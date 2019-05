Na Kroměřížsku se zřítil kus domu, sousedy museli evakuovat

Hasiči do Zborovic vyjížděli v pátek krátce po osmé hodině večer. „Podle oznamovatele zde došlo k částečnému zhroucení starého objektu rodinného domu a hrozilo nebezpečí poškození dalších staveb,“ sdělil Řezníček.

Na místo hned vyjely jednotky profesionálních hasičů z Morkovic-Slížan a Kroměříže, a se speciálním technickým kontejnerem také jednotka ze stanice Zlín. K události vyjel i velicí důstojník směny a dobrovolné jednotky ze Zborovic a Zdounek.

„Jak bylo zjištěno a potvrzeno velitelem zásahu z místa, část stěny starého neobydleného domu se zhroutila a došlo tak k narušení jeho statiky a ohrožení dalších objektů,“ popsal mluvčí.

Ze sousedního rodinného domu proto museli hasiči evakuovat všechny jeho obyvatele a následně vytyčili nebezpečný prostor. „Vzhledem k velkému poškození starého objektu nebylo možné provést ani neodkladné pažení a na místo byl velitelem zásahu vyžádán statik,“ doplnil Řezníček.

Statik zakázal do obou objektů vstup, a to až do doby demolice. Prostory proto hasiči zabezpečili páskou a po odpojení od plynu a elektřiny místo v půl dvanácté v noci předali starostovi obce. Ten zajistí další nutné úkony.

Obec rodině nabídla ubytování

Starosta Zborovic Vítězslav Hanák ČTK řekl, že obec rodině s malým dítětem nabídne dočasné ubytování ve školním pavilonu, kde jsou ubytovací prostory, kuchyňka i sociální zařízení. Zároveň se bude snažit co nejrychleji odstranit poškozený dům, aby sousední nemovitost byla opět bezpečně obyvatelná. „Chtěli bychom to vyřešit v průběhu týdne,“ podotkl.

Majitel poškozeného domu, jehož část se zhroutila, se ke své nemovitosti podle starosty nehlásí. „Budeme to (demolici) muset řešit za něj. Vlastník od toho dal ruce pryč a nemá o dům zájem, protože je podle něj prý stejně v exekuci,“ dodal Hanák.