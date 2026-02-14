Méně odkladů, více prvňáků. Zlínské školy se připravují na nový režim

Ve Zlíně se v pátek konaly zápisy do prvních tříd, míst je podle vedení města dostatek. Ubylo odkladů, podmínky jsou totiž přísnější. Školy zároveň hledají asistenty pedagoga, kteří budou od září povinní ve třídách s více než 15 žáky.
Zápisy do prvních tříd na ZŠ Slovenská ve Zlíně (13. únor 2026)

Rodiče s dětmi zamířili poprvé do základních škol, budoucí prvňáčci si zkoušeli školní lavice a učitelé zapisovali jejich jména do seznamů. Základní školy ve Zlíně mají od pátku za sebou zápisy. Jasno o jejich výsledcích bude zhruba za měsíc.

Letos se odehrály v nezvyklé atmosféře. Poprvé se totiž naplno projevují přísnější pravidla pro odklady povinné školní docházky, která mění nejen situaci na základních školách, ale výrazně zasahují i do fungování mateřských školek.

Do první třídy by v září měly nastoupit děti narozené mezi 1. zářím 2019 a 31. srpnem 2020, stejně jako starší děti s dřívějším odkladem. Část rodičů však i letos o odklad žádat bude – byť už za přísnějších podmínek.

Poslední týden zápisů do 1. třídy. Jak a kdy se rodiče dozví, která škola dítě přijala?

Pokles odkladů se přitom projevil už s předstihem. „Již v minulém roce jsme zaznamenali pokles dětí s odkladem, konkrétně o 46 dětí. Celkem o odklad požádalo 128 dětí, včetně téměř všech soukromých škol na území města,“ uvedl mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer.

Kapacity základních škol jsou podle města dostatečné. „Ředitelé škol podle přihlášených počtů žáků nepředpokládají nárůst počtu prvňáků. Máme připraveno zhruba 36 tříd ve školách, které zřizuje statutární město Zlín. Rodiče navíc mohou volit i z široké nabídky soukromých škol,“ doplnil Melzer. „I kdyby nebyl žádný odklad, tyto školy všechny děti bez problémů přijmou.“

Zápisy do prvních tříd na ZŠ Slovenská ve Zlíně (13. únor 2026)
Zápisy dětí do prvních tříd na Základní škole Slovenská ve Zlíně (13. únor 2026)
Zápisy do prvních tříd na ZŠ Slovenská ve Zlíně (13. únor 2026)
Zápisy do prvních tříd na ZŠ Slovenská ve Zlíně (13. únor 2026)
Povinní asistenti pedagoga

Od září bude ve třídách s 15 a více žáky povinně působit asistent pedagoga. Má usnadnit dětem adaptaci na školní prostředí, posílit individuální přístup a vytvořit bezpečné podmínky pro výuku. Školy proto nyní hledají tyto pracovníky.

„Problém je, že tento asistent pedagoga bude mít od 1. září pouze snížený úvazek, tedy 20 hodin přímé pedagogické činnosti,“ zmínil Melzer. „Ředitelé proto nabízejí tuto pozici jako možnost kombinace úvazku ve školní družině nebo jako přivýdělek učitelkám na rodičovské dovolené.“

Zatímco základní školy zůstávají v klidu, mateřské školy zažívají výraznější změny. Podle Davida Bělůnka, ředitele MŠ Luční a Slínová, která s 261 dětmi patří k největším ve městě, se rodiče v nových pravidlech často ztráceli.

Nové zápisy do ZŠ 2026. Přehled změn pro rodiče budoucích prvňáčků

„U některých dětí zůstala pravidla podobná jako dřív, u jiných se výrazně zpřísnila. Rodiče se v tom často neorientovali a bylo nutné vše podrobně vysvětlovat. Jen z našich dvou školek letos odešlo asi 80 až 90 dětí,“ popsal Bělůnek.

Školky zaznamenaly pokles odkladů dokonce i u dětí, kterých by se novela podle starých pravidel vůbec netýkala.

„Rodiče byli nejistí, nevěděli přesně, koho se změna týká, a celkově výrazně ubylo odkladů v řádu desítek,“ uvedl ředitel.

Odklad není vždy prospěšný

Novela však přinesla i pozitivní efekty. Zápisy do základních škol se přesunuly z dubna na únor, což mateřinkám výrazně pomáhá v plánování.

„Už nemusíme čekat na to, jak dopadnou odklady. Dokážeme lépe odhadnout, kolik dětí odejde a kolik jich můžeme přijmout,“ vysvětlil Bělůnek.

Díky menšímu počtu dětí mohou školky lépe pracovat s předškoláky. „Dříve jsme například povinnou předškolní třídu museli rozdělovat do více skupin. Teď budeme mít pět až šest předškoláků v jedné třídě, kde je doplní nadané mladší děti,“ poznamenal.

Boj o odklady je masakr, tvrdí rodiče. Nová pravidla zápisu prvňáčků mnozí obcházejí

Ředitel zároveň upozorňuje, že odklad není automaticky prospěšný. „Často si klademe otázku, jestli dítěti opravdu pomůže rok navíc ve školce. Když nastupuje do školy v sedmi a půl letech, už je to hodně. Některé děti se po novém roce začínají nudit a samy možná cítí, že by měly ve výuce jít dál,“ řekl.

U odkladů dosud stačilo doporučení z pedagogicko-psychologické poradny, nově je potřeba posudek od dětského klinického psychologa nebo odborného lékaře. Což naráží na dlouhodobý problém s dostupností těchto specialistů.

Kraj trápí nedostatek dětských psychologů

„Dostatek klinických psychologů a dětských psychiatrů je v našem kraji dlouhodobě problematický, čekací lhůty bývají velmi dlouhé. Nejde však jen o Zlínský kraj, podobná situace je v celé republice,“ upozornila Monika Němečková, ředitelka Krajské pedagogicko-psychologické poradny ve Zlíně.

Přesto se poradně daří zákonné lhůty zatím dodržovat. „Počet žádostí o poradenské služby meziročně roste, ale tříměsíční lhůty se nám zatím daří zvládat, ovšem za cenu výrazně zvýšeného úsilí našich pracovníků,“ řekla Němečková.

Podle ní většina dětí, u nichž by byl odklad dříve pravděpodobný, letos do školy nastoupí. „Nejčastěji přetrvávají obtíže v oblasti grafomotoriky, řeči, práceschopnosti a sociálně-emoční zralosti,“ shrnula.

