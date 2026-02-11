Tisíce litrů kvasu i distribuční síť. V kraji odhalili tuto zimu už čtyři černé pálenice

Milan Libiger
  9:20
Dvě destilační zařízení na výrobu slivovice, 880 litrů kvasu a 96 litrů alkoholu. Taková je bilance zatím posledního úspěšného zátahu celníků proti nelegálnímu pálení ve Zlínském kraji. Podařil se jim minulý týden v obci nedaleko Luhačovic. Na přelomu roku byly v regionu odhaleny již čtyři nezákonné palírny.

Pálenice byla ukryta ve sklepě hospodářského stavení za rodinným domem. Majitel objektu tvrdil, že pálil slivovici pro svoji potřebu letos poprvé, protože v minulých letech neměl úrodu švestek.

Celníkům se daří černé pálenice odhalovat na základě anonymních udání i vlastním pátráním. A jejich úspěšných zátahů přibývá. „Dosavadní zjištění celníků z posledních týdnů naznačují, že nelegální výroba alkoholu je aktuálně na vzestupu,“ potvrdil mluvčí Celní správy v Ostravě David Kubenz.

V blízkosti Uherského Hradiště našli celníci další nelegální palírnu. Zajistili dvě kompletní destilační zařízení, více než 10 000 litrů kvasu a 122 litrů absolutního alkoholu. (únor 2026)
Ve Zlínském kraji byly v roce 2023 odhaleny tři nelegální pálenice, v roce 2024 žádná, loni jedna a letos už tři. Poslední čtyři případy se staly během 50 dnů.

I přes tyto úspěchy celníků je prakticky nemožné tuto nelegální činnost vymýtit. Ne nadarmo se na vesnicích říká, že tam není destilační zařízení jenom v kostele.

Zejména v oblastech, kde je slivovice nejoblíbenějším alkoholickým nápojem a dost často i „platidlem“, má černé pálení svoji tradici.

Pálenice v bývalé prádelně. Muž na Zlínsku vyráběl alkohol v žalostných podmínkách

„Je to všeobecně známá věc, že černé pálenice byly, jsou a budou. Zabránit se jim asi nedá,“ míní starosta Březnice Josef Hutěčka. „Nicméně třeba u nás je vyhlášená pálenice paní Chalupové a já osobně pálím pouze tam,“ doplnil.

Správně by lidé měli za výrobu slivovice platit v pěstitelských pálenicích, jichž je v kraji kolem stovky. Ovšem zdaleka ne všichni to dělají.

„Někteří lidé nebudou v oficiální pálenici pálit nikdy, protože doma to mají levnější. Ostatní jdou zase raději do pálenice, protože jim jde o kvalitu,“ myslí si provozovatel pěstitelské pálenice v Březnici Lubomír Chalupa.

Příliš vysoká spotřební daň?

Právě peníze hrají v nárůstu nelegálního pálení zřejmě hlavní roli. „Jeden z faktorů může být neustále rostoucí výše spotřební daně, která se teď pravidelně zvedala v rámci konsolidace veřejných financí,“ nastínil Kubenz.

Stát v posledních třech letech opakovaně zvyšoval spotřební daň na výrobu tvrdého alkoholu, jehož cena i kvůli rostoucím nákladům na výrobu stále stoupá. Průběžně zdražují také pěstitelské pálenice. Cena za vypálení litru padesátiprocentního alkoholu se letos v pěstitelských pálenicích v kraji pohybuje mezi 250 a 350 korunami.

Jeden z obyvatel okrajové části Zlína přiznal, že pravidelně pálí v garáži jednoho ze sousedů. Destilační zařízení, které si sami vyrobili, slouží pár „zasvěceným“ lidem z nejbližšího okolí.

Nelegální pálení alkoholu je ve Zlínském kraji běžné, neodradí ani pokuty

„Hlavní je, že musíme pálit jenom v zimě, protože nesmíme větrat. To by pak bylo cítit po celé ulici, což by bylo velké riziko,“ popsal muž.

Většina lidí pálí načerno jen pro vlastní potřebu, jiní s pálenkou ale také obchodují. To byl případ majitele malého vinařství poblíž Uherského Hradiště, který vyráběl také destiláty, ovšem bez povolení a odvedení daně. Odhalený byl na konci letošního ledna.

„Celníci na místě objevili také propracovaný systém distribuce, což naznačuje široký okruh odběratelů,“ upřesnil Kubenz. Našli tam přes 10 tisíc litrů kvasu a 122 litrů alkoholu. Šlo o největší záchyt z posledních případů, jak co do množství surovin, tak rozsahu vybavení.

Hrozí až 10 let vězení

„Nelegální výrobci se vystavují povinnosti uhradit uniklou spotřební daň a hrozí jim sankce, které mohou dosáhnout až 10 milionů korun,“ poznamenal Kubenz. „Ve zvláště závažných případech se může jednat i o trestný čin,“ upozornil.

To pak případ převezme policie, která ho řeší dál a dovede až k soudu. Za krácení daně hrozí viníkovi tři roky vězení, v závažných případech ale až 10 let za mřížemi. Loni žádný takový případ policie v kraji neřešila.

„Situace z pohledu zlínské policie je neměnná, případů je minimum,“ uvedla policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Sbírku výbušnin a zbraní odhalil výbuch černé pálenice, muži hrozí pět let

Někteří viníci se přiznají, jiní ne. Když celníci v lednu odhalili v rodinném domu nedaleko Uherského Brodu nelegální destilační zařízení, 160 litrů nezdaněného lihu a téměř 800 litrů kvasu, jejich vlastník uvedl, že zařízení používá k výrobě domácích lihovin. O slivovici řekl, že jde o archivní pálenku a že kvas hodlá zpracovat v oficiální pálenici.

Loni v prosinci přišli celníci na nelegální výrobnu v bývalé prádelně v Otrokovicích, kde bylo i téměř padesát litrů alkoholu.

„Majitel zařízení přiznal, že pálil přibližně tři roky. K nalezeným lihovinám neměl žádné doklady prokazující jejich zdanění či osvobození podle zákona o spotřebních daních,“ podotkl Kubenz.

Podmínky při pálení byly navíc velmi špatné, podle celníků ohrožovaly zdraví i bezpečnost. „Důrazně apelujeme na veřejnost, že neodborná výroba alkoholu představuje vážné riziko,“ vzkázal Kubenz.

„Hrozí exploze destilačního zařízení i kontaminace alkoholu metanolem, jehož konzumace může způsobit závažné zdravotní komplikace a při požití určitého množství i smrt,“ dodal.

Zlín - Sparta 0:3, góly až po hodině hry, trefili se Rrahmani, Mercado a Haraslín

Sparťanský útočník Albion Rrahmani si kryje míč v utkání se Zlínem.

Druhý zápas v druhé části sezony venku, druhé vítězství. Sparťanští fotbalisté v 21. kole první ligy byli ve Zlíně jasně lepším týmem, góly dali až po hodině hry a vyhráli 3:0. Nejdřív se trefil...

8. února 2026  14:34,  aktualizováno  17:27

Samuraj, potápěč i láhve piva. Fašank ve Zlíně ozdobily pestré masky

Několik tisícovek lidí dorazilo na víkendový Lešetínský fašank, který má ve...

Několik tisícovek lidí dorazilo na víkendový Lešetínský fašank, který má ve Zlíně tradici dlouhou 26 let. Masopustní veselice se koná ve třech ulicích kousek od centra krajského města a každoročně se...

8. února 2026  10:44

