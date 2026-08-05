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Zlín otevře ulici Zarámí pro trolejbusy. Linky obslouží i nové vlakové nádraží

Milan Libiger
  15:34

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Křižovatka v centru Zlína se změní tak, aby bylo možné odbočit z Dlouhé do Zarámí a mohly tudy jezdit i trolejbusy. (srpen 2026) | foto: vizualizace město Zlín

Složité zlínské dopravní léto pokračuje. Poté, co radnice opravila Vodní ulici a stále pracuje na proměně křižovatky pod městskými lázněmi, omezuje řidiče stavební činnost v ulici Zarámí. Těžká technika tam odstranila část chodníků, patníků a odfrézovala vozovku v místě, kde se napojuje na Dlouhou ulici.

Křižovatka se změní tak, aby bylo možné odbočit z Dlouhé do Zarámí a mohly tudy jezdit i trolejbusy. Proto se v ulici Zarámí přidávají sloupy trakčního vedení, přičemž některé tam stojí už od 90. let.

„Stavba probíhá podle schváleného časového harmonogramu a pokud nám bude přát počasí, měla by být do konce prázdnin hotová,“ naznačil radní pro dopravu Václav Kovář.

Centrem Zlína povede nová trasa hromadné dopravy. Vznikne v ulici Zarámí

Ulice Zarámí bude do té doby zaslepená. Potom z ní bude možné odbočit na Dlouhou ulici pouze doprava, tedy nahoru ke kostelu. Stejně jako z Dlouhé do Zarámí, tedy od podjezdu. Tato odbočka byla dosud zaslepená.

Na nové křižovatce bude dělící ostrůvek i přechod pro chodce. Šířka jízdních pruhů bude 3,75 a 4,15 metru a jsou navrženy tak, aby křižovatku projel v obou směrech autobus i trolejbus o délce 18 metrů. Počítá se také s úpravou chodníků a parkovacích stání.

Trolejbusy či autobusy mají nově jezdit do ulice Zarámí přímo v centru Zlína.
Křižovatka v centru Zlína se změní tak, aby bylo možné odbočit z Dlouhé do Zarámí a mohly tudy jezdit i trolejbusy. (srpen 2026)
Křižovatka v centru Zlína se změní tak, aby bylo možné odbočit z Dlouhé do Zarámí a mohly tudy jezdit i trolejbusy. (srpen 2026)
Křižovatka v centru Zlína se změní tak, aby bylo možné odbočit z Dlouhé do Zarámí a mohly tudy jezdit i trolejbusy. (srpen 2026)
4 fotografie

„Jde nám o to, aby linky MHD, které tudy pojedou, obsloužily také nové vlakové nádraží. Současně to může být alternativní trasa pro třídu Tomáše Bati, pokud na ní dojde k nehodě,“ přiblížil Kovář.

Ve Zlíně má místo starého vlakového nádraží začít příští rok vznikat dopravní terminál, nejdříve nová výpravní budova. Pak se bude měnit i sousední autobusové nádraží.

Termín otevření ulice pro MHD se posunul

„Podle generelu dopravy je v dlouhodobém plánu města, že má být ulice Zarámí obousměrná. Když do ní zavedeme městskou hromadnou dopravu, pomůže to zvýšení komfortu cestujících a doplní dopravní obslužnost,“ zmínil primátor Jiří Korec.

To, kdy a jaké linky městské hromadné dopravy budou přes Zarámí jezdit, zatím nechce dopravní podnik komentovat. Původně to mělo být letos v září, bude to však zřejmě později.

Sedmipatrová nádražní budova se má ve Zlíně začít stavět už příští rok

„Dopravní společnost bude o projektu informovat až po jeho dokončení,“ sdělil její mluvčí Zdeněk Dvořák.

Ulici Zarámí využívala také soutěžní auta Barum rally před oficiálním startem na náměstí Míru. K němu odbočila z Dlouhé ulice, na níž se dostala právě ze Zarámí. Teď to nebude možné, protože Barum rally se opět jede v polovině srpna, kdy bude křižovatka ještě uzavřená.

„Zarámí byla doporučená trasa. Teď bude na závodnících, aby se dopravili na místo a neporušovali přitom předpisy,“ nastínil tajemník Barum rally Květoslav Malota.

Barum rally po požáru. Trať městské zkoušky platí, diváci ale pocítí omezení

Během srpnového motoristického víkendu se opět dočasně přesune autobusové nádraží na Hradskou ulici, protože se v pátek v noci pojede městská rychlostní zkouška. Křižovatka pod lázněmi v Hradské ulici, která je kvůli přestavbě úplně uzavřená, se proto částečně otevře. Ale pouze pro autobusy.

Následující víkend se podobně otevře pro účastníky tradičního srazu kamionů ve Zlíně. Pro běženou dopravu bude nadále uzavřená. Její oprava má být hotová také do konce prázdnin.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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