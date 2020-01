Luhačovická liduška se bude stěhovat, kraj se nedohodl s majiteli zámku

„Podmínky byly takové, že jsme je nemohli akceptovat,“ uvedl krajský radní odpovědný za školství Petr Gazdík.

A připomněl, že nájem škola platí sama ze školného, které vybírá od žáků.

Vzhledem k průběhu jednání, kdy padlo i varování, že se škola bude muset vystěhovat okamžitě, Zlínský kraj předpokládá, že majitel nyní uplatní tříměsíční lhůtu na vystěhování. To by znamenalo zásah do průběhu školního roku.

Právní zástupkyně rodiny Daniela Trávníčková ale odmítla, že by majitelé nemovitosti na školu tlačili.

„K žádnému takovému jednání jsme ZUŠ, potažmo kraj nevyzývali,“ uvedla.

Mnoho času však stejně nezbývá. Kraj proto nyní společně s vedením města hledá náhradní prostory. Vypadá to, že se bude škola stěhovat na pět různých míst.

K dispozici bude mít část střední odborné školy a jejího internátu. Využije také prostory po zrušeném finančním úřadu, v základní škole a sokolovně. Ta se má později stát jejím novým zázemím.

Město už zahájilo jednání s Českou obcí sokolskou o převzetí budovy. „Už před časem nám ji nabídli. Vzhledem k situaci, která nastala, jsme se dohodli, že ji využijeme,“ potvrdil starosta Luhačovic Marián Ležák.

Znamená to ale rozsáhlou rekonstrukci a vnitřní úpravy budovy v památkové zóně města.

„Rádi bychom, aby základní umělecká škola měla do dvou let zase stabilní místo,“ dodal Ležák.

V podobné situaci je radnice a její Dům dětí a mládeže (DDM), který rovněž sídlí na zámku. Město dočasně na dohodu s majiteli přistoupilo a DDM proto v zámku zůstane až do konce kalendářního roku. V mezičase musí připravit jiné prostory. „To znamená vybudovat několik nových tříd v budově základní školy,“ vysvětlil Ležák.

Do nich se přestěhují první a druhé ročníky, které dnes sídlí v jiné budově – bývalých jeslích. Jakmile se přesunou do školy, upraví město jesle pro potřeby DDM.

Město jedná s rodinou i o odkoupení některých pozemků. K dohodě zatím nedospěli.

Barokní zámek z 18. století dostala rodina zpět v restituci, stejně jako pozemky v okolí. Šlo o jedno z nejdelších restitučních řízení v historii země. Ještě loni se pak zdálo, že ZUŠ bude moct v zámku zůstat.