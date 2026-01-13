Zapálil bar a s úsměvem odešel, líčil svědek. Podle znalce nemá obžalovaný soucit

Jana Fuksová
  14:00
Podle soudních znalců, kteří dnes vypovídali v případu žhářského útoku ve zlínském podniku Bar-Bar z ledna loňského roku, šlo o promyšlený čin. Obžalovaný Daniel Kratochvíl trpí těžkou disociální poruchou a nedokáže mít pocit viny a soucitu, míní. Muži hrozí za pokus o vraždu, těžké ublížení na zdraví a poškození cizí věci až výjimečný trest.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Daniel Kratochvíl podle obžaloby loni v lednu vhodil zapálený kanystr s benzínem za bar, kvůli čemuž mohl barman ve skladovém prostoru uhořet.

V pondělí na začátku procesu v soudní síni obžalovaný vulgárně křičel na předsedkyni senátu Ivetu Šperlichovou a nereagoval na opakované výzvy ke klidu. „Za včerejší chování se chci omluvit. Sama jste ale, paní předsedkyně, viděla, že lidé tady mluvili nesmysly,“ prohlásil hned na začátku jednání třicetiletý Kratochvíl.

Daniel Kratochvíl, obžalovaný ze zapálení baru ve Zlíně z ledna 2025, v jednací síni zlínské pobočky Krajského soudu Brno. (12. ledna 2026)
Daniel Kratochvíl, obžalovaný ze zapálení baru ve Zlíně z ledna 2025, v jednací síni zlínské pobočky Krajského soudu Brno. (12. ledna 2026)
Daniel Kratochvíl, obžalovaný ze zapálení baru ve Zlíně z ledna 2025, v jednací síni zlínské pobočky Krajského soudu Brno. (12. ledna 2026)
Daniel Kratochvíl, obžalovaný ze zapálení baru ve Zlíně z ledna 2025, v jednací síni zlínské pobočky Krajského soudu Brno. (12. ledna 2026)
Daniel Kratochvíl, obžalovaný ze zapálení baru ve Zlíně z ledna 2025, v jednací síni zlínské pobočky Krajského soudu Brno. (12. ledna 2026)
17 fotografií

Už po hodině a půl ale při kladení doplňujících dotazů soudnímu znalci na předsedkyni senátu znovu slovně zaútočil, když některé jeho dotazy nepřipouštěla.

„Jste vůči mně podjatá nebo co, paní předsedkyně? Jste psychicky zdravá? Já na vás podám námitku z podjatosti a můžeme ten soud ukončit,“ prohlásil. Šperlichová však možnost své podjatosti odmítla.

Vymysleli jste si případ, křičel na soudkyni muž viněný ze zapálení baru

Podle znaleckého posudku trpí Kratochvíl těžkou disociální poruchou. Znalci jej vyšetřovali ve vazební věznici v Olomouci. „Projevuje se to jako trvalá úchylka osobnosti, formuje se od dětství, není schopen akceptovat sociální normy, nedokáže se poučit ze svých skutků,“ konstatoval soudní znalec František Honzák.

„Není schopný mít pocit viny, soucitu, nejsou tam emoce, nemá brzdné mechanismy. Jedná bez strachu a není to korigované. Dopouští se různých trestných činů bez emocí,“ dodal.

Recidivista, který bere drogy

Podle jeho posudku ale tato porucha osobnosti nesnižuje rozpoznávací a ovládací schopnosti. V době činu se podle něj Kratochvíl nacházel ve stavu mírné intoxikace pervitinem.

„Jeho jednání bylo koordinované, přišel na benzinku, oslovil prodavačku, spočítal si cenu. To všechno ukazuje, že to nebyla amnézie. Součástí poruchy je také agresivita a manipulace,“ doplnil znalec, podle kterého by psychiatrická léčba byla z jeho pohledu neúčelná.

Amnézii považuje za nepravděpodobnou také další znalec. „Jeho intelekt se pohybuje v rámci normy, takže není možné operovat nějakou demencí a podobně. Paměť je také v normě, i paměťovým testům vyhověl,“ sdělil Martin Jániš.

Tady máš dáreček, křikl. Muž podezřelý ze zapálení baru ve Zlíně půjde před soud

Řekl to kvůli tvrzení obžalovaného, že si nic z inkriminovaného dne nepamatuje. „Z hlediska psychologického by takováto amnézie byla značně netypická svým průběhem, jeho chování bylo účelné. Zjistil jsem vyšší pravděpodobnost agresivního jednání,“ dodal.

Oba znalci poukázali na to, že Kratochvíl je také dlouhodobým uživatelem drog a má za sebou rovněž bohatou minulost trestných činů.

