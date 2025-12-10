Restaurátoři zachránili další vzácné tapety na zámku v areálu zlínské zoo

Zoo Zlín nechala zrestaurovat další historické látkové tapety v interiéru zámku Lešná, které pocházejí z konce 19. století. Tentokrát se záchrana týkala Dámského salonu. Restaurátorské práce si vyžádaly náklady ve výši půl milionu korun.
Restaurátoři zachránili další vzácné látkové tapety na stěnách v zámku Lešná v areálu zoologické zahrady. Tentokrát se podařilo zrestaurovat tapety v dámském salonu. (listopad 2025) | foto: Zoo Zlín

Zámek Lešná v areálu zlínské zoo (září 2022)
11 fotografií

Původní tapety v Dámském salonu po odborném vyčistění, zafixování a zakrytí trhlin kompletně překryla nově utkaná replika.

„Z původních tapet jsme společně s kolegyněmi odstranily povrchové nečistoty a prach, zafixovaly všechna poškození a nainstalovaly 50 čtverečních metrů nově utkané látkové tapety,“ přiblížila textilní restaurátorka Radka Kalabisová.

„Replika je zhotovena z damašku ve vzoru vytkávané moaré, mám z ní velkou radost. Na základě digitálního zpracování původního vzoru se opravdu velmi vydařila, barevnost naprosto odpovídá původní barvě historické tapety,“ doplnila.

Se zlínskou zoo spolupracovala také v předchozích letech při restaurování tapet ve čtyřech zámeckých pokojích.

Jediný soubor historických tapet v kraji

Soubor textilních tapet v sedmi místnostech zámku Lešná je výjimečný nejen svou historickou hodnotou a stářím z konce 19. století, ale také uměleckořemeslnou kvalitou. Jedná se o jediný dochovaný ucelený soubor historických textilních tapet ve Zlínském kraji.

„Postupně od roku 2021 tapety zachraňujeme. Letošní restaurování navíc přineslo i překvapení pro návštěvní sezonu 2026. Poprvé tak lidem budeme moci ukázat vzácný starodávný světlík, který osvětloval skryté dřevěné schodiště,“ upozornila vedoucí marketingu a zámku Lešná Romana Mikešová.

Vzácné textilní tapety na zámku v zoo Lešná chrání speciální tkanina

Zámek, který je kulturní památkou a je součástí areálu Zoo Zlín, patří mezi oblíbené turistická místa. V letošním roce zámek navštívilo 37 180 návštěvníků, je to rekordní počet od roku 1991.

„Obrovský úspěch zaznamenaly večerní a dětské halloweenské prohlídky, po všechny dny těchto prohlídek jsme měli beznadějně vyprodáno,“ zhodnotila Mikešová.

Náklady na restaurování tapet ve výši půl milionu korun zaplatil zřizovatel zoo – město Zlín, polovinu pokryla dotace z Programu na podporu a restaurování kulturních památek Zlínského kraje. Zlínská zoo pak uhradila odborné práce související s čalouněním, zhotovením látkových závěsů a přípravou místnosti pro instalaci tapet.

Restaurátoři zachránili další vzácné tapety na zámku v areálu zlínské zoo

Restaurátoři zachránili další vzácné látkové tapety na stěnách v zámku Lešná v...

Zoo Zlín nechala zrestaurovat další historické látkové tapety v interiéru zámku Lešná, které pocházejí z konce 19. století. Tentokrát se záchrana týkala Dámského salonu. Restaurátorské práce si...

10. prosince 2025  16:10

