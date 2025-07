Přípravné práce udělali loni na podzim, letos na jaře chtěli začít s hlavní stavební činností. Ovšem zatím ještě nezačali. „Jde především o bezpečnost,“ potvrdil šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR Karel Chudárek.

„Je to nehodové místo, o kterém víme a řešíme ho asi deset roků. Teď jsme ve finále. Chceme stavět, máme finanční prostředky i stavební povolení, ale bohužel nemáme zhotovitele,“ upozornil.

Potíž je v tom, že silničáři v soutěži vybrali firmy Imos a Monvia Morava, které uvedly, že dopravu na hlavním tahu při stavební činnosti omezí pouze na šedesát dní. Firma Strabag, jež ve výběrovém řízení nebyla úspěšná, to ale zpochybnila. Podala námitky na ŘSD, a když s nimi neuspěla, obrátila se na antimonopolní úřad, který jí dal za pravdu.

„Tento dodavatel tvrdil, že omezení dopravy v délce šedesáti dnů uvedené v nabídce vybraného dodavatele je nedostatečné pro reálné provedení stavby,“ přiblížil mluvčí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Švanda.

„Zadavatel se k této námitce podrobně nevyjádřil a úřad proto jako opatření k nápravě zrušil jeho rozhodnutí o námitkách navrhovatele. Zadavatel je nyní bude muset vypořádat opakovaně, a to v souladu s požadavky zákona,“ doplnil.

ŘSD nedostatečně odůvodnilo odmítnutí námitek Strabagu, což už ale podle Chudárka napravilo. Podle něho je reálné, aby bylo dopravní omezení pouze šedesát dní. „Jinak bychom firmy nevybrali,“ sdělil.

Pokud však Strabag nebude ani s novým vysvětlením spokojený, může se opět obrátit na antimonopolní úřad.

Zdržení bude minimálně jeden rok

Už teď je přitom jasné, že dojde ke zdržení. Oproti původním plánům přibližně o rok. „Chtěli jsme stavět na podzim loňského roku, a teď to vypadá, že budeme rádi, když začneme na podzim letošního roku,“ odhadl Chudárek.

Starosta Zašové Jiljí Kubrický nemá o průběhu příprav oficiální informace, další zdržení však považuje za velmi nešťastné.

„Čekáme na to už snad desítky roků,“ posteskl si. „Vím, že je to složité, ale jde nám hlavně o bezpečnost. Ve špičkách je problém vyjet z obce na hlavní cestu směrem na Rožnov. Auta také stávají na železničním přejezdu. Je to nebezpečné každý den,“ zdůraznil.

Silničáři hodlají křižovatku opravit podobně jako v sousedním Zubří, kde se to osvědčilo.

„Hlavně chceme docílit toho, aby byla silniční světelná signalizace spřažená se železniční světelnou signalizací a auta nevjížděla na koleje a do křižovatky zároveň,“ popsal Chudárek.

Na hlavní cestě dnes semafory nejsou, proto je situace nebezpečná. Novinkou bude i to, že v křižovatce budou nové odbočovací pruhy a koleje se posunou dál od silnice, aby se přes ně dalo přejíždět bezpečněji. Přibudou nové chodníky a opraví se železniční zastávka.

Silničáři usilují rovněž o opravu další nebezpečné křižovatky na stejné cestě, a to u Stříteže nad Bečvou. Zatím nemají stavební povolení, neboť chystané úpravy by zasáhly do ochranného pásma zdejšího zdroje pitné vody. A s jeho zmenšením příslušný úřad nesouhlasil.

„Zatím se to nepohnulo, ale máme to stále v plánu,“ řekl Chudárek. Už loni stavbaři vylepšili křižovatku na téže cestě na okraji Rožnova pod Radhoštěm u tamního areálu bývalé Tesly. Dříve se na ní stávaly i tragické nehody, po úpravách je bezpečnější.

„Na železničním přejezdu jsou závory. Zlepšil se i úhel najíždění do křižovatky. A světelná signalizace zvyšuje bezpečnost při výjezdu z areálu na hlavní cestu,“ vypočítal starosta Rožnova Jan Kučera.