Další ze znalců potvrdil posttraumatickou poruchu u poškozeného barmana. Podle něj má narušený spánek, trpí úzkostmi, je podrážděný, sociálně se izoluje, má projevy bezvýchodnosti.

Z igelitky vyšlehl plamen a kanystr explodoval

Jeden z dalších hostů baru u dnešního líčení popisoval, jak k požáru došlo. V podniku byl se svou přítelkyní, všiml si, že se u baru obžalovaný dohaduje s barmanem.

„Když ten muž do baru přišel, všimla jsem si, že nese igelitku a ucítila jsem benzín. Mysleli jsme si, že to je třeba zapalovač,“ přiblížila.

Pak svědek viděl, že obžalovaný má v ruce igelitovou tašku, ze které vyšlehl plamínek, zvedl ji nad hlavu a hodil ji za bar s tím, že je to dárek. Když šel svědek pro hasicí přístroj, taška podle něj explodovala a během pár sekund propukl velký požár.

Žhář podpálil zlínský bar hořlavinou z kanystru, za pokus o vraždu mu hrozí 20 let

„Pak muž kolem mne prošel s úsměvem a šel pryč. Všiml jsem si i jeho tetování na krku. Jeho výraz byl ledový, takový pohled se nezapomíná. Jako kdyby z toho měl radost,“ popsal svědek, který následně z jiné strany vyvedl ven popáleného barmana uvězněného v prostoru skladu.

Pohyb obžalovaného zachytily i některé kamery, například na čerpací stanici nebo na budově 14/15 Baťova institutu u autobusového nádraží.

Kratochvíl má na svém kontě 15 záznamů trestných činů, první z roku 2011. Dopustil se krádeže, majetkové i násilné trestné činnosti, vydírání, loupeže, výtržnictví, ublížení na zdraví, padělání platebního prostředku, porušování domovní svobody. Soudní líčení bude pokračovat 19. ledna.

29. ledna 2025

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta

Zlínský podnikatel a sběratel historických vozů Ladislav Samohýl. (29. října...

Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...

Zesnulý sběratel vlastnil i Heydrichův vůz. Na kopec už nevyjede, teskní komunita

Zlínský podnikatel a prodejce několika automobilových značek Ladislav Samohýl...

Celý svůj život věnoval automobilům zlínský podnikatel Ladislav Samohýl, který v sobotu náhle zemřel ve věku nedožitých 71 let. Novější vozy prodával, starší sbíral. A rád v nich také jezdil. Vždy...

Těžké úrazy při práci v lese. Muž zavalený traktorem nepřežil, další přišel o část nohy

Záchrana muže, který se zranil v lese u Slavičína na Zlínsku. Zraněním podlehl....

U Slavičína na Zlínsku v úterý odpoledne zemřel muž, kterého při práci v lese zavalil menší traktor. Stalo se to ani ne hodinu po té, co záchranáři vyjížděli k jinému těžkému pracovnímu úrazu, který...

Proti jednosměrce na zlínských Nivách vznikla petice. Lidé budou hlasovat

Ulice Pod Nivami, kde chce zlínský magistrát zavést jednosměrný provoz kvůli...

Obyvatelé Vršavy, Niv a okolních ulic ve Zlíně obdrží během ledna dotazníky. V nich vyjádří svůj názor na zavedení jednosměrky v ulicích Dr. Kolaříka, Pod Nivami a Vršavská ve směru od centra města....

Zlín hledá způsob, jak dostavět Kongresové centrum. Chce to dělat po etapách

Pohled na Zlín s Kongresovým centrem a částí Gahurova prospektu (červenec 2021)

Město Zlín hledá způsob, jak dostavět Kongresové centrum od světoznámé architektky Evy Jiřičné, ačkoliv na to ve svém rozpočtu aktuálně nemá dostatek peněz. Oslovilo architektonický ateliér Jiřičné s...

Zapálil bar a s úsměvem odešel, líčil svědek. Podle znalce nemá obžalovaný soucit

Daniel Kratochvíl, obžalovaný ze zapálení baru ve Zlíně z ledna 2025, v jednací...

Podle soudních znalců, kteří dnes vypovídali v případu žhářského útoku ve zlínském podniku Bar-Bar z ledna loňského roku, šlo o promyšlený čin. Obžalovaný Daniel Kratochvíl trpí těžkou disociální...

13. ledna 2026

Některé firmy zvyšují platy, jinde teprve vedení začne jednat s odboráři

Výroba pneumatik v továrně Continental Barum. (červen 2022)

Výrobní podniky ve Zlínském kraji přidávají svým lidem podobně jako v loňském roce. Například uherskohradišťský holding Mesit, který vyrábí pro letecký a vojenský průmysl, zvedne mzdy zase o šest...

