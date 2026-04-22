Akci na středu 22. 4. a čtvrtek 23. 4. naplánovaladá Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Právě laboratoře její Fakulty technologické se v rámci festivalu otevřely veřejnosti.
Co si návštěvníci odnesou z vašeho workshopu o mléce?
Dozvědí se, co to vlastně mléko je a co obsahuje za základní i minoritní složky, proč tam jsou a jakou mají funkci. Hlavní část tvoří praktická ukázka různých druhů mléka, které běžně koupíme v obchodní síti. Účastníci například zjistí, jak se mléka liší dle tučnosti, která pak může ovlivnit barvu i chuť. Vyzkoušejí si také srážení mléka, a to jak sladké – enzymatické –, tak kyselé. Pochopí rozdíly mezi těmito typy srážení. Sladké srážení využíváme při výrobě přírodních sýrů, jako jsou třeba eidam, gouda nebo ementál. Kyselé srážení je zase typické pro výrobu tvarohu, jogurtů nebo kefírů.
Pokud jsou krávy na pastvě, mléko obsahuje více karotenoidů, má tedy výraznější nažloutlou barvu.