Kraj chce zdražit autobusy a vlaky. Cestujících v dopravě přesto přibývá

„Nevím ještě, o kolik přesně to bude. Očekávám zdražení kolem desíti procent. Nutí nás k tomu to, že všechno zdražovalo a náklady jdou nahoru,“ zdůvodnil náměstek hejtmana Radek Doležel (ANO), který má v kompetenci dopravu.

Změny se mají týkat jednotlivého jízdného, ale není vyloučeno ani zdražení časového jízdného. Bude záležet na propočtech kraje. Hnutí ANO návrh probere se svým koaličním partnerem, jímž je nově hnutí STAN.

„Slyším to poprvé,“ přiznal radní Tomáš Chmela (STAN). „Cena musí být sociálně únosná a zároveň odrážet náklady na vstupech. Pokud se vstupy zvyšují, a to včetně minimální mzdy, tak se bude o něco málo zvyšovat i jízdné,“ připustil s tím, že deset procent je horní hranicí, o kolik by se cena jízdného mohla zvyšovat. „Bude nás také zajímat situace v jiných krajích,“ poznamenal Chmela.

Opozice zatím tento krok hodnotí opatrně. „Až budu znát jejich argumentaci, tak se k tomu vyjádřím,“ reagoval Tomáš Goláň (ODS).

„Jde o to, jestli jsou důvody zdražení adekvátní,“ podotkl Jiří Čunek (KDU-ČSL). „Kraj dává velké peníze do veřejné dopravy, zhruba 1,3 miliardy korun, takže přispívá poměrně hodně každému cestujícímu. Jde o to, abychom udrželi poměr mezi cenou a náklady.“

Kraj integruje dopravu

Kraj v minulém volebním období zvedl ceny jízdného celkem třikrát a ani jednou se to negativně neprojevilo na počtu cestujících, kterých stále ve veřejné dopravě přibývá. „Trochu to koresponduje s tím, jak se snažíme služby zlepšovat a vymýšlet nové věci,“ tvrdí Doležel.

Zlínský kraj pracuje na integrované dopravě, do níž už jsou kromě linkové autobusové a regionální vlakové dopravy zahrnuty i MHD v Uherském Hradišti a ve Vsetíně. Příští rok má přibýt Zlín a Kroměříž.

Cestující mohou v integrované dopravě využívat kartu Zetka, platit bankovními kartami nebo využívat mobilní aplikaci. Za kilometr jízdy dnes zaplatí 1,50 koruny. Například jízdenka autobusem ze Zlína do Uherského Hradiště vyjde na 57 korun. Od prosince to může být až 63 korun.

Kraj zdražoval dvakrát v roce 2022. Na poslední chvíli si rozmyslel zvyšování cen loni v lednu s tím, že lidé platí hodně za energie a pohonné hmoty a byla by to pro ně další zátěž. Jízdné tak šlo nahoru až loni v létě.