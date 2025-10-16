Silničáři upravují rizikovou křižovatku, kde hrozí střet s vlakem. Přidají semafory

Milan Libiger
  16:07
Když chtějí řidiči vyjet z obce Zašová na Vsetínsku na hlavní cestu, která vede z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm, bývá s tím problém. Provoz na hlavním tahu je velmi hustý a aby se na něj mohli napojit, musejí vjet na vlakové koleje, které jsou hned za svodidly. Nebezpečnou křižovatku teď silničáři začali přestavovat.

„Když jede vlak, tak se často stává, že osobní auto stojí na kolejích. Musí pak čekat, až ho někdo pustí, nebo se vtlačit do kolony vozidel, aby ho nesrazil vlak,“ přiblížil starosta Zašové Jiljí Kubrický.

„Naštěstí jsme tu neměli smrtelné dopravní nehody, většinou jsou to jenom plechy. Ke konfliktním situacím ale dochází. Lidé proto raději jezdí po staré cestě do Zubří, aby se vyhnuli tomuto krizovému bodu,“ doplnil.

Obyvatelé Zašové proto vítají, že se nebezpečná křižovatka konečně začala přestavovat. Některé přeložky inženýrských sítí či demolice drážního domku se uskutečnily už v září. Teď je oprava oficiálně zahájená.

Silničáři začnou rekonstruovat nebezpečnou křižovatku u obce Zašová na Vsetínsku. (říjen 2025)
Silničáři začnou rekonstruovat nebezpečnou křižovatku u obce Zašová na Vsetínsku. (říjen 2025)
Silničáři začnou rekonstruovat nebezpečnou křižovatku u obce Zašová na Vsetínsku. (říjen 2025)
Silničáři začnou rekonstruovat nebezpečnou křižovatku u obce Zašová na Vsetínsku. (říjen 2025)
Silničáři začali s opravou nebezpečné křižovatky u obce Zašová na Vsetínsku. (říjen 2025)
9 fotografií

Silničáři tento úsek opraví podobně jako v Zubří. Na hlavní cestě přibudou odbočovací i připojovací pruhy, koleje posunou dál od hlavní cesty, vybudují nové chodníky a také opraví železniční zastávku. „A ještě tam osadíme semafory, které budou spřažené se zabezpečovacím zařízením dráhy. Když pojede vlak, bude svítit červená,“ přiblížil šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Karel Chudárek.

Dnes je křižovatka bez semaforů a koleje bez závor, protože jsou příliš blízko silnice. „V dnešní době už by se to takto postavit nemohlo. Podle norem musejí být koleje alespoň 16 metrů od hrany křižovatky, aby se tam vešlo auto,“ poznamenal Chudárek.

Omezení pro řidiče na hlavní trase

Motoristé ale musejí počítat s tím, že během oprav bude doprava omezená. Na zhruba 60 dní silničáři uzavřou jeden jízdní pruh hlavní cesty, doprava bude řízena kyvadlově v tom druhém.

„Předpokládám, že tady budou, bohužel, vznikat velké zácpy a nebude to pro řidiče příjemné,“ tuší Chudárek. „Nastane to v letních měsících příštího roku, ještě to nevíme přesně. Musí tomu předcházet výluka na dráze, abychom mohli nejdříve posunout koleje. Ta by měla být začátkem března,“ přiblížil.

Silničáři začali s opravou nebezpečné křižovatky u obce Zašová na Vsetínsku. (říjen 2025)

Silničáři nenabídnou řidičům objízdnou trasu, bude proto nutné počítat se zdržením.

„Nejkomplikovanější bude pravděpodobně výluka na železnici. Musíme to koordinovat se Správou železnic a stihnout v určitém termínu. Plán výluk se tvoří,“ podotkl Eduard Hrouzek, obchodní ředitel společnosti Imos Brno, která křižovatku přestaví ještě s firmou Monvia Morava.

Náklady jsou 181 milionů korun bez DPH. Definitivně skončí na konci roku 2027. Ve druhém roce prací už by řidiči ani cestující na železnici neměli být omezeni.

Úprava nebezpečné křižovatky vázne, kvůli sporu o délce omezení provozu

Ačkoliv jde o nebezpečnou křižovatku, o jejíž opravu stála obec i stát, příprava trvala dlouhých dvanáct let. Naposledy se o rok posunula, když firma Strabag zpochybnila, že firmy, které vyhrály veřejnou soutěž, omezí provoz na hlavní silnici jen na přibližně 60 dní. Obrátila se proto i na antimonopolní úřad. ŘSD pak svůj výběr precizněji odůvodnilo, na což Strabag už nereagoval.

Silničáři usilují také o opravu nebezpečné křižovatky na stejné komunikaci, a to u Stříteže nad Bečvou. Zatím nemají stavební povolení, neboť chystané úpravy by zasáhly do ochranného pásma zdejšího zdroje pitné vody.