13. ledna 2026  8:45

Zesnulý sběratel vlastnil i Heydrichův vůz. Na kopec už nevyjede, teskní komunita

Zlínský podnikatel a prodejce několika automobilových značek Ladislav Samohýl...

Celý svůj život věnoval automobilům zlínský podnikatel Ladislav Samohýl, který v sobotu náhle zemřel ve věku nedožitých 71 let. Novější vozy prodával, starší sbíral. A rád v nich také jezdil. Vždy...

12. ledna 2026  15:47

Kunovické muzeum zrenovovalo přelomový letoun na akrobatický speciál

Kunovické Letecké muzeum po dvou letech dokončilo renovaci historického letounu...

Dostal slavnostní zeleno-červený nátěr a v příští sezoně bude patřit k hlavním návštěvnickým tahákům Leteckého muzea v Kunovicích. Jeden z letounů C-11, které před 72 lety odstartovaly sériovou...

12. ledna 2026  13:15

Vymysleli jste si případ, křičel na soudkyni muž viněný ze zapálení baru

Daniel Kratochvíl, obžalovaný ze zapálení baru ve Zlíně z ledna 2025, v jednací...

Zlínská pobočka brněnského krajského soudu v pondělí začala projednávat případ muže, který podle vyšetřovatelů loni v lednu úmyslně zapálil bar u autobusového nádraží ve Zlíně. Obžalovaný Daniel...

12. ledna 2026  8:39,  aktualizováno  11:37

Vedoucí Slavia doma neuspěla s hokejovým Zlínem, padla i druhá Jihlava

Hokejisté Zlína prohráli zůstali po sobotní porážce 0:1 od Kolína na dně Maxa...

Vedoucí Slavia v první hokejové lize po dramatické koncovce podlehla doma Zlínu 3:5. Na vlastním ledě překvapivě prohrála také druhá Jihlava, která utrpěla porážku 2:4 s poslední Porubou. Počtvrté za...

11. ledna 2026  21:28

Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta

Zlínský podnikatel a sběratel historických vozů Ladislav Samohýl. (29. října...

Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...

11. ledna 2026  18:44

Oprava náměstí zbrzdí dopravu přes Fryšták. Vše komplikuje nedostavěná dálnice

Náměstí Míru ve Fryštáku projde zásadní proměnou. Kvůli tomu bude od února 2026...

Náměstí Míru ve Fryštáku projde zásadní proměnou. Rozšíří se park v jeho centru, přibudou tam stromy, lavičky kašna i pítko. Opraví se také přilehlá autobusová zastávka, pod níž vznikne retenční...

11. ledna 2026  10:18

Slavia po obratu zvítězila nad Táborem, roli favorita potvrdila i Jihlava

Jihlavský Richard Cachnín (vlevo) a David Sýkora z Kolína

Nováček první hokejové ligy Tábor potrápil lídra soutěže Slavii, Pražané však doma v Edenu dotáhli dvougólové manko a zvítězili 4:3. Rozhodl ve třetí třetině v přesilové hře Martin Šťovíček. Vedení...

10. ledna 2026  20:37

Zlín hledá způsob, jak dostavět Kongresové centrum. Chce to dělat po etapách

Pohled na Zlín s Kongresovým centrem a částí Gahurova prospektu (červenec 2021)

Město Zlín hledá způsob, jak dostavět Kongresové centrum od světoznámé architektky Evy Jiřičné, ačkoliv na to ve svém rozpočtu aktuálně nemá dostatek peněz. Oslovilo architektonický ateliér Jiřičné s...

10. ledna 2026  9:33

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Šéfka hygieny stíhaná za sražení motorkáře po výzvě ministra Vojtěcha rezignuje

Ředitelka Krajské hygienické stanice ve Zlíně Eva Sedláčková

Ředitelka Krajské hygienické stanice ve Zlíně Eva Sedláčková se rozhodla k 31. lednu rezignovat. Informaci odpoledne přinesla Česká televize. Sedláčková čelí trestnímu stíhání kvůli dopravní nehodě z...

9. ledna 2026  15:58,  aktualizováno  16:37

Defenziva především. Zlín spoléhá na pevnou obranu - a začal vítězit

Kolínský Jaroslav Vlach a Pavel Sedláček ze Zlína se ohlíží za kotoučem.

Šest tříbodových výher ze sedmi zápasů, skóre 12:3 a čtyři čistá konta pro brankáře Daniela Hufa. Taková je domácí bilance hokejistů Zlína ve druhé polovině Maxa ligy. Zároveň se ukazuje, jakým...

9. ledna 2026  14:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.