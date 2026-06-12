V místě omezení je vyhrazený jen jeden pruh pro oba směry frekventované cesty a provoz řídí regulovčíci.
„Je to hrůza. Tvoří se tady kolony. Nejhorší to bylo první den,“ hlásil starosta Zašové Jiljí Kubrický. „Počítali jsme s tím, že nastanou komplikace. Křižovatka se ale musí upravit,“ dodal.
První den omezení, tedy 8. června, provoz řídily semafory. Teď už to dělají lidé s vysílačkami, kteří mohou reagovat na aktuální situaci. Navíc souběžně s cestou vedou koleje, což je další komplikace.
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Na frekventované trase mezi Meziříčím a Rožnovem začalo dvouměsíční omezení
Kolony vozidel jsou ve špičkách od Zašové na obě strany i několik kilometrů. Ze západní strany zasahují až do Valašského Meziříčí. Řidiči musejí počítat s půlhodinovým, někdy i delším čekáním. Přitom jde o jeden z hlavních silničních tahů na Slovensko.
Nespokojení řidiči i obyvatelé
Na sociálních sítích si lidé stěžují na téměř hodinové čekání v kolonách, na komplikovaný výjezd nejen ze samotné Zašové, ale i dalších obcí, na sečení trávy u krajnic, které dopravu ještě více komplikovalo, na díry ve vozovce na objízdné trase nebo na rizikové přecházení chodců přes hlavní silnici na autobusové zastávky.
„Výjezd z Veselé je vysoce adrenalinový zážitek, který nemusí dopadnout dobře. Ráno jsem dokázal vjet na hlavní cestu díky tomu, že od Valašského Meziříčí jel zrovna vlak. Tudíž lidé co vyjížděli ze staré Zašovské cesty, museli zastavit a počkat, až přejede,“ napsal v první den omezení na facebookové skupině Obec Zašová jeden z diskutujících.
„Jezdím denně. A musím říct, že je to tragédie. Dnes rekord mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm 40 minut. Vnímám sice zlepšení, když to řídí pánové. Zkuste zaapelovat, ať práce probíhají i v noci a přes celý den. Dělníci jen postávají kolem,“ poukázala další nespokojená řidička.
„Na chodce vůbec nemyslíte. Jak za plného provozu mají přejít do obce přes hlavní? Hlavně děti do školy,“ reagovala další diskutující.
Na základě upozornění občanů dnes obec zveřejnila informaci o změně pro chodce. „Se zhotovitelem jsme dohodli, že v průběhu nadcházejícího víkendu vybudují provizorní chodník, který odkloní chodce a cyklisty mimo frekventovaný hlavní výjezd. Trasa bude ale stále vedena prostorem staveniště,“ informovala obec.
Komplikace i přímo v obci
Dopravní situace je výrazně horší také přímo v Zašové, přes jejíž střed řidiči místo objíždějí. Z hlavního průjezdu obcí je jednosměrka pro auta ve směru od Rožnova, aby nenastala úplná kalamita. I tak podle Kubrického doprava v obci stoupla o 200 procent. Navíc jsou obecní cesty úzké.
„Dříve tady jezdili jen místní lidé. Dnes obcí projíždějí i ti, kteří jedou z Rožnova do Meziříčí, protože to mají rychlejší, než kdyby čekali na hlavní cestě,“ poznamenal Kubrický.
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Výluka na kolejích u Zašové skončí, silnice na Slovensko se ale částečně uzavře
Řidiči mohou místo objíždět i po vedlejší silnici, na níž odbočí doprava za motorestem U Pelikána. Případně přes Velkou Lhotu a Valašskou Bystřici, což je sice delší, ale oproti čekání v kolonách mohou ušetřit čas.
„Chce to od řidičů trpělivost a shovívavost, anebo by měli jet po vedlejších cestách. Místní je znají, pro tranzitní dopravu to je však složitější,“ podotkl starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek.
„Oprava křižovatky ovlivňuje i dopravu v našem městě. Vozy městské hromadné dopravy stojí v kolonách a nedodržují jízdní řády. Ale nedá se s tím nic dělat,“ doplnil.
Omezení potrvá do poloviny srpna
Pouze jeden jízdní pruh bude volný až do poloviny srpna. Po opravě má být křižovatka bezpečnější, obec po její úpravě volala několik let.
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Silničáři upravují rizikovou křižovatku, kde hrozí střet s vlakem. Přidají semafory
Koleje se posunou dál od hlavní silnice, na níž přibudou odbočovací pruhy. Železniční přejezd bude chráněný závorami. Dopravu na hlavním tahu už nebudou brzdit auta, která budou chtít odbočovat do Zašové.
„Úpravy výrazně pomohou zejména řidičům vyjíždějícím ze Zašové a při odbočování zpět do obce,“ sdělila mluvčí zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková. Stavební práce, které začaly loni v září, mají být hotové do konce roku 2027. Ve druhém roce prací už by řidiči ani cestující na železnici omezení být neměli.
Dopravu komplikuje oprava křižovatky v Zašové
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