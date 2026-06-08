Na frekventované trase mezi Meziříčím a Rožnovem začalo dvouměsíční omezení

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) původně plánovalo na druhý červnový týden v Zašové také noční uzavírky kvůli demolici silničního mostu, nakonec však nebudou zapotřebí. Demolici totiž provedou postupně na polovinách cesty za kyvadlového provozu.
S uvedením přebudované křižovatky do plného provozu počítá ŘSD na jaře příštího roku.
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„Cílem přestavby křižovatky, jejíž součástí bylo i posunutí železniční trati, je zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy,“ uvedla mluvčí ŘSD Lucie Trubelíková. „Úpravy výrazně pomohou zejména řidičům vyjíždějícím ze Zašové na silnici první třídy a při odbočování zpět do obce.“
Problém s odbočením by měl zmizet
Dosud museli řidiči vyjíždějící s vozidly ze Zašové na hlavní silnici těsně před ní překonávat koleje. Kvůli hustému provozu pak měli motoristé přijíždějící od Valašského Meziříčí mnohdy problémy odbočit ze silnice do centra Zašové.
Křižovatku ŘSD v upravovaném úseku vybaví pro zvýšení bezpečnosti světelnou signalizací a doplní nové odbočovací pruhy.
Spolu s železniční tratí odsunou stavbaři dále od silnice i chodníky. Součástí stavby je také rekonstrukce železniční zastávky Zašová.