Původní tapety v Dámském salonu po odborném vyčistění, zafixování a zakrytí trhlin kompletně překryla nově utkaná replika.
„Z původních tapet jsme společně s kolegyněmi odstranily povrchové nečistoty a prach, zafixovaly všechna poškození a nainstalovaly 50 čtverečních metrů nově utkané látkové tapety,“ přiblížila textilní restaurátorka Radka Kalabisová.
„Replika je zhotovena z damašku ve vzoru vytkávané moaré, mám z ní velkou radost. Na základě digitálního zpracování původního vzoru se opravdu velmi vydařila, barevnost naprosto odpovídá původní barvě historické tapety,“ doplnila.
Se zlínskou zoo spolupracovala také v předchozích letech při restaurování tapet ve čtyřech zámeckých pokojích.
Jediný soubor historických tapet v kraji
Soubor textilních tapet v sedmi místnostech zámku Lešná je výjimečný nejen svou historickou hodnotou a stářím z konce 19. století, ale také uměleckořemeslnou kvalitou. Jedná se o jediný dochovaný ucelený soubor historických textilních tapet ve Zlínském kraji.
„Postupně od roku 2021 tapety zachraňujeme. Letošní restaurování navíc přineslo i překvapení pro návštěvní sezonu 2026. Poprvé tak lidem budeme moci ukázat vzácný starodávný světlík, který osvětloval skryté dřevěné schodiště,“ upozornila vedoucí marketingu a zámku Lešná Romana Mikešová.
Zámek, který je kulturní památkou a je součástí areálu Zoo Zlín, patří mezi oblíbené turistická místa. V letošním roce zámek navštívilo 37 180 návštěvníků, je to rekordní počet od roku 1991.
„Obrovský úspěch zaznamenaly večerní a dětské halloweenské prohlídky, po všechny dny těchto prohlídek jsme měli beznadějně vyprodáno,“ zhodnotila Mikešová.
Náklady na restaurování tapet ve výši půl milionu korun zaplatil zřizovatel zoo – město Zlín, polovinu pokryla dotace z Programu na podporu a restaurování kulturních památek Zlínského kraje. Zlínská zoo pak uhradila odborné práce související s čalouněním, zhotovením látkových závěsů a přípravou místnosti pro instalaci tapet.