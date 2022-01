Miliardář Zemek musí zaplatit miliony jako náhradu škody, potvrdil soud

Zemek, jemuž hrozilo až deset let vězení, se loni na podzim dohodl ve své kauze se státní zástupkyní na trestu tři roky vězení s pětiletou podmínkou a zaplacení 8 milionů korun. Brněnský krajský soud, jenž tehdy dohodu stvrdil, k ní ještě přidal právě i náhradu škody. S tím nesouhlasil Zemek, ani Česká republika. Jejich odvolání však olomoucký soud zamítl.

„Obě odvolání směřovala pouze do výroku o náhradě škody,“ uvedl mluvčí soudu Stanislav Cik.

„Tento výrok vycházel z toho, že obžalovaný prohlásil, že skutek spáchal, uzavřel dohodu o vině a trestu se státní zástupkyní, kterou následně schválil soud prvního stupně. Výrok o náhradě škody, kterou učinil do svého rozhodnutí soud prvního stupně, vycházel právě z této uzavřené dohody,“ doplnil.

Zemek byl obžalovaný z toho, že chtěl získat licenci na provoz své solární elektrárnu v Chomutově ještě předtím, než byla dokončená. Podle obžaloby podepsal nepravdivý předávající protokol.

Elektrárnu chtěl zprovoznit do konce roku 2010, aby si zajistil vyšší výkupní ceny, které se od začátku roku 2011 snižovaly na polovinu. Podle obžaloby ji ale nešlo legálně provozovat, neboť nebyla hotová. A státu tak vznikla škoda přes 100 milionů korun.

Zemkův obhájce označil otázku náhrady škody za unikátní. „V obvyklé praxi je, že se poškození v případech, kdy je to složité a sporné, odkazují s nárokem na náhradu škody do civilního řízení,“ uvedl advokát. Nesouhlasil ani s tím, že by Česká republika byla poškozenou stranou, zpochybnil i částku přes 100 milionů. Řekl, že při výpočtu škody je potřeba provést dokazování, což se v tomto případě nestalo.

Jedenašedesátiletý Zemek se v dohodě formálně doznal k tomu, že se dopustil podvodu a pokusu o podvod, když podepsal nepravdivý předávací protokol, který dokazoval dokončení elektrárny v prosinci 2010.

Jde o zástupný problém, tvrdí podnikatel

Už dříve však uváděl, že se ničeho nezákonného nedopustil. A podobně se vyjadřoval i dnes u soudu. „Více než tři tisíce negativních výstupů ukazuje na to, že se zde našel zástupný problém, který má odvést pozornost od rozkrádání v české energetice,“ nastínil Zemek.

Podle něho byla jeho elektrárna dokončená. „Důkazy jsou špatně vyhodnocené,“ uvedl už dříve v rozhovoru pro MF DNES. Podle jeho mluvčího Miroslava Slaného se v dohodě se žalobkyní, kde je trest tři roky vězení s pětiletou podmínkou, zachoval „brutálně pragmaticky“.

„Představa, že by šel do vězení, byť třeba na krátkou dobu, by pro něj mohla v jeho věku a s ohledem na jeho zdravotní stav skončit až fatálně,“ zmínil Slaný.

Už dříve byli za solární podvody stejného typu odsouzeni k téměř 7 letům vězení Zemkovi synové Alexandr a Zdeněk.

Zemek se od soudu delší dobu omlouval kvůli vážným zdravotním potížím. Jeho případ byl vyjmut z několika ostatních, které se už soudům podařilo vyřešit.