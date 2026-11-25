Aktuálně probíhají protiepidemická opatření ve školním kolektivu, včetně laboratorních odběrů u dětí v úzkém kontaktu. Hygienici spolupracují také se školou a lékaři. U nejbližších členů rodiny vyšetření záškrt nepotvrdilo.
„Přítomnost onemocnění byla u dítěte potvrzena na základě laboratorního vyšetření výtěru z krku, které bylo provedeno z důvodu probíhající akutní infekce horních cest dýchacích,“ upřesnila mluvčí krajské hygieny Stanislava Kutějová. Hygienici už přijali potřebná opatření a riziko pro širší veřejnost je velmi nízké.
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Riziko je vyšší u starších lidí
Podle odborníků může záškrtem onemocnět i člověk po řádném očkování. „To ale nijak nezpochybňuje fakt, že očkování je stále tou nejúčinnější ochranou před těžkým průběhem záškrtu a možnými život ohrožujícími komplikacemi,“ zdůraznil zástupce hlavního hygienika České republiky Matyáš Fošum.
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Většina případů evidovaných v posledních letech se týká pacientů vyššího věku a lidí bez domova, u nichž je riziko onemocnění vyšší zejména v důsledku postupného poklesu ochranné imunity, nedostatečného přeočkování či nepříznivých životních a hygienických podmínek.
„Díky dlouhodobě vysoké proočkovanosti patří záškrt v České republice mezi méně častá infekční onemocnění. Bakterie, která způsobuje záškrt, v populaci stále cirkuluje, a proto může příležitostně onemocnět i více lidí v jedné rodině nebo v okruhu blízkých kontaktů. Vyšší riziko onemocnění, zejména pak jeho závažného průběhu, mají lidé, kteří nebyli očkováni nebo u nichž ochrana získaná očkováním v průběhu života oslabila,“ dodal Fošum.
Pro omezení dalšího šíření je důležité onemocnění včas rozpoznat, zahájit léčbu, dohledat blízké kontakty a provést u nich odpovídající protiepidemická opatření.