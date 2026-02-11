Pálenice byla ukryta ve sklepě hospodářského stavení za rodinným domem. Majitel objektu tvrdil, že pálil slivovici pro svoji potřebu letos poprvé, protože v minulých letech neměl úrodu švestek.
Celníkům se daří černé pálenice odhalovat na základě anonymních udání i vlastním pátráním. A jejich úspěšných zátahů přibývá. „Dosavadní zjištění celníků z posledních týdnů naznačují, že nelegální výroba alkoholu je aktuálně na vzestupu,“ potvrdil mluvčí Celní správy v Ostravě David Kubenz.
Ve Zlínském kraji byly v roce 2023 odhaleny tři nelegální pálenice, v roce 2024 žádná, loni jedna a letos už tři. Poslední čtyři případy se staly během 50 dnů.
I přes tyto úspěchy celníků je prakticky nemožné tuto nelegální činnost vymýtit. Ne nadarmo se na vesnicích říká, že tam není destilační zařízení jenom v kostele.
Zejména v oblastech, kde je slivovice nejoblíbenějším alkoholickým nápojem a dost často i „platidlem“, má černé pálení svoji tradici.
|
Pálenice v bývalé prádelně. Muž na Zlínsku vyráběl alkohol v žalostných podmínkách
„Je to všeobecně známá věc, že černé pálenice byly, jsou a budou. Zabránit se jim asi nedá,“ míní starosta Březnice Josef Hutěčka. „Nicméně třeba u nás je vyhlášená pálenice paní Chalupové a já osobně pálím pouze tam,“ doplnil.
Správně by lidé měli za výrobu slivovice platit v pěstitelských pálenicích, jichž je v kraji kolem stovky. Ovšem zdaleka ne všichni to dělají.
„Někteří lidé nebudou v oficiální pálenici pálit nikdy, protože doma to mají levnější. Ostatní jdou zase raději do pálenice, protože jim jde o kvalitu,“ myslí si provozovatel pěstitelské pálenice v Březnici Lubomír Chalupa.
Příliš vysoká spotřební daň?
Právě peníze hrají v nárůstu nelegálního pálení zřejmě hlavní roli. „Jeden z faktorů může být neustále rostoucí výše spotřební daně, která se teď pravidelně zvedala v rámci konsolidace veřejných financí,“ nastínil Kubenz.
Stát v posledních třech letech opakovaně zvyšoval spotřební daň na výrobu tvrdého alkoholu, jehož cena i kvůli rostoucím nákladům na výrobu stále stoupá. Průběžně zdražují také pěstitelské pálenice. Cena za vypálení litru padesátiprocentního alkoholu se letos v pěstitelských pálenicích v kraji pohybuje mezi 250 a 350 korunami.
Jeden z obyvatel okrajové části Zlína přiznal, že pravidelně pálí v garáži jednoho ze sousedů. Destilační zařízení, které si sami vyrobili, slouží pár „zasvěceným“ lidem z nejbližšího okolí.
|
Nelegální pálení alkoholu je ve Zlínském kraji běžné, neodradí ani pokuty
„Hlavní je, že musíme pálit jenom v zimě, protože nesmíme větrat. To by pak bylo cítit po celé ulici, což by bylo velké riziko,“ popsal muž.
Většina lidí pálí načerno jen pro vlastní potřebu, jiní s pálenkou ale také obchodují. To byl případ majitele malého vinařství poblíž Uherského Hradiště, který vyráběl také destiláty, ovšem bez povolení a odvedení daně. Odhalený byl na konci letošního ledna.
„Celníci na místě objevili také propracovaný systém distribuce, což naznačuje široký okruh odběratelů,“ upřesnil Kubenz. Našli tam přes 10 tisíc litrů kvasu a 122 litrů alkoholu. Šlo o největší záchyt z posledních případů, jak co do množství surovin, tak rozsahu vybavení.
Hrozí až 10 let vězení
„Nelegální výrobci se vystavují povinnosti uhradit uniklou spotřební daň a hrozí jim sankce, které mohou dosáhnout až 10 milionů korun,“ poznamenal Kubenz. „Ve zvláště závažných případech se může jednat i o trestný čin,“ upozornil.
To pak případ převezme policie, která ho řeší dál a dovede až k soudu. Za krácení daně hrozí viníkovi tři roky vězení, v závažných případech ale až 10 let za mřížemi. Loni žádný takový případ policie v kraji neřešila.
„Situace z pohledu zlínské policie je neměnná, případů je minimum,“ uvedla policejní mluvčí Monika Kozumplíková.
|
Sbírku výbušnin a zbraní odhalil výbuch černé pálenice, muži hrozí pět let
Někteří viníci se přiznají, jiní ne. Když celníci v lednu odhalili v rodinném domu nedaleko Uherského Brodu nelegální destilační zařízení, 160 litrů nezdaněného lihu a téměř 800 litrů kvasu, jejich vlastník uvedl, že zařízení používá k výrobě domácích lihovin. O slivovici řekl, že jde o archivní pálenku a že kvas hodlá zpracovat v oficiální pálenici.
Loni v prosinci přišli celníci na nelegální výrobnu v bývalé prádelně v Otrokovicích, kde bylo i téměř padesát litrů alkoholu.
„Majitel zařízení přiznal, že pálil přibližně tři roky. K nalezeným lihovinám neměl žádné doklady prokazující jejich zdanění či osvobození podle zákona o spotřebních daních,“ podotkl Kubenz.
Podmínky při pálení byly navíc velmi špatné, podle celníků ohrožovaly zdraví i bezpečnost. „Důrazně apelujeme na veřejnost, že neodborná výroba alkoholu představuje vážné riziko,“ vzkázal Kubenz.
„Hrozí exploze destilačního zařízení i kontaminace alkoholu metanolem, jehož konzumace může způsobit závažné zdravotní komplikace a při požití určitého množství i smrt,“ dodal.