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Na frekventované trase mezi Meziříčím a Rožnovem začalo dvouměsíční omezení

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  15:33
Kvůli přestavbě křižovatky v Zašové zavedli silničáři od pondělí kyvadlový provoz na vytížené silnici první třídy z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm. Řídí jej semafory. Omezení skončí do 15. srpna. Cesta patří mezi páteřní celostátní tahy, z Rožnova pokračuje k hranicím se Slovenskem.
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Opravy křižovatky v Zašové na Vsetínsku (květen 2026) | foto: ŘSD Zlínského kraje

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) původně plánovalo na druhý červnový týden v Zašové také noční uzavírky kvůli demolici silničního mostu, nakonec však nebudou zapotřebí. Demolici totiž provedou postupně na polovinách cesty za kyvadlového provozu.

S uvedením přebudované křižovatky do plného provozu počítá ŘSD na jaře příštího roku.

Výluka na kolejích u Zašové skončí, silnice na Slovensko se ale částečně uzavře

„Cílem přestavby křižovatky, jejíž součástí bylo i posunutí železniční trati, je zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy,“ uvedla mluvčí ŘSD Lucie Trubelíková. „Úpravy výrazně pomohou zejména řidičům vyjíždějícím ze Zašové na silnici první třídy a při odbočování zpět do obce.“

Problém s odbočením by měl zmizet

Dosud museli řidiči vyjíždějící s vozidly ze Zašové na hlavní silnici těsně před ní překonávat koleje. Kvůli hustému provozu pak měli motoristé přijíždějící od Valašského Meziříčí mnohdy problémy odbočit ze silnice do centra Zašové.

Křižovatku ŘSD v upravovaném úseku vybaví pro zvýšení bezpečnosti světelnou signalizací a doplní nové odbočovací pruhy.

Spolu s železniční tratí odsunou stavbaři dále od silnice i chodníky. Součástí stavby je také rekonstrukce železniční zastávky Zašová.

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