravovat projekt na opravu, případně demolici a stavbu nové výpravní budovy,“ naznačil Illiaš.

„Do doby realizace projektu budeme nádraží pouze provozně udržovat. V plánu máme novou výmalbu prostor pro cestující, odstranění plesnivých míst na zdivu a úpravu přednádražního prostoru, opravu plotů,“ vyjmenoval mluvčí SŽDC.

Místo současné budovy má vyrůst nová, jež může sloužit také cestujícím využívajícím autobusy.

„Měl by vzniknout moderní dopravní terminál, díky němuž by se mělo dát jednoduše přestoupit suchou nohou z autobusu na vlak,“ poznamenal Stržínek.

Vadí mu však, že SŽDC zatím nemá žádný časový harmonogram, podle kterého by postupovalo.

Bystřice získá nové nádraží, Rožnov se dočká opravy

Lépe jsou na tom ve Vsetíně, kde bude moderní výpravní budova sloužit jako odbavovací terminál pro vlakovou a autobusovou dopravu. Autobusy se posunou blíže k vlakům, vznikne společné nástupiště a zásadně se tak zkrátí doba přestupů.

Součástí proměny celého místa bude i podchod, který vyústí směrem k zimnímu stadionu. Hlavní část prací začne příští rok.

V roce 2020 se mají rozjet také opravy nádraží v Bystřici pod Hostýnem, kde nevzhlednou budovu nahradí zčásti prosklený objekt, či v Rožnově pod Radhoštěm, výpravní budova z první poloviny 20. století je zde v havarijním stavu, její historický ráz má ale zůstat zachovaný.

„Oprava je jednoznačně potřeba, voláme po ní už dvacet let,“ prohlásil rožnovský starosta Radim Holiš.