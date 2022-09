Odměnu za nasazení při covidu stihla vyčerpat jen třetina zdravotníků

Jen necelá třetina zdravotníků z nemocnic ve Zlínském kraji stihla loni odjet do lázní s voucherem, který stát nabídl lidem v první linii za nasazení při covidové epidemii. Například z patnácti sester na plicním oddělení Baťovy nemocnice ve Zlíně měly štěstí jen čtyři.

Letos už stejnou možnost zdravotníci nedostali, naopak jejich kolegové ve státních nemocnicích ano. „Naše oddělení bylo na podzim jedno z hlavních covidových oddělení, takže jsem neměla šanci voucher vyčerpat. Pokud by to bylo i letos, určitě bych to uvítala,“ řekla vrchní sestra zlínského oddělení Kateřina Paličková.

O poznání lépe dopadl letos pro zdravotníky krajský program. Z 15 milionů korun připravených na proplacení poukazů vyčerpali zhruba devět milionů, tedy téměř dvě třetiny.

Zlínský kraj se teď snaží státní benefit do regionu vrátit. Rozdílným přístupem vůči zdravotníkům ve státních a krajských zdravotnických zařízeních se zabývala i zdravotnická komise Asociace krajů.

„Jsem ráda, že kolegové radní většinově podpořili můj návrh doporučit vrácené dotace zařadit zpět do návrhu státního rozpočtu roku 2023. Budou se tím zabývat i hejtmani a věřím, že se za své zdravotníky rovněž postaví,“ naznačila krajská náměstkyně pro zdravotnictví Olga Sehnalová.

Ministerstvo zdravotnictví chce podle mluvčího Ondřeje Jakoba dotační program pro příští rok obnovit a mělo by také rozhodnout o případném vypsání programu pro letošek.

Odjezd do lázní komplikovala další vlna

Vláda poslala vouchery do nemocnic v hodnotě osm tisíc korun na regeneraci a odpočinek v lázních loni na podzim. „Příspěvek byl schválený v srpnu, metodický pokyn přišel v září, pár lidí si dovolenou vybralo, ale pak přišla další covidová vlna. Tak jsme si řekli, že počkáme a pojedeme příští rok, tedy letos,“ uvedla za sesterské odbory v Baťově nemocnici Martina Hvozdenská. „Bylo to i přislíbeno. Ale dopadlo to jinak a teď znovu narostl pocit křivdy,“ dodala.

Nová vláda totiž prodloužila čerpání voucherů v letošním roce jen státním nemocnicím. Lékaři a sestry z těch krajských a soukromých o benefit přišli a nemocnice musely příspěvek v únoru vrátit. Výsledek? Ve Zlíně odjelo do lázní z 2 015 zaměstnanců, kteří měli na příspěvek nárok, jen 712 lidí. V Kroměřížské nemocnici to bylo 201 zdravotníků z 658, v Uherském Hradišti necelých deset procent.

„Ve více než dvaceti případech jsme také řešili storno, protože lidé onemocněli či museli nakonec zastoupit nemocné kolegy, jelikož přišla podzimní vlna covidu. Na realizaci bylo také příliš málo času,“ upozornila mluvčí Kroměřížské nemocnice Veronika Slaměnová.

„Lázně neměly kapacitu jen pro zdravotníky, byly obsazeny i běžnými klienty a pacienty,“ doplnila mluvčí zlínského špitálu Dana Lipovská. „Druhou věcí je, že jsme měli na podzim covidovou vlnu, která způsobila částečné omezení provozu lázní a také bylo hodně zaměstnanců nemocných.“

Hoteliérům proplatil poukazy kraj

Naopak krajské benefity mohli zdravotníci z první linie a pracovníci sociálních služeb čerpat od loňského září až do konce června. K dispozici bylo 4 285 voucherů v hodnotě 3 500 korun na pobyt v některém hotelu, penzionu nebo ubytovacím zařízení ve Zlínském kraji. Provozovatelům pak kraj tuto částku uhradil.

U většiny zařízení sice zdravotníci nevyčerpali celý balík poukazů, na které měl provozovatel schválenou dotaci, i tak byl ale o řadu hotelů velký zájem. Například v lázních Luhačovice zaznamenali hoteliéři většinou stoprocentní čerpání.

„Vzali jsme 50 voucherů a podařilo se nám uplatnit 48, to je docela úspěch. Chtěli jsme i touto cestou zdravotníkům pomoct a poděkovat, ačkoliv vykazování poukazů a faktur pro nás znamenalo starosti,“ konstatovala Dagmar Dvouletá z penzionu Dvůr pod Starýma Horama v Boršicích.

„Nám to určitě pomohlo k obsazenosti hotelu. Vyčerpali jsme 49 z 50 voucherů,“ doplnila také Petra Bulíčková z rodinného hotelu Ogar v Pozlovicích.