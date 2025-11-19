Školu na Zlínsku vytopil prasklý přívod vody, děti mají nečekané volno

  9:59
Základní škola v Želechovicích nad Dřevnicí u Zlína dnes zůstane prázdná. Kvůli prasklému přívodu vody došlo k zatopení části budovy a vedení vyhlásilo ředitelské volno. Hasiči od rána vodu odčerpávají, pomoci likvidovat havárii i zjistit rozsah škod na místo zamířily odborné firmy. Zda se budou moci děti vrátit do lavic už ve čtvrtek, by mělo být jasné během odpoledne.
V základní škole v Želechovicích nad Dřevnicí u Zlína prasklo vodovodní potrubí. (19. listopadu 2025) | foto: HZS Zlínského kraje

Voda pravděpodobně praskla na toaletě u splachovacího zařízení ve starší budově školy. Podle starosty Želechovic nad Dřevnicí Iva Thurnera během noci proteklo 10 až 15 kubíků vody do části nižšího patra i sklepa.

„Kvůli tomu došlo ráno i k výpadku elektrického proudu, teď už je ale síť opět obnovená. Rozsah škod zatím úplně neznáme, máme tam hasiče, kteří vodu odčerpávají. Na místo míří revizní technici a odborná firma, která by škody měla upřesnit,“ vysvětlil starosta. „Potřebujeme vědět, do jaké míry jsou prosáklé konstrukce,“ doplnil.

Voda protekla v některých místech přes strop a držela se na chodbách. „S odstraňováním vody pomohli také místní dobrovolní hasiči společně s jednotkou města Zlína. Pomocí stěrek a vysavačů vodu odstranili z podlahy. K vysušení stěn byly použity vysavače,“ upřesnila mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

Promáčené třídy

Stará budova školy je propojená s novou, ve které sídlí mateřská škola. Její provoz se podařilo zajistit v jiné části budovy. Zhruba 360 dětí ze základní školy ale mají pro dnešek volno.

Odhad škody po požáru školy je 11,5 milionu, policie ho šetří jako nedbalost

„Rodiče jsme informovali prostřednictvím interního systému. Voda se dostala do střední části budovy a protekla přes podhledy i do spodního patra, takže jsou promáčené i některé třídy. V takových podmínkách bychom učit nemohli,“ popsala ředitelka školy Jarmila Machalíčková.

Podle ní teď musí sanační firma prostory vysušit a proběhne i revize elektřiny. „Je to samozřejmě nepříjemné a bude tady ještě hodně práce. Máme promáčené koberce, některé zařízení jsme pořídili celkem nedávno. A když si vezmete, že školy pracují s omezeným rozpočtem, není to nic radostného,“ okometovala Machalíčková.

O provozu školy v dalších dnech by chtěla rozhodnout v odpoledních hodinách.